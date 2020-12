Die ländlichen EU-Bürger sind anti-europäischer und antidemokratischer Nachrichten | DW

Eine neue Studie der Europäischen Kommission (EG) hat ergeben, dass Menschen, die in ländlichen Gebieten leben, viel häufiger für anti-europäische Parteien stimmen und eher undemokratische Einstellungen haben als Menschen, die in städtischen Zentren leben erklärte die EG für Demokratie und Vizepräsidentin für Demographie, Dubravka Suica, am Donnerstag.

In einem Interview mit einer deutschen Zeitung Die WeltSuica sagte: “Es hat mit dem Alter der Landbevölkerung, ihrer wirtschaftlichen Situation, ihrem Bildungsniveau und der schwierigen Versorgungssituation in vielen ländlichen Gebieten zu tun. Die Menschen machen oft die Demokratie für ihre Schuld verantwortlich Lebensbedingungen.”

Suica sagte, die EU-Studie habe festgestellt, dass es einen direkten Zusammenhang zwischen der demografischen Entwicklung und dem Grad der demokratischen Zustimmung gibt, und fügte hinzu, dass das Thema der Kluft zwischen Land und Stadt in der EU ein Thema von ist wichtige Diskussion für Brüssel.

‘Zurück gelassen’

Rund 100 Millionen Menschen leben in ländlichen Gebieten, die rund die Hälfte der gesamten Landmasse der EU ausmachen.

Auf einer kürzlich abgehaltenen Konferenz mit EU-Ministern sagte der österreichisch-bulgarische Politikwissenschaftler Ivan Krastev, die wirkliche Grenze des Blocks bestehe nicht mehr zwischen Ost und West, sondern zwischen städtischen und ländlichen Gebieten. Suica sagte, sie stimme Krastev zu, wie wichtig die Kluft zwischen Land und Stadt in der EU ist und wie sie das tägliche Leben beeinflusst.

“”Menschen in ländlichen Gebieten fühlen sich oft zurückgelassen. Es gibt oft keine Ärzte, keine Busse, keine Geschäfte, kein Internet “, sagte sie.

Laut Suica ziehen immer mehr Menschen, insbesondere jüngere, in städtische Gebiete, weil sie keinen Job finden oder weil das Stadtleben attraktiver erscheint. Infolgedessen leiden die ländlichen Gebiete des Blocks unter einem Bevölkerungsabzug.

Das Ziel der EG sei es nun, “ländliche Gebiete wieder für junge Menschen attraktiv zu machen”.

Förderung des Austauschs zwischen den Generationen

Angesichts der zunehmend alternden EU-Bevölkerung forderte Suica auch ältere Menschen auf, sich stärker in Gesellschaft und Wirtschaft zu engagieren.

„Eine Empfehlung ist, das Potenzial älterer Menschen besser zu nutzen. Wir möchten, dass ältere Menschen produktivere Beiträge zur Gesellschaft leisten als in der Vergangenheit. Menschen im Alter von 65 oder 70 Jahren können immer noch einen großen Unterschied machen, wenn sie wollen. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen weiterhin im Alter aktiv sind. “”

Suica sagte, ältere Menschen könnten “weiterarbeiten, weiter lernen, sich intensiver mit jungen Menschen austauschen, Innovationen fördern oder sich freiwillig melden”.