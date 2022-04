Neue Panzer und Artillerie stärken die Hoffnungen der Ukraine, Russland zu besiegen

Ein Ansturm von Haubitzen, Artilleriegeschossen und Drohnen steuert in einem auf die Ukraine zu neues Paket von 800 Millionen Dollar am Donnerstag von Präsident Biden angekündigt. Das Pentagon sagt, dass die Ukraine aufgrund von Lieferungen aus Ländern wie der Tschechischen Republik jetzt mehr funktionierende Panzer am Boden hat als Russland.

Das große Bild: Mit einer potenziell entscheidender Kampf derzeit in der östlichen Donbass-Region stattfindet, wird die Dringlichkeit, Waffen an die Front zu liefern, größer und die Angst, Wladimir Putin zu provozieren, schwindet – zumindest in Washington.

Biden versprach, weiterhin „ununterbrochen“ Waffen zu schicken, und sagte den Amerikanern, sie sollten stolz darauf sein, dass amerikanische Waffen und Geheimdienste der Ukraine helfen, „Putins Wildheit zurückzuschlagen“.

Auf der anderen Seite, Bundeskanzler Olaf Scholz ist unter Drucke von Kiew, EU-Verbündete und seine eigene Regierung für die Weigerung, bestimmte schwere Waffen wie Panzer oder andere Militärfahrzeuge zu liefern.

Scholz verteidigte in dieser Woche im Bundestag sein vorsichtiges Vorgehen, Deutschland könne es nicht „allein gehen“ und müsse die eigenen Verteidigungsbedürfnisse und die Gefahr einer Eskalation über die ukrainischen Grenzen hinaus berücksichtigen.

Es gibt auch eine wachsende Debatte wie ein realistisches Ergebnis im Donbass aussehen könnte.

Ein europäischer Beamter sagte Reportern am Dienstag, die neueste Einschätzung sei, dass Russland in der Lage sein werde, den Rest von Luhansk und „ein bisschen“ von Donezk – die beiden Provinzen, die die Donbass-Region bilden – sowie einen sehr schmalen Landkorridor zu übernehmen die Krim.

An diesem Punkt, innerhalb von vier bis sechs Monaten, werde es eine Pattsituation und die Möglichkeit ernsthafterer Verhandlungen geben, sagte der Beamte voraus.

Allerdings der britische Premierminister Boris Johnson sagte dem Parlament in dieser Woche, dass er keinen Weg zu einer diplomatischen Lösung mit Putin sehe, und deshalb „alles tun müssen, damit er scheitert“.

Manche Experten behaupten, Mit genügend westlicher Unterstützung könnte die Ukraine tatsächlich Russland besiegen, das laut Pentagon in acht Wochen Krieg 25 % seiner Kampfkraft verloren hat.

„Wenn wir diesen Weg fortsetzen und die Lieferungen mit einer breiteren europäischen Produktion und einem breiteren Beitrag beschleunigen, wird Russland in wenigen Wochen eindeutig verlieren“, sagte Eliot Cohen von der Johns Hopkins School of Advanced International Studies. getwittert Heute. „Es ist an der Zeit, sich zu verdoppeln und den ukrainischen Sieg anzustreben.“

Ein Europäischer Rat für Außenbeziehungen Analyse unterstützt dass die Ukraine die Spitze übernehmen könnte, wenn die NATO-Staaten ein Lend-Lease-Programm für die Ukraine einleiten – kombiniert mit einer intensiven Ausbildung ukrainischer Truppen auf fortschrittlichen Systemen wie F-15-Kampfflugzeugen.

Wenn sich der Krieg hinzieht, wird Russland mit schwindenden Lagerbeständen konfrontiert sein, und Sanktionen könnten die zukünftige Produktion einiger Waffensysteme beeinträchtigen.

Ja aber: Es ist unklar, wie genau ein militärischer Sieg der Ukraine aussehen würde, da Putins völlige Kapitulation unwahrscheinlich erscheint.

Putin bei einer Fernsehsitzung Donnerstag befahl Verteidigungsminister Sergej Schoigu Pläne zur Razzia im riesigen Stahlwerk von Mariupol, gegen das ukrainische Truppen und Hunderte von Zivilisten Widerstand leisten, abzubrechen und es stattdessen zu schließen.

Putin hat effektiv die Kontrolle über die wichtige Hafenstadt beansprucht, aber er hat sich gegen ukrainische Forderungen nach einem humanitären Korridor gewehrt, um Truppen und Zivilisten herauszulassen.

Major Serhiy Volyna, Kommandant der 36. Separaten Marinebrigade der Ukraine, die das Werk verteidigt, weigerte sich, sich zu ergeben, sagte aber am Mittwoch: „Wir werden es wahrscheinlich tun vor unseren letzten Tagensonst Stunden.“

Weiter gehen: Satellitenbilder zeigen ein Massengrab in einer ukrainischen Stadt in der Nähe von Mariupol