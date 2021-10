NASA-Rover-Bilder zeigen die Existenz des alten Flussdeltas auf dem Mars

Die Schichten im Inneren der Klippen zeigen, wie ihre Entstehung stattfand.

Paris:

Bilder vom Mars zeigen, wie Wasser vor Milliarden von Jahren dazu beigetragen hat, die Landschaft des Roten Planeten zu formen, und liefern Hinweise, die die Suche nach Beweisen für antikes Leben leiten werden, eine am Donnerstag gefundene Studie.

Im Februar landete der Perseverance-Rover der NASA im Jezero-Krater, wo Wissenschaftler einen fehlenden Fluss vermuteten, der einst in einen See gespeist wurde und Sedimente in einem aus dem Weltraum sichtbaren fächerförmigen Delta ablagerte.

Aus dem Weltraum haben uns der Mars Reconnaissance Orbiter und andere Raumschiffe verlockende Hinweise auf die aquatische Vergangenheit des Jezero-Kraters gegeben. Jetzt, da die @NASAPersevere Rover bietet Nahaufnahmen vom Boden aus, Wissenschaftler sind auf einige geologische Überraschungen gestoßen: https://t.co/9tXmiFNsDSpic.twitter.com/ern4PqRkV6 – NASA-Mars (@NASAMars) 7. Oktober 2021

Die Science-Studie analysierte hochauflösende Bilder, die von Perseverance von den Klippen aufgenommen wurden, die einst die Ufer des Deltas waren.

Die Schichten im Inneren der Klippen zeigen, wie ihre Entstehung stattfand.

Die NASA-Astrobiologin Amy Williams und ihr Team in Florida haben Ähnlichkeiten zwischen den Merkmalen der Klippen vom Kraterboden aus und den Mustern der Flussdeltas der Erde entdeckt.

Die Form der drei unteren Schichten zeigte von Anfang an eine konstante Präsenz und Strömung von Wasser, was darauf hindeutet, dass der Mars laut der Studie vor etwa 3,7 Milliarden Jahren “heiß und feucht genug war, um einen Wasserkreislauf zu unterstützen”.

Die oberen und neueren Schichten weisen verstreut Blöcke von mehr als einem Meter Durchmesser auf, die wahrscheinlich von heftigen Überschwemmungen dorthin gespült wurden.

Aber es ist das feinkörnige Sediment der Basisschicht, das wahrscheinlich das Ziel von Proben für längst ausgestorbenes Leben auf dem Mars sein wird – falls es existierte.

Die Ergebnisse werden den Forschern helfen, zu bestimmen, wohin sie den Rover schicken sollen, um Erde und Gestein zu finden, die wertvolle “Biosignaturen” mutmaßlicher Lebensformen des Mars enthalten können.

„Aus den Orbitalbildern wussten wir, dass es Wasser sein muss, das das Delta gebildet hat“, sagte Williams in einer Pressemitteilung.

“Aber diese Bilder zu haben ist wie ein Buch zu lesen, anstatt nur auf das Cover zu schauen.”

Herauszufinden, ob Leben auf dem Mars existiert haben könnte, ist die Hauptaufgabe von Perseverance, einem Projekt, dessen Entwicklung Jahrzehnte gedauert und Milliarden von Dollar gekostet hat.

“Tiefe” Mission

Über mehrere Jahre hinweg wird der Multitasking-Rover 30 Gesteins- und Bodenproben in versiegelten Röhren sammeln, die schließlich in den 2030er Jahren zur Laboranalyse zur Erde zurückgeschickt werden.

Letzten Monat gaben Missionswissenschaftler bekannt, dass Perseverance in Jezero zwei Gesteinsproben entnommen hatte, die Anzeichen dafür zeigten, dass sie seit langem mit Grundwasser in Kontakt waren.

Ihre Hoffnung ist, dass die Proben irgendwann uraltes mikrobielles Leben beherbergen könnten, das möglicherweise durch salzhaltige Mineralien gefangen wurde.

Zu erfahren, dass auf dem Mars einst Leben gelebt haben könnte, wäre eine der “tiefsten” Entdeckungen, die die Menschheit je gemacht hat, sagte Williams.

Sie drückte auch ihr Wunder aus, ein Fenster in ein altes Flusssystem auf einem anderen Planeten zu haben.

„Es öffnet wirklich die Augen, etwas zu sehen, das noch nie jemand auf der Erde gesehen hat“, sagte sie.

Perseverance landete am 18. Februar, und die Studie untersucht Langstreckenbilder, die sie während der ersten drei Monate auf dem Mars aufgenommen hat.

Er ist etwa so groß wie ein SUV und mit 19 Kameras, einem zwei Meter langen Roboterarm, zwei Mikrofonen und einer Reihe hochmoderner Instrumente ausgestattet.

Einer von ihnen heißt SuperCam, ein Werkzeug, das Gesteine ​​aus der Ferne laserzapft, um ihren Dampf mit einem Gerät zu untersuchen, das ihre chemische Zusammensetzung aufdeckt.

Sieben Monate brauchte Perseverance, um mit ihrem Schwesterschiff Ingenuity, einem kleinen Hubschrauber, dessen Rotoren sich fünfmal schneller drehen müssen als die Erdversionen, um in die viel weniger dichte Atmosphäre zu fliegen, von der Erde zum Mars zu reisen.

Der Rover soll das Delta überqueren, dann das alte Ufer des Sees und schließlich die Ränder des Kraters erkunden.

(Mit Ausnahme des Titels wurde diese Geschichte nicht von NDTV-Mitarbeitern bearbeitet und wird von einem syndizierten Feed gepostet.)