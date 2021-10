Gesamtreduktion der Luftschadstoff- und Treibhausgasemissionen seit 1995; klimabedingte CO2- und Ammoniakemissionen haben leicht zugenommen

Pressemitteilung: 12.632-223 / 21

Wien, 08.10.2021 – Österreichs Emissionen von Luftschadstoffen und Treibhausgasen wurden zwischen 1995 und 2019 deutlich reduziert, wie die Statistik Austria mitteilt.

„Seit 1995 sind die Emissionen von Luftschadstoffen und Treibhausgasen in Österreich zum Teil deutlich zurückgegangen. Allerdings sind die klimawirksamen CO-Emissionen gestiegen. 2 Emissionen. Mit 5,0 % ist der CO .-Anstieg jedoch 2 deutlich geringer aus als der Anstieg der Wirtschaftsleistung um 54,3 % im gleichen Zeitraum. Höhere Energieeffizienz und der verstärkte Einsatz erneuerbarer Energien haben zu einer relativen Entkopplung des Wirtschaftswachstums von CO . geführt 2 in Österreich “, sagt der Geschäftsführer der Statistik Austria, Tobias Thomas.

Die größten Reduktionen wurden für Schwefeldioxid (SO 2 ; -73,2%), flüchtige organische Verbindungen ohne Methan (NMVOC; -54,4%) sowie Kohlenmonoxid (CO; -46,8%). Aber auch Methanemissionen (CH 4 ; -35,0%), Distickstoffmonoxid (N 2 Ö; -18,0%), Stickoxide (NO x ; -16,7%) und Partikel in Form von PM 2.5 (-35,0%) und PM zehn (-25,7%) deutlich reduziert. Allerdings gibt es klimabedingte CO .-Anstiege 2 (+ 5,0 %) sowie Ammoniak (NH 3 ; + 0,8%.

Haushalte und Wirtschaft weisen einen Rückgang der meisten Luftemissionen auf. Haushalte haben alle beobachteten Luftemissionen und Treibhausgase deutlich reduziert – mit Ausnahme von CO 2 andere Quellen (+ 2,3%). In der Wirtschaft hingegen sind klimabedingte CO-Emissionen 2 um 15,2 % gestiegen, die von NH 3 um 2,5% erhöht und die von NO x um 8,0 % seit 1995. Der Anstieg der CO 2 -Emissionen lassen sich durch einen starken Anstieg (+ 27,4%) des CO . erklären 2 Emissionen aus anderen Quellen als Verbrennungsprozessen (wie Eisen- und Stahlherstellungsverfahren oder die Umwandlung von Kalkstein in Zementklinker bei der Zementherstellung). Allerdings nimmt der Einsatz erneuerbarer und CO2-neutraler Energieträger in der österreichischen Wirtschaft zu: Zwischen 1995 und 2019 wird CO 2 die Emissionen aus biogenen Quellen stiegen um 194,9 %.

Detailliertere Ergebnisse und weitere Informationen zu Luftemissionen und Treibhausgasstatistiken finden Sie in unserem Webseite.

Informationen zu Methoden, Definitionen:Diese Ergebnisse wurden von der Statistik Austria nur unter Berücksichtigung der Emissionen von in Österreich lebenden Personen sowie von in Österreich registrierten Unternehmen und Institutionen berechnet. Im Gegensatz dazu erstellt das Österreichische Umweltbundesamt im Rahmen der internationalen Berichtspflichten (UNFCCC, UNECE CLRTAP) das Österreichische Luftemissionsinventar, in dem die in Österreich verursachten Luftemissionen unabhängig von der Herkunft der Verursacher gemeldet werden. Grundlage der Luftemissionsrechnung ist auch das jährliche Luftemissionsinventar des Österreichischen Umweltbundesamtes.

