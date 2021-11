NASA-Wissenschaftler antwortet: Wann traf das letzte Mal ein Asteroid die Erde?

Etwa 26.115 Asteroiden haben über die Erde geflogen seit 1990, so das Center for Near Earth Object Studies der NASA.

Von diesen hatten 888 einen Durchmesser von über einem Kilometer und waren damit zweieinhalbmal so groß wie das New Yorker Empire State Building.

Aber wann traf das letzte Mal ein Asteroid die Erde?

Laut Marina Brozovic, einer Wissenschaftlerin am Jet Propulsion Laboratory der NASA, hängt die Antwort von Ihrer Definition ab, von einem Asteroiden getroffen zu werden.

Kleinere Asteroiden treffen fast ständig auf der Erde, sagte Brozovic im NASA-Programm “We Asked a Scientist from NASA”. Aufgrund der kleineren Größe dieser Asteroiden werden sie jedoch in der Atmosphäre verbrannt, sodass viele von ihnen nicht einmal die Erdoberfläche erreichen, wodurch der Aufprall des Rests null und nichtig ist.

Die NASA hat jeden Asteroiden, der sich dem Planeten 140 Meter oder mehr nähert, als potenziell gefährlicher Asteroid (PHA) bezeichnet, da er möglicherweise katastrophale Schäden an der Erde verursacht.

Illustration eines Asteroiden (Kredit: Wikimedia Commons)

Im vergangenen Jahrhundert hatte der größte Asteroid, der die Erde traf, die Größe eines kleinen Gebäudes, das 2013 über Russland flog. Dieser Asteroid zerfiel nur 20 km entfernt. über dem Boden und verursachte die Ausbreitung einer großen Anzahl von Meteoriten über der russischen Stadt Tscheljabinsk.

Aber wann hat der letzte Asteroid einen großen Einschlag auf unserem Planeten verursacht, Krater hinterlassen und massiven Schaden angerichtet?

“Für ein solches Ereignis müssen wir weit in die Vergangenheit reisen”, antwortete Brozovic. “Diese alten Krater sind nicht leicht zu erkennen.”

„Im Moment sind sie mit Sedimenten gefüllt oder können sich auf dem Meeresboden befinden“, sagte sie.

In den frühen Jahren der Erde wurde der Planet wütend von massiven antiken Asteroiden bombardiert – zehnmal häufiger als bisher angenommen – und hätte es haben können verzögert den Planeten das Leben ertragen zu können.

Aber auch heute noch können Asteroiden nahe an der Erde vorbeiziehen, ohne dass es jemand bemerkt.

Im Oktober wurde ein Asteroid die Erde berührt nur 3.000 Kilometer von der Oberfläche des Planeten entfernt – weniger als ein Viertel des Durchmessers des Planeten -, aber bis dahin bemerkte niemand.

Aaron Reich hat zu diesem Bericht beigetragen.