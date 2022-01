NASA unterbricht JWST-Bereitstellung nach Erweiterung des Sonnenschutzes

WASHINGTON – Die NASA legt eine eintägige Pause vom Einsatz des James Webb-Weltraumteleskops ein, nachdem die Pfeile auf der Sonnenblende der Raumsonde erfolgreich ausgefahren wurden.

Die NASA sagte am 1. Januar, dass sie einen Tag warten würde, bevor sie mit dem Spannen des fünfschichtigen Sonnenschutzes beginnen, ihn in seine endgültige Form bringen und sicherstellen würde, dass die Schichten voneinander getrennt sind. Dieser Versuch, der nun am 2. Januar beginnen soll, wird mindestens zwei Tage dauern.

Beamte des Raumfahrzeugs fügten die Unterbrechung beim Ausfahren des Sonnenschirms hinzu, nachdem sie am 31. Dezember spät nachts gearbeitet hatten, um zwei „halbe“ Strukturen auf beiden Seiten des Raumfahrzeugs zu erweitern. Diese Pfeile verlängerten die Gegenlichtblende auf ihre maximale Größe. Dieser Prozess begann spät, als Sensoren anzeigten, dass eine Sonnenblende nicht vollständig aufgerollt war. Die Controller entschieden sich für die Bereitstellung der Rampe, da andere Daten, einschließlich Daten von Temperatursensoren und Gyroskopen, mit dem Entfernen der Abdeckung übereinstimmten.

„Das Team hat getan, was wir für diese Art von Situation wiederholt haben: anhalten, bewerten und methodisch mit einem Plan vorankommen“, sagte Keith Parrish, Leiter des JWST-Observatoriums am Goddard Space Flight Center, in einer Erklärung vom 31. Dezember. „Wir haben noch einen langen Weg vor uns mit diesem gesamten Bereitstellungsprozess. „

Dieses Sensorproblem war das einzige Problem in der Reihe von Raumfahrzeugeinsätzen seit seinem Start am 25. Dezember. Die NASA stellte in einer Erklärung fest, dass der Einsatz des Sonnenschirms auf 107 Membranauslösevorrichtungen beruhte, von denen jede funktionieren musste, damit sich der Sonnenschirm richtig ausfahren ließ. Alle 107 wurden erfolgreich freigelassen, teilte die Agentur mit.

Die eintägige Pause, um die Sonnenschirmspannung zu vervollständigen, wird wahrscheinlich andere Aktivitäten zurückdrängen, sagte die NASA. Die Spannung ist der letzte Schritt beim Ausfahren des Sonnenschutzes, danach konzentrieren sich die Controller darauf, die Teleskopspiegel in Position zu bringen. Eine Verzögerung von einem Tag wird sich jedoch langfristig kaum auf die Mission auswirken, die sechs Monate dauern wird, bis die Inbetriebnahme des Teleskops und seiner Instrumente abgeschlossen ist.

„Der heutige Tag ist ein Beispiel dafür, warum wir immer wieder sagen, dass wir nicht glauben, dass sich unser Einsatzplan ändern könnte, sondern dass er sich ändern wird“, sagte Parrish in der Erklärung vom 31. Dezember zum Einsatz der Stange.