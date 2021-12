NASA startet neue Röntgenmission zur Untersuchung von Schwarzen Löchern und explodierenden Sternen

Donnerstagmorgen, Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) der NASA erfolgreich gestartet auf einer SpaceX Falcon 9-Rakete ins All. Die zweijährige Mission, eine gemeinsame Anstrengung mit der italienischen Weltraumbehörde, ist die erste Mission der NASA, die sich der Untersuchung und Messung der Polarisation von Röntgenstrahlen widmet.

Die Pioniermission wird es der NASA ermöglichen, die Ursprünge von Röntgenlicht zu untersuchen, einer hochenergetischen Form von Licht, die während einiger der extremsten Himmelsereignisse wie Supernova-Explosionen und heftigen Kollisionen erzeugt wird. Die Mission baut auf der Arbeit der Chandra Röntgenobservatorium, die Flaggschiff-Röntgenastronomie-Mission der NASA, die 1999 gestartet wurde und die Überreste explodierter Sterne fotografierte, schwarze Löcher entdeckte und vieles mehr. Das IXPE wird weitere Informationen zu den astrophysikalischen Phänomenen liefern, die Chandra in der Vergangenheit untersucht hat.

Das IXPE wird im Januar den Betrieb aufnehmen, berichtet die NASA. Im ersten Jahr wird das IXPE etwa 40 Himmelsobjekte mit detaillierten Folgebeobachtungen im zweiten Jahr untersuchen.

Die IXPE-Mission besteht aus drei identischen Teleskopen mit Spiegeln, die Röntgenstrahlen von Himmelsobjekten wie supermassiven Schwarzen Löchern sammeln und auf Detektoren fokussieren, die ihre Polarisation messen können. Polarisiertes Licht ist Licht, dessen Schwingungen alle in eine Richtung ausgerichtet sind, im Gegensatz zu sichtbarem Licht einer Glühbirne, das in alle Richtungen diffundiert. Durch das Studium seiner Eigenschaften können Astronomen mehr über die Art der Umgebung erfahren, aus der es stammt und auf seiner Reise durch den Kosmos durchquert hat.

Entsprechend NASA, wird die Mission lang erwartete Antworten auf Fragen liefern, etwa wie sich Schwarze Löcher drehen, ob sich das Schwarze Loch im Zentrum unserer Galaxie in der Vergangenheit aktiv von umgebender Materie ernährte und warum Pulsare so viele Röntgenstrahlen aussenden.

Das IXPE-Observatorium trennte sich nach etwa 33 Minuten Flug von der Rakete, bevor es seine Sonnenkollektoren entfaltete und in eine Umlaufbahn um den Erdäquator eintrat. Vierzig Minuten nach dem Start erhielten die Missionsbetreiber die ersten Telemetriedaten der Raumsonde, schrieb die NASA in einer Pressemitteilung.

Obwohl der Start von IXPE in den Schatten gestellt wird, ist er ein großer Sieg für die NASA, da sich die Agentur auf die Start am 22. Dezember von James Webb Teleskop, die nächsten großen Augen der NASA am Himmel.