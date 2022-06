Einheimische Kinder treten in THE SOUND OF MUSIC im Sands Theatre in Singapur auf

Singapurs talentierteste Schauspielerinnen und Schauspieler wurden aus über 300 Bewerbern für die begehrten Rollen der sechs von Trapp-Kinder in der kommenden Produktion von THE SOUND OF MUSIC im Sands Theatre ab dem 22. November 2022 ausgewählt. Diese internationale Produktion wird in Singapur neu aufgelegt für seine weltweite Markteinführung – eine Premiere für das Land, um seine Welttournee zu starten.

Anthony C. Daniel, James Gray und Nate Patten vom Broadway-Kreativteam reisten vom 20. bis 21. Juni nach Singapur und führten die Jugendlichen durch eine Reihe von Schauspiel-, Gesangs- und Tanzvorsprechen und wählten mit Erfolg Jungen und Mädchen im Alter von 6 bis 14 Jahren aus. die in der kommenden Saison in Singapur im November auftreten werden.

Die zierliche und süße Gretl, die Brüder Friedrich und Kurt sowie ihre Schwestern Marta, Brigitta und Louisa treten während der gesamten Saison in Singapur abwechselnd auf (weitere Informationen finden Sie unter dem Link zu den Medien).

THE SOUND OF MUSIC erzählt die erhebende, wahre Geschichte von Maria, der lebenslustigen Gouvernante, die das Leben des verwitweten Kapitäns von Trapp und seiner sieben Kinder verändert, indem sie sie wieder an die Musik heranführt, was in der Flucht der Familie durch die österreichischen Berge gipfelt, während die Spannungen vor dem Film zunehmen Ausbruch des Zweiten Weltkriegs.

Mit seiner unvergesslichen Partitur berührt THE SOUND OF MUSIC Herzen aller Altersgruppen und enthält einige der denkwürdigsten Songs, die jemals auf der Musiktheaterbühne aufgeführt wurden, darunter My Favourite Things, Do-Re-Mi, Climb Ev’ry Mountain, Edelweiss, The Lonely Goatherd, Sixteen Going on Seventeen und natürlich der glorreiche Titeltrack The Sound of Music. Dieses ikonische Musical wird sicher wieder seinen Zauber entfalten, für Jung und Alt.

Die Broadway-Originalproduktion von THE SOUND OF MUSIC aus dem Jahr 1959, eines der wohl beliebtesten Musicals der Welt, gewann fünf Tony Awards, darunter das beste Musical, und ist Rodgers und Hammersteins größter Hit. Der Film von 1965 mit Julie Andrews als Maria gewann fünf Oscars, darunter Bester Film, und bleibt einer der beliebtesten Filme aller Zeiten.

Die THE SOUND OF MUSIC International Tour wird vom dreifachen Tony Award-Gewinner und Broadway-Veteranen Jack O’Brien geleitet, choreografiert von Danny Mefford und betreut von Andy Einhorn. Es umfasst auch ein All-Broadway-Kreativ-, Design- und Produktionsteam, Matt Lenz, Original Tour Restaging; James Gray, Cover der Originalchoreographie; Douglas Schmidt, Szenografie; Jane Greenwood, Kostümdesign; Natasha Katz, Lichtdesignerin; und Shannon Slaton, Sounddesign. Weitere Teammitglieder werden bekannt gegeben. Eric Cornell ist General Manager und Simone Genatt und Marc Routh sind ausführende Produzenten der Broadway International Group. THE SOUND OF MUSIC wird in einem speziellen Arrangement mit Concord Theatricals und NETworks Presentations präsentiert, mit Musik von Richard Rodgers, Texten von Oscar Hammerstein II, Buch von Howard Lindsay und Russel Crouse, und vorgeschlagen von The Trapp Family Singers von Maria Augusta Trapp.

Diese Broadway-Produktion von THE SOUND OF MUSIC wird von der Broadway International Group produziert und in Singapur von Base Entertainment Asia präsentiert.

LEISTUNGSDETAILS:

AUSSTELLUNGSDATUM:

Ab 22.11

SHOW TIME:

Dienstag – Freitag 19:30 Uhr

Samstag 14:30 & 19:30

Sonntag 13:00 & 17:30 Uhr

DAUER:

155 Minuten – 20 Minuten Pause