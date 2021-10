Netflix und “Unorthodox”-Schöpferin Anna Winger schließen Pakt und enthüllen Pläne – TBI Vision

Netflix ist eine mehrjährige Partnerschaft mit Anna Winger und ihrer Produktionsfirma Airlift Productions eingegangen, wobei französische und britische Projekte bereits laufen.

Globaler Deal wird Winger sehen, der hinter dem Netflix-Drama steckt Unorthodox, und Airlift Productions entwickeln und produzieren internationale Dramaserien für den Streamer.

Das erste Projekt wird sein Transatlantik (Arbeitstitel), ein Drama, das während der Flüchtlingskrise 1940 in Marseille, Frankreich, spielt, das von den wahren Abenteuern des Nothilfekomitees und dem Roman von Julie Orringer aus dem Jahr 2019 inspiriert ist, Das Flugportfolio. Die Serie wird von Winger und Daniel Hendler erstellt und befindet sich derzeit in der Vorproduktion.

Winger arbeitet auch mit Anne Mensahs Team in Großbritannien an einer zeitgenössischen Originalserie, die in der englischen Landschaft spielt, deren Details unter Verschluss gehalten werden.

Airlift hat auch sein Team mit der Literaturagentin Camille McCurry von United Agents als Partner erweitert. Das Prodco arbeitet auch mit der Initiative Grow Creative von Netflix zusammen, die ins Leben gerufen wurde, um Talente in Europa zu fördern.

Winger sagte: „Berlin ist ein Knotenpunkt für internationale Künstler. Als Amerikanerin, die hier, weit weg von Hollywood, lebt und arbeitet, ist meine Arbeit tief in den lokalen Gesprächen verwurzelt.

„Ich habe Airlift als Dach für die daraus resultierenden Kooperationen gegründet und freue mich, dass Netflix uns eine so direkte Verbindung zu einem globalen Publikum bietet. Diese Partnerschaft ist eine Gelegenheit, von unserer unorthodoxen Erfahrung zu profitieren und ehrgeizige Projekte zum Leben zu erwecken. “

Rachel Eggebeen, Director of Original Series für Netflix in EMEA, sagte: „Die Kombination aus Annas kreativer Vision und unseren Ambitionen für unsere wachsenden europäischen Dramaserien passt perfekt zusammen. Wir freuen uns darauf, mit Anna und dem Team von Airlift Productions zusammenzuarbeiten, um ihre Serien unseren Mitgliedern in Deutschland und auf der ganzen Welt zur Verfügung zu stellen.