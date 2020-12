Neptuns mysteriöser dunkler Fleck hat seinen Kurs umgekehrt und Experten sind verblüfft

Ein riesiger schwarzer Sturm vorbei Neptun Das erste Mal vor zwei Jahren entdeckt, hat plötzlich die Richtung geändert und Experten unbeantwortet gelassen.

Der Sturm wurde 2018 vom Hubble-Weltraumteleskop entdeckt, wo er auf der Nordhalbkugel des Planeten gesehen wurde. 2019 bewegte es sich in Richtung der südlichen Hemisphäre des Planeten, aber im August 2020 bewegte es sich wieder nach Norden, im Gegensatz zu anderen dunklen Flecken, die auf dem Eisriesen in entdeckt wurden die Vergangenheit. Ein weiterer kleinerer dunkler Fleck wurde ebenfalls gesehen, von dem angenommen wurde, dass er Teil des größeren Sturms ist, der in einen separaten Sturm ausbrach.

“Wir freuen uns über diese Beobachtungen, da dieses kleinere dunkle Fragment möglicherweise Teil des Prozesses zur Störung des dunklen Flecks ist”, sagte Michael H. Wong von der University of California in Berkeley in einem Bericht. Erklärung. “Dies ist ein Prozess, der nie beobachtet wurde. Wir haben andere dunkle Flecken verschwinden sehen und sie sind verschwunden, aber wir haben nie etwas Störendes gesehen, obwohl dies in Computersimulationen vorhergesagt wird.”

Experten glauben, dass NEPTUNE und URANUS “in erster Linie” aus Wasser bestehen

Die NASA flog erstmals 1989 mit Neptun mit Voyager 2 Raumschiff und machte Fotos von zwei dunklen Flecken. Erst 1994 wurde es regelmäßig vom Hubble beobachtet. Seitdem hat das Weltraumteleskop den “großen dunklen Fleck” sowie andere dunkle Flecken auf dem Planeten beobachtet.

Es wird angenommen, dass der fragliche schwarze Sturm einen Durchmesser von 4.600 Meilen hat und der vierte seit 1993 über Neptun ist. Im Gegensatz zu Hurrikanen auf der Erde, die unter niedrigem Druck stehen und sich gegen den Uhrzeigersinn drehen, drehen sich diese Stürme im Uhrzeigersinn. ‘eine Uhr und sind Hochdrucksysteme. Wenn sie sich jedoch dem Äquator nähern, sind sie vom Coriolis-Effekt betroffen, der sie schwächt und schließlich nach Erreichen einer sogenannten “Zerstörungszone” zerfällt. Dieser besondere Sturm tat es nicht.

“Es war wirklich aufregend zu sehen, wie sich dieser eine so verhält, wie er sich verhalten soll, und dann hört er plötzlich auf und kommt zurück”, sagte Wong. „Es war überraschend.

Wang glaubte, dass der kleinere Sturm trotz seines Durchmessers von 3.900 Meilen das Ergebnis der Störung des größeren Sturms war, aber dies war nicht der Fall, was seiner Ursache eine Intrige hinzufügte.

Die NASA MÖCHTE NEPTUNES MONDTRITON ENTDECKEN, DER EINEN LEBENSUNTERSTÜTZENDEN OZEAN HABEN KÖNNTE

“Ich dachte nicht, dass sich ein weiterer Wirbel bildet, weil der Kleine weiter vom Äquator entfernt ist”, erklärte der Forscher. “So ist es in dieser volatilen Region. Aber wir können nicht beweisen, dass die beiden verwandt sind. Es bleibt ein völliges Rätsel.”

Neptun ist noch relativ unerforscht, ebenso wie Uranus, selbst wenn Voyager 2 Fotos von beiden Planeten macht 1986 und 1989.

KLICKEN SIE HIER, UM DIE FOX NEWS APP ZU ERHALTEN

Im August Forscher entwickelt Computermodelle, die darauf hindeuten, dass die beiden Planeten “meistens” aus einer seltsamen Form von Wasser bestehen.

Im März 2019 haben Wissenschaftler der NASA JPL schlug eine Mission vor Dies würde Neptuns größten Mond, Triton, erforschen, von dem einige glauben, dass unter der Oberfläche ein Ozean verborgen ist.