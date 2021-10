Astronomen entdecken Planeten, der die Explosion seines ursprünglichen Sterns überlebt hat

WM Keck / Adam Makarenko-Observatorium



Unsere Sonne hat ein Zeitlimit. In 5 Milliarden Jahren wird es sein Lebensende erreichen. Wie wird unser Sonnensystem nach der Agonie der Sonne aussehen? Astronomen haben ein fernes Sonnensystem entdeckt was auf das Schicksal der Planeten in unserem anspielt. Die Erde wird wahrscheinlich getroffen, aber Jupiter könnte überleben.

EIN Studie am Mittwoch in der Zeitschrift Nature veröffentlicht beschreibt einen jupiterähnlichen Planeten in einer jupiterähnlichen Umlaufbahn um einen toten Weißen Zwergstern. Das System befindet sich in der Nähe des Zentrums der Milchstraße und seine Entdeckung durch das WM Keck Observatory auf Hawaii zeigt, dass einige der Planeten in unserem eigenen System auch dann noch existieren könnten, wenn unser Stern sein unvermeidliches Lebensende durchlaufen hat Krise in ferner Zukunft.

“Diese Beweise bestätigen, dass Planeten, die in einer ausreichend großen Entfernung umkreisen, nach dem Tod ihres Sterns weiter existieren können.” sagte Hauptautor Joshua Blackman, Postdoktorand an der University of Tasmania in Australien. “Da dieses System ein Analogon zu unserem eigenen Sonnensystem ist, deutet dies darauf hin, dass Jupiter und Saturn die Phase des Roten Riesen der Sonne überleben könnten, wenn ihr der Kernbrennstoff ausgeht und sie sich selbst zerstört.”

Es wird erwartet, dass unsere Sonne einige Phasen durchläuft, wenn sie stirbt. Er wird ein roter Riese, eine Phase, die die NASA beschreibt als “Normalerweise die gewalttätigste Zeit im Leben eines Stars.” Dies ist der Zeitpunkt, an dem die Erde einen Schlag erleiden und unbewohnbar und möglicherweise zerstört wird.

Dann nimmt die Sonne ihre weiße Zwergform an wie ein toter Stern, der abkühlt und verblasst. Dies ist die Art von Stern, die Astronomen entdeckt haben, die einen Jupiter-ähnlichen Planeten umkreist. was dieses ferne Sonnensystem und sein überlebender Planet erlebt haben mögen.

Co-Autor David Bennett von der University of Maryland und dem Goddard Space Flight Center der NASA hat vorgeschlagen, dass ein Umzug von Jupiter und Saturn auf einen Mond in Betracht gezogen werden könnte. Es geht davon aus, dass die Menschheit noch da ist. Dies bedeutet, dass unsere langfristigen Ambitionen für interplanetares Leben einen Blick auf einige der verlockenden Monde des Jupiter beinhalten sollten, wie zum Beispiel Europa, Ziel einer bevorstehenden NASA-Mission.

Ein Umzug in die Jupiter-Nachbarschaft würde nicht alle unsere Probleme lösen. Wie Bennett betonte: “… als Weißer Zwerg könnten wir uns nicht lange auf die Wärme der Sonne verlassen.”

Einige frühere Forschungen, darunter eine Artikel aus dem Jahr 2020, der einen riesigen Planeten beschreibt, der der Zerstörung ausgewichen ist durch seinen eigenen Stern, zeigt, dass das Überleben trotz der Tendenz dieser Sterne, in einem Ausbruch des Ruhms auszusterben, eine Möglichkeit ist. Wissenschaftler versuchen immer noch herauszufinden, wie häufig oder selten dies sein könnte.

Das Verschwinden unserer Sonne ist kein dringendes Problem für die Menschheit, aber es ist keine schlechte Idee, es vorherzusehen. Eine extrem optimistische, von Science-Fiction inspirierte Sichtweise könnte eine weit entfernte menschliche Zivilisation sehen, die sich ausdehnt, um nicht nur jenseits von Erde und Mars und sogar Jupiter zu leben, sondern auch in anderen Sonnensystemen, lange bevor unser Planet nicht zum Toast wird.