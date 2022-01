Ludwig gewinnt Weltcup-Rennrodelrennen und übernimmt die Punkteführung der Saison

WINTERBERG, Deutschland (dpa) – Der Deutsche Johannes Ludwig hat am Samstag sein viertes Saisonrennen gewonnen und seine Führung in der Weltcup-Gesamtwertung ausgebaut.

Ludwig absolvierte seine beiden Läufe in 1 Minute und 44,679 Sekunden und fuhr die drittschnellste Zeit in beiden Läufen, nutzte jedoch die Vorteile, als die ersten Führenden Nico Gleirscher aus Österreich und Dominik Fischnaller aus Italien im zweiten Ärmel kämpften.

Gleirscher wurde Zweiter in 1:44,747 und der Österreicher Wolfgang Kindl, der nach dem ersten Lauf nur 18. wurde, legte in einem riesigen zweiten Lauf auf den dritten Platz in 1:44,860. Fischnaller fiel nach seinen zweiten Laufproblemen auf den siebten Platz zurück.

Ludwig hat 100 Punkte und nun 675 Punkte in acht Rennen des 13-Rennen-Kalenders in dieser Saison. Er liegt 124 Punkte vor Kindl und hat 245 Punkte Vorsprung auf den Russen Roman Repilov, der aktuell auf dem dritten Platz liegt.

Der olympische Silbermedaillengewinner Chris Mazdzer war der beste Amerikaner bei den Männern und wurde 20. Tucker West wurde 23. und Jonny Gustafson 28. Platz.

DOPPELT

Der deutsche Schlitten von Tobias Wendl und Tobias Arlt kehrte ins Rennen um den Weltcup-Titel zurück und gewann am Samstag, als einige ihrer Hauptrivalen zu kämpfen hatten.

Wendl und Arlt gewannen in 1:27,184, die Österreicher wurden Zweiter und Dritter. Thomas Steu und Lorenz Koller kamen in 1:27,225 ins Ziel, Yannick Mueller und Armin Frauscher kamen in 1:27,338 ins Ziel.

Wendl und Arlt rücken 102 Punkte näher – 77 Punkte weniger als am Tag zuvor – auf die Weltcup-Spitzenreiter Andris Sics und Juris Sics aus Lettland, die im zweiten Lauf die Kontrolle über den Schlitten verloren und den 18. Platz belegten.

Der Sics-Sics Schlitten hat 588 Punkte. Toni Eggert und Sascha Benecken aus Deutschland wurden am Samstag nach Nichtüberquerung der Ziellinie im zweiten Lauf disqualifiziert und blieben mit 506 Punkten Zweite. Wendl und Arlt haben 486.

Mazdzer und Jayson Terdiman belegten für die USA den 16. Platz, einen Platz vor ihren Teamkollegen Zach DiGregorio und Sean Hollander.

SONNTAGSPLAN

Das Wochenende in Winterberg endet am Sonntag mit dem Damenrennen und einer Teamstaffel.

