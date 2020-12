T-Mobile stellt den Dienst für diese Telefone ein, bietet jedoch kostenlosen Ersatz an

Basierend auf internen T-Mobile-Dokumenten, die an Android Police übergeben wurden, können einige ältere Geräte, darunter die Serien OnePlus One, Xperia Z3 und Nexus 9, ab dem 29. Januar keine Verbindung zum Unternehmensnetzwerk herstellen. Das Gerät nennt 19 Geräte, darunter Telefone, Tablets und sogar Kameras. Betroffene Kunden werden ab dem 28. Dezember per SMS benachrichtigt und können kostenlos zu einem der vier Telefone wechseln.

Gemäß den an uns gesendeten Dokumenten (deren Richtigkeit wir überprüft haben) können die folgenden Geräte das T-Mobile-Netzwerk ab dem 29. Januar nach der Bereitstellung eines Netzwerkupdates nicht mehr verwenden:

Samsung Galaxy Note 4 (AT & T-Modell)

Samsung Galaxy Note 4 (Verizon-Modell)

Samsung Galaxy Note Rand

HTC Desire 10 Lebensstil

HTC Desire 650

Google Nexus 9

Huawei Kumpel 8

Huawei p9

Mikrotikls SIA_R11e-LTE6

Netgear Arlo Überwachungskamerasystem

OnePlus 1

Quanta Dragon IR7

Samsung Galaxy S5 Duos

Sony Xperia Z3 Compact

Sony Xperia Z3

Sony Xperia Z3 Orion

Sony D6616 Xperia Z3 Orion

Soja m02

ZTE ZMax

Beachten Sie, dass AT & T und Verizon Note 4 zwar betroffen sind, die T-Mobile-Version des Telefons jedoch nicht. Es ist auch möglich, dass andere Geräte betroffen sind, die nicht in dieser Liste aufgeführt sind.

Die meisten Geräte, die T-Mobile zurückgelassen hat, sind in Bezug auf Smartphones ziemlich alt. Die Mehrheit stammt aus den Jahren 2014-2015, obwohl das Huawei P9 im Jahr 2016 gelandet ist. Dies sind Geräte, die seit langem keine offiziellen Updates mehr erhalten, und sogar ohne dieses Ende der Carrier-Unterstützung im Interesse dieser Kunden, auf etwas mit neueren Sicherheitsupdates umzusteigen. Die Aufnahme der Arlo Überwachungskamera und R11 und-LTE6 sind komisch, aus Gründen, die wir später behandeln werden.

Mit List verbunden ist ein längerer Text, der erklärt, dass Geräte aufgrund einer Unfähigkeit, ein Update zu erhalten, das für die weitere Funktionalität im Netzwerk von T-Mobile nach einer Netzwerkänderung erforderlich ist, zurückgelassen werden. Wir dachten ursprünglich, dass dies damit zusammenhängt lang erwartete obligatorische VoLTE-Unterstützung im Zusammenhang mit dem Herunterfahren des alten Netzwerks von T-Mobile, aber das Unternehmen sagt uns, dass dies nicht der Fall ist – obwohl Timing und Details fraglich bleiben. Die Änderung betrifft auch Abonnenten von Metro und Sprint, und die Details werden etwas verwirrender.

T-Mobile muss das 3G-Netzwerk von Sprint drei Jahre lang aufrechterhalten Verschmelzungund vermutlich sollten Kunden mit diesen Geräten weiterhin in der Lage sein, eine Verbindung zu diesem Netzwerk herzustellen. Das Dokument behauptet weiterhin, dass Sprint-Kunden betroffen sein werden, aber ein späterer Abschnitt besagt, dass nur diejenigen auf T-Mobile oder Metro von T-Mobile verlieren werden. alle Netzwerkkonnektivität. Sprint-Abonnenten mit betroffenen Geräten verlieren nur das Roaming des T-Mobile-Netzwerks.

In dem Dokument wird behauptet, dass Schneckenbriefe ab 18 an die von der Änderung Betroffenen gesendet wurden und dass SMS-Benachrichtigungen am 28. Dezember gesendet werden, sodass Kunden etwa einen Monat Zeit haben, ihre Geräte auszutauschen. Einige Geschäftskunden werden zu einer bestehenden Aktion von 150 US-Dollar gedrängt, und die Mitarbeiter von T-Mobile werden aufgefordert, “auf zusätzliche Angebote zu achten, die speziell auf betroffene Kunden ausgerichtet sind”.

Wir haben seitdem bestätigt, dass dieses Werbeangebot am 24. Dezember beginnt und dass Zielkunden ein kostenloses Samsung Galaxy A21, Samsung Galaxy A11, Alcatel GO FLIP 3 oder T-Mobile REVVL 4 erhalten können. Bei 250 US-Dollar für Ihr fünf Jahre altes Telefon ist das ein ziemlich guter Deal Das A21 ist ein anständiges Telefon.

Nach der ersten Veröffentlichung unserer Geschichte bestätigte T-Mobile, dass diese Änderung nicht Teil der Geschichte war VoLTE-Anforderung oder das Herunterfahren des alten Netzwerks, selbst wenn das Timing, die offensichtlichen Anforderungen und die Geräteliste eine Verbindung beinhalten. Wir haben T-Mobile um weitere Details zu der Änderung gebeten, mit der diese Geräte aus dem Netzwerk entfernt werden. Diese Informationen wurden jedoch nicht bereitgestellt. Das Unternehmen hat unser Angebot zur Veröffentlichung einer Erklärung auf Anfrage nicht angenommen.

Die Verwendung von Peripheriegeräten wie der originalen Arlo-Überwachungskamera und der R11e-LTE6-Mini-PCIe-Karte lässt auch Zweifel an der Anforderung von VoLTE als Ursache aufkommen, da diese auch nicht benötigt werden sollte. Auf die Frage, wie sich dies auf den Software-Support und die zukünftige Funktionalität des T-Mobile-Netzwerks auswirken würde, teilte uns ein Arlo-Vertreter mit, dass keine offizielle Entscheidung getroffen wurde, das Produkt einzustellen.

In der Zwischenzeit sollten sich T-Mobile-Abonnenten, die eines dieser 19 Geräte verwenden, an sie wenden, um zu erfahren, ob sie für das Werbeangebot berechtigt sind. Wenn Sie sich Sorgen um Ihr Telefon machen, können Sie überprüfen, ob Ihr Gerät VoLTE unterstützt mit unserem Führer.