Unser Planet ist unser Elternteil: Soumik Datta spricht über seinen animierten Kurzfilm, der auf dem COP26-Gipfel vorgestellt wurde

Vor neun Jahren lehnte Soumik Datta eine Einladung von Beyoncé und Jay-Z ab, mit ihnen zu touren. Sein Grund ist gelöscht. Er sagt, er sei dafür nicht bereit. Aber Soumiks Projektauswahl zeigt uns, dass Popularität nicht etwas ist, das er inbrünstig verfolgt. Von Anfang an hat er sich von Konventionen entfernt.

Als Teenager in London aufgewachsen, spielte Soumik Sarod. Seine Band Circle of Sound, die er mit einem österreichischen Freund gründete, war eine Mischung aus Schlagzeug und Sarod, alaap und tief, jor und Hip-Hop. Er arbeitete mit dem Folk-Percussion-Künstler Cormac Byrne zusammen, um Satyajit Rays Film von 1969 neu zu vertonen Goopy Gyne Bagha Byne, die zeitgenössisches Orchester mit indischen Klassik- und Folkklängen mischt. Im Jahr 2019, für eine BBC-Serie, Rhythmen Indiensreiste er durch Indien, um seine vielfältige Kultur und Geschichte durch Musik zu erkunden. Im April und Mai trat er mit einem Team von 40 Musikern und Tänzern auf leeren Plätzen in berühmten Kulturzentren in ganz Großbritannien wie dem British Museum und der Royal Albert Hall auf. Die Idee war, in diesen geschlossenen Räumen während der Pandemie die Stille mit neuer Musik zu durchbrechen.

Kunst ist für ihn nicht nur Unterhaltung. Er hält es für “ein Vehikel, um Botschaften zu übermitteln”. Unter den Botschaften seiner jüngsten Arbeiten befindet sich eine über unsere Beziehung zur Umwelt. Seine neueste EP, Jangal, war die Antwort auf die bereits im Gange befindliche ökologische Krise der Welt. Soumiks neuestes Werk, Lieder der Erde, ein animierter Musical-Kurzfilm, widmet sich dieser Frage.

Der Film wurde am 2. November auf dem COP26-Gipfel in Glasgow uraufgeführt. Es hätte keinen besseren Ort und keine bessere Zeit geben können, sagt Soumik. Die Gelegenheit kommt nicht von ungefähr.

Soumik tut Lieder der Erde nachdem er im Februar eine Creative Commission des British Council für den Klimawandel gewonnen hatte, um ein Film- und Musikprojekt mit dem Earth Day Network zu entwickeln. Soumik hat den Film geschrieben, komponiert und inszeniert. Die Animation wurde von den indischen Illustratoren Sachin Bhatt und Anjali Kamat produziert.

Der 24-minütige Film erzählt die Geschichte von Asha, einem jungen Klimaflüchtling aus Bengalen, der über die überfluteten Ufer des Sundarbans-Deltas, brennende Wälder und schmelzende Polkappen nach ihrem Vater sucht.

Soumik erklärt, warum er sich für diese Geschichte entschieden hat. „Das Problem mit dem Klimawandel ist, dass es für die Menschen schwer ist, die Bedeutung der Zahlen zu verstehen. Wir sind vielleicht nicht mit dem Tod von Korallenriffen, den brennenden Wäldern Australiens und Südamerikas oder dem Aussterben von Eisbären verbunden. Aber wir beziehen uns auf Geschichten und menschliche Beziehungen. Im Herzen der Geschichte wollte ich also eine Beziehung zwischen einem Mädchen und ihrem Vater. Es ist auch eine Metapher dafür, dass unser Planet unser Elternteil ist.

Klimawandel ist ein Überbegriff, der viele Herausforderungen umfasst. Es geht nicht nur um schmelzende Eiskappen, sondern auch um Migration, extreme Wetterbedingungen, Meeresverschmutzung, Abholzung und nachhaltige Mode. Soumiks Verständnis spiegelt sich im Film wider. Der Klimawandel ist für ihn kein neues Thema. Er ist mit Lesen aufgewachsen National Geographic und bewundernde Leute wie David Attenborough, der ihm kürzlich einen Brief geschrieben hat.

Die Musik des Films sticht heraus. Es ist eine Mischung aus Gesang, Saxophon, Schlagzeug, Sarod, Cello und den Klängen von Blättern, Wind und Wellen. Wie bei anderen Soumik-Projekten ist auch dieses eine Verschmelzung verschiedener Stile. An einer Stelle klingt es sogar federnd. Soumik stimmt zu. „Als Künstler reagiere ich mehr, wenn das, was ich sehe und was ich höre, nicht immer (miteinander) übereinstimmt. Dies ist, wenn Sie anfangen, sich selbst zu hinterfragen. Wenn sie übereinstimmen, wird es zu einem Hintergrund, dein Gehirn umarmt es und du hinterfragst es nicht wirklich. Mit diesem Projekt haben wir versucht, etwas zu schaffen, das visuell auffällig, solide und gleichzeitig anregend ist. Das Musikalbum des Films ist auf den wichtigsten Audio-Streaming-Plattformen verfügbar.

Obwohl er schmerzhafte Themen wie Entwaldung und Migrationskrisen anspricht, versucht Soumik, mit seiner Arbeit Hoffnung zu verbreiten.

Was ist also die zugrunde liegende Botschaft der Hoffnung in Lieder der Erde?

Soumik antwortet mit weiteren Fragen. „Kann diese gefährliche Reise eines jungen Mädchens aus dem Süden den Menschen aus dem Norden die Auswirkungen ihres Handelns bewusst machen? Können sie mit Menschen sympathisieren, die anders sind als sie? Kann dies dazu führen, Verantwortung zu übernehmen und Dinge neu zu gestalten? “