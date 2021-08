National Space Center bietet die Möglichkeit, mit den neuesten Stellenangeboten nach den Sternen zu greifen

Das National Space Center bietet den richtigen Kandidaten mit der Ankündigung seiner die Chance, nach den Sternen zu greifen aktuelle Stellenangebote.

Es ist der perfekte Ort für alle, die Darth Vader und Doctor Who kennenlernen, die letzte Grenze erkunden oder ihre Karriere in den Orbit bringen möchten.

das preisgekrönte Touristenattraktion, am Exploration Drive an der Abbey Lane in Leicester, beherbergt das größte Planetarium Großbritanniens und den legendären 42 m hohen Rocket Tower.

Er sucht talentierte Mitarbeiter für die Crew – und man muss nicht unbedingt promoviert in Astrophysik sein, um sich zu bewerben.

Es gibt eine Reihe von Beschäftigungsmöglichkeiten, von Catering und Housekeeping bis hin zu Expositionsführungen gefeiertes Museum und Bildungszentrum.

Es gibt auch eine begrenzte Anzahl von Praktikumsplätzen für zukünftige Astronomen.

Das 2001 eingeweihte National Space Center ist mit dem Universität Leicester und veranstaltet Science-Fiction-Conventions für Fans von Star Wars, Doctor Who und anderen Blockbuster-Filmen und Fernsehsendungen.

Zu den Stellenangeboten zählen zwei „Space Communications Presenter“, eine in Vollzeit und eine in Teilzeit.

“Wir sind auf der Suche nach Moderatoren für Weltraumkommunikation, um unseren verschiedenen Zielgruppen die Wissenschaft durch öffentliche Programmaktivitäten zu präsentieren”, heißt es in der Anzeige.





Die Aufgaben bestehen darin, “unsere öffentliche Live-Programmaktivitäten täglich an Familien, Gruppen und erwachsene Besucher zu liefern – insbesondere an Wochenenden und während der Schulferien”.

In der Ankündigung heißt es weiter: „Erfolgreiche Bewerber verfügen über gute Kenntnisse in Wissenschaft, Astronomie und Weltraum sowie über ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten (einschließlich Selbstvertrauen bei Präsentationen vor einem Live-Publikum).

“Ein Abschluss in einem naturwissenschaftlichen Fach ist wünschenswert.”

Die Vollzeitstelle umfasst 35 Stunden pro Woche, einschließlich wechselnder Wochenendschichten, und kommt mit einem Einstiegsgehalt von 18.735 £ pro Jahr.



(Bild: John Isgar)



Die Teilzeitstelle hat ein Einstiegsgehalt von 10,29 £ pro Stunde für sieben Stunden pro Woche abwechselnd samstags und sonntags am Wochenende.

Da die Arbeit jedoch dauerhaft ist, sagte das Raumfahrtzentrum, sie sei “nicht nur für vorübergehende Arbeit oder Urlaub geeignet”.

Bewerbungsschluss ist Freitag, der 13. August um 12.00 Uhr.

Auch die Arbeit als Bildungsreferentin ist im Gange.

„Wir suchen eine selbstbewusste und aufgeschlossene Person, die dem Bildungsteam beitritt und dabei hilft, Schulen und der Öffentlichkeit qualitativ hochwertige Programme anzubieten“, heißt es in der Anzeige.

Die Rolle umfasst die Moderation von Workshops, die Präsentation von Bildungsprogrammen im Sir Patrick Moore Planetarium und die Missionserfahrung.

Es beinhaltet auch den Betrieb von StarDome, einem tragbaren Planetarium, die Präsentation von Outreach-Programmen und die Unterstützung beim täglichen Betrieb des Space Centers.

Der erfolgreiche Kandidat wird “ein nachgewiesenes Interesse an Astronomie und Weltraumwissenschaften mit der Fähigkeit haben, komplexe Konzepte klar und effektiv vielen verschiedenen Zielgruppen in einer Vielzahl von Kontexten zu vermitteln”. Ein vollständiger Führerschein ist zwingend erforderlich.

Es kommt mit einem Jahresgehalt von £ 19.500, je nach Erfahrung, und beinhaltet eine 35-Stunden-Woche.



Bewerbungsschluss ist Freitag, der 20. August, 12 Uhr.

Erfahrene Reinigungskräfte sollten auch dem Housekeeping-Team des Zentrums beitreten.

Die Kandidaten sollten über „ausgezeichnete Kundenservice- und Kommunikationsfähigkeiten“ verfügen und in der Lage sein, gut im Team zu arbeiten.

Die Stelle ist in Teilzeit, samstags und/oder sonntags von 8 bis 17 Uhr zu besetzen. Der Lohnsatz beträgt 9,27 pro Stunde.

Bewerbungsschluss ist Freitag, der 13. August um 12 Uhr.

Schließlich sucht das Raumfahrtzentrum einen stellvertretenden Coffeeshop-Manager für sein Café Boosters.

Erfahrung in der Führung eines Coffeeshops oder Cafés ist laut Anzeige unabdingbar, zusammen mit “effektiver Kommunikation, Teamwork und starken Führungsqualitäten”.

Es kommt mit einem Gehalt zwischen £ 18.000 und £ 21.000, je nach Erfahrung. Bewerbungsschluss ist Montag, 16. August, 12 Uhr.

Für Studenten, die sich auf Reise- und Tourismusdiplome, BTECs, HNDs oder Diplome vorbereiten, werden Firmenpraktika angeboten.

Und für angehende Lehrkräfte Lernmodule „außerhalb des Klassenzimmers“ im Rahmen eines PGCE-Diploms oder Lehrdiploms.

Um sich auf die oben genannten Stellen zu bewerben, senden Sie Ihren Lebenslauf und ein Anschreiben über BambusHR.

Bewerbungen für studentische Praktika sind schriftlich zu richten: an Sarah Bird, Personalleiterin, National Space Center, Exploration Drive, Leicester, LE4 5NS. – oder per E-Mail: [email protected]

