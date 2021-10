Nintendo Switch OLED-Nachschub-Update

Die Einführung der Nintendo Switch OLED steht kurz bevor und wir haben Updates für viele Einzelhändler.

In wenigen Stunden wird die Nintendo Switch OLED-Konsole offiziell verfügbar sein.

Die Nachfrage nach der Konsole hat sich seit der Ankündigung nicht bewegt.

Während viele immer noch daran interessiert sind, einen zu bekommen, hat sich die Nachfrage von Einzelhandelsstandorten auf der ganzen Welt aufgefüllt.

Jetzt, da der Starttag fast da ist, haben einige Einzelhändler ihre Spielpläne für die bevorstehenden Auffüllungen von Nintendo Switch OLED bestätigt.

Nintendo Switch OLED-Aufstockung

Best Buy Nintendo Switch OLED Restock

Wir haben uns an diesen Einzelhändler gewandt und er teilte ihm Informationen zu seinen Auffüllungsplänen mit.

Seine Kundendienst Der Vertreter informierte uns, dass der Einzelhändler für diese Konsoleneinführung einen reinen Online-Ansatz verfolgt.

Nach den uns vorliegenden Informationen plant Best Buy ein Mitternachts-Online-Nachschub-Event für die Nintendo Switch OLED.

Was ist mehr, Best Buy hat auch bestätigt, dass am Tag der Markteinführung eine Auffüllung in den Geschäften erfolgt..

Wie immer ist es ratsam, sich im Voraus mit Ihrem lokalen Geschäft in Verbindung zu setzen und zu fragen, ob es an der Aufstockung beteiligt ist.

GameStop Nintendo Switch OLED-Nachschub

Wir haben GameStop kontaktiert und Informationen zu den beiden bevorstehenden Aufstockungen eingeholt.

Nach Angaben des Kundendienstmitarbeiters von GameStop wird es keine In-Store-Einheiten der Nintendo Switch OLED geben.

Wir haben erfahren, dass dies aufgrund der aktuellen Pandemie-Situation um die Menschenansammlungen zu vermeiden.

Insbesondere aus diesem Grund wird die Nintendo Switch OLED-Konsole in den USA vorerst nur online verkauft.

Es ist möglich, dass einige Vorbestellungen im letzten Moment storniert wurden.

Wir empfehlen Ihnen daher, immer bei Ihrem lokalen GameStop anzurufen und zu prüfen, ob noch Vorbestellungen verfügbar sind.

Wenn Sie sich nicht in den USA befinden, sollten Sie sich außerdem immer an uns wenden, um zu prüfen, ob die Pläne zur Auffüllung der Geschäfte in Ihrem Land abweichen können.

Nintendo Switch OLED-Zielauffüllung

Wie bei allen anderen Einzelhändlern haben wir uns an Target gewandt.

Für die Auffüllung in den Filialen gab der Vertreter an, dass diese Informationen von Filiale zu Filiale bereitgestellt würden.

Wir haben uns nach der bevorstehenden Online-Aufstockung erkundigt.

Uns wurde mitgeteilt, dass es keine festen Termine für die Aufstockung gibt.

Der Vertreter hat zwar nicht kategorisch erklärt, dass es keine bevorstehende Auffüllung gibt, es gibt jedoch noch kein konkretes Datum für Online-Auffüllungen.

Amazon Nintendo Switch OLED-Nachschub

Leider hat Amazon die Nintendo Switch OLED seit Beginn der Vorbestellungen am 16. Juli nicht mehr aufgefüllt.

Es gibt keinen festen Termin für die Aufstockung. Es ist zwar sicher, dass, wenn sie das Orderbuch füllen, mehr Lager verfügbar sein werden.

Angesichts der Tatsache, dass andere Händler wie Best Buy plant, Nintendo Switch OLED-Auffüllungen um Mitternacht online zu haben, ist es wahrscheinlich, dass Amazon eher früher als später mehr Aktien erhält.

Behalten Sie immer ein Auge auf uns und bleiben Sie auf dem Laufenden, um die neuesten Nachrichten zum Thema Lageraufstockung zu erhalten.

Walmart Nintendo Switch OLED-Nachschub

Walmart tritt in die Fußstapfen von Amazon und hat auch den Nintendo Switch OLED seit seiner Vorbestellung nicht mehr aufgefüllt.

Aber auch hier gilt die gleiche Logik wie bei Amazons möglichem Nachschub.

Da Walmart seine Vorbestellungen abdeckt, ist es wahrscheinlich, dass bald mehr Lager verfügbar sein werden.

In diesem Fall empfehlen wir Ihnen, sich an Ihren lokalen Store zu wenden, um zu prüfen, ob ein Teil der vorbestellten Bestände aufgrund von Stornierungen in letzter Minute noch verfügbar ist.

