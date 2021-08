Weißrussischer Olympia-Läufer hat Angst vor Heimkehr in Österreich

Eine belarussische Olympia-Sprinterin, die sagte, eine Fehde mit Teamfunktionären habe ihr das Gefühl gegeben, sie könne nicht sicher nach Hause zurückkehren, kam am Mittwoch (Ortszeit) in Österreich an, als Teil einer Reise, bei der sie sich in Europa niederlassen könnte, um Repressalien ihrer autoritären Regierung zu vermeiden.

Nach einem Zwischenstopp in Wien soll Krystsina Tsimanouskaya nach Polen reisen, das ihr ein humanitäres Visum erteilt hat. In einer dramatischen Pattsituation bei den Spielen in Tokio sagte die Läuferin, dass Teamoffizielle versucht hätten, sie zu zwingen, nach Hause zurückzukehren, kurz nachdem sie sie kritisiert hatte, und einige europäische Länder seien eingesprungen, um Hilfe anzubieten.

Es ist unklar, was der nächste Schritt für die 24-Jährige ist, ob sportlich oder privat. Bevor sie Japan verließ, sagte sie, sie hoffe, ihre Laufkarriere fortsetzen zu können, aber Sicherheit sei ihre unmittelbare Priorität. Ihr Mann floh aus Weißrussland, kurz nachdem seine Frau angekündigt hatte, dass sie nicht zurückkehren würde, und Polen bot ihm auch ein Visum an.

Martin Meissner / AP Als nächstes soll Krystsina Tsimanouskaya aus Weißrussland nach Polen reisen.

“Wir sind sehr froh, dass sie hier in Sicherheit ist”, sagte Magnus Brunner, ein hochrangiger österreichischer Regierungsbeamter, nach der Ankunft der Tsimanouskaya-Maschine aus Tokio am Mittwochnachmittag. “Aber sie hat Angst um ihre Zukunft und um ihre Familie.”

Am Flughafen wurde der Läufer von der österreichischen Polizei bewacht, berichtete der öffentlich-rechtliche Sender ORF. Brunner sagte, sie habe in Österreich kein Asyl beantragt.

Laut einem Aktivisten einer sie unterstützenden Gruppe sollte sie am Mittwoch nach Warschau reisen.

Tsimanouskaya sei auf Anraten der polnischen Behörden aus Sicherheitsgründen zunächst nach Österreich statt direkt nach Polen gereist, sagte Vadim Krivosheyev von der Belarusian Sports Solidarity Foundation.

Das Drama begann, nachdem Tsimanouskayas Kritik am Umgang der Beamten mit seinem Team eine massive Gegenreaktion in den staatlichen Medien in Weißrussland auslöste, wo die Regierung jede Kritik unerbittlich vertuschte. Die Läuferin sagte auf Instagram, dass sie an der 4×400-Staffel teilgenommen habe, obwohl sie nie an der Veranstaltung teilgenommen habe. Dann wurde ihr die Teilnahme an den 200 Metern verboten.

Sie beschuldigte Teambeamte, sie zum Flughafen gedrängt zu haben – aber sie weigerte sich, ein Rückflugflugzeug zu besteigen.

Daniel Kozin / AP Die weißrussische Olympia-Sprinterin Krystsina Tsimanouskaya erhielt ein humanitäres Visum, weil sie Repressalien der autoritären Regierung ihres Landes befürchtete.

Beamte “machten klar, dass ich bei meiner Rückkehr nach Hause sicherlich mit irgendeiner Form von Bestrafung rechnen würde”, sagte Tsimanouskaya der PA am Dienstag in einem Videoanruf aus Tokio. “Es gab auch dünn getarnte Hinweise, dass andere auf mich warten würden.”

Der Sprinter forderte die internationalen Sportbehörden auf, “die Situation zu untersuchen, die den Befehl gegeben hat, der tatsächlich die Entscheidung getroffen hat, dass ich nicht mehr antreten kann”. Sie schlug mögliche Sanktionen gegen den Cheftrainer vor.

Dzmitry Dauhalionak, Leiter der weißrussischen Delegation bei den Olympischen Spielen in Tokio, wurde telefonisch erreicht und lehnte eine Stellungnahme ab.

Die Pattsituation hat der autoritären Hardliner-Regierung in Weißrussland mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Als das Land nach einer Präsidentschaftswahl, die von der Opposition und dem Westen als manipuliert angesehen wurde, von monatelangen Protesten erschüttert wurde, reagierten die Behörden mit der Festnahme von etwa 35.000 Menschen und der Verprügelung von Tausenden Demonstranten.

Präsident Alexander Lukaschenko, der das belarussische Nationale Olympische Komitee fast ein Vierteljahrhundert lang geleitet hat, bevor er im Februar den Posten an seinen Sohn übergab, hat ein großes Interesse an diesem Sport und sieht ihn als einen wichtigen Teil des nationalen Prestiges an.

Und seine Regierung hat gezeigt, dass sie bereit ist, große Anstrengungen zu unternehmen, um ihre Kritiker anzugreifen. Im Mai entführten belarussische Behörden ein Verkehrsflugzeug in die Hauptstadt Minsk, wo sie einen oppositionellen Journalisten an Bord festnahmen.

Im AP-Interview äußerte Tsimanouskaya Sorge um seine Eltern, die in Weißrussland bleiben.

Ihr Ehemann Arseni Zdanewich reiste kurz nach Beginn des Dramas in die Ukraine. Polen habe ihm inzwischen ein humanitäres Visum ausgestellt, sagte Regierungssprecher Piotr Müller.

Inmitten der Trennung von Tsimanouskaya von Teamoffiziellen kündigten zwei weitere belarussische Athleten ihre Absicht an, im Ausland zu bleiben.

Nicht im Abspann / AP Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko steht wegen seiner kompromisslosen autoritären Regierungsführung in der Kritik.

Siebenathletin Yana Maksimava sagte, sie und ihr Ehemann Andrei Kraschanka, der bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking im Zehnkampf Silber gewann, werden in Deutschland bleiben.

“Ich habe nicht vor, nach all den Ereignissen in Weißrussland nach Hause zu gehen”, sagte Maksimava auf Instagram und fügte hinzu, dass “Sie in seiner Heimat möglicherweise nicht nur Ihre Freiheit, sondern auch Ihr Leben verlieren können”.

Westliche Führer verurteilten die Behandlung von Tsimanouskaya durch die belarussischen Behörden.

US-Außenminister Antony Blinken verurteilte den Versuch belarussischer Beamter, Tsimanouskaya wegen Ausübung der Meinungsfreiheit zur Rückkehr nach Weißrussland zu zwingen, als “einen weiteren Akt der transnationalen Repression”.

Nicht im Abspann / AP Eine Fehde zwischen der belarussischen Olympia-Sprinterin Krystsina Tsimanouskaya und Mannschaftsfunktionären, die sie veranlasste, in Polen Zuflucht zu suchen, hat einmal mehr das repressive Umfeld im ehemaligen Sowjetstaat Weißrussland deutlich gemacht.

“Solche Aktionen verstoßen gegen den olympischen Geist, sind ein Affront gegen die Grundrechte und können nicht toleriert werden”, sagte Blinken auf Twitter.

Während Tsimanouskaya sagte, sie hoffe, ihre sportliche Karriere fortsetzen zu können, könnte ihr ein langwieriges Verfahren bevorstehen, wenn sie unter einer anderen Flagge antreten möchte.

Tomasz Majewski, Vizepräsident des Polnischen Leichtathletikverbandes und ehemalige Olympiasiegerin, äußerte Befürchtungen, dass sie „den besten Teil ihrer Karriere verlieren“ würde, wenn sie ihre Nationalität wechselte.

“Dies sind komplizierte Fragen, wir wissen, dass es klare Einwände der Heimmannschaft geben wird, die es wahrscheinlich erschweren oder sogar eine Disqualifikation des Athleten erfordern”, sagte er.