NASA prognostiziert, dass die Mondumlaufbahn “Wobble” zu Rekordüberschwemmungen auf der Erde führen könnte

Jede Küste in den Vereinigten Staaten ist mit einer rapiden Zunahme von Flutüberschwemmungen konfrontiert, dank einer “Oszillation” in der Umlaufbahn des Mondes, die mit dem durch den Klimawandel angeheizten Anstieg einhergeht Meeresspiegel.

Eine neue Studie der NASA und der University of Hawaii, die kürzlich in der Zeitschrift veröffentlicht wurde Natur Klimawandel, warnt davor, dass bevorstehende Veränderungen der Mondbahn im nächsten Jahrzehnt zu Rekordüberschwemmungen auf der Erde führen könnten.

Durch die Kartierung von Szenarien des Meeresspiegelanstiegs, Hochwasserschwellen und astronomischen Zyklen der National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) fanden die Forscher heraus, dass Überschwemmungen in US-Küstenstädten in den 2030er Jahren, wenn der nächste “Schwung” des Mondes stattfindet, um ein Vielfaches schlimmer sein könnten. wird voraussichtlich beginnen. . Sie erwarten, dass die Überschwemmungen die Infrastruktur erheblich beschädigen und Gemeinschaften bewegen.

Während die Studie die katastrophale Situation von Küstenstädten hervorhebt, ist die Mondschwingung eigentlich ein natürliches Phänomen, das erstmals 1728 berichtet wurde. Die Umlaufbahn des Mondes ist etwa alle 18,6 Jahre für Perioden von Gezeitenhochs und -tiefs verantwortlich, und sie sind ungefährlich ihr eigenes Recht.

„In der Mitte des 18,6-Jahres-Zyklus des Mondes werden die regelmäßigen täglichen Gezeiten der Erde unterdrückt: Hochwasser liegt unter dem Normalwert und Niedrigwasser liegt höher als normal. NASA erklärt. “In der anderen Hälfte des Zyklus verstärken sich die Gezeiten: Hochwasser nimmt zu und Niedrigwasser nimmt ab. Der globale Anstieg des Meeresspiegels drückt Hochwasser in eine Richtung – höher. Der 18,6-jährige Mondzyklus wirkt dem Effekt des Meeresspiegelanstiegs entgegen Flut, und die andere Hälfte verstärkt den Effekt.”

Aber dieses Mal sind die Wissenschaftler besorgter. Mit dem Anstieg des Meeresspiegels aufgrund des Klimawandels wird erwartet, dass die nächsten Fluten intensiver und häufiger als je zuvor sein werden, was die bereits düsteren Vorhersagen noch verschlimmert.



Im Jahr 2019 meldete die NOAA mehr als 600 dieser Überschwemmungen. Wissenschaftler erwarten, dass diese Menge Mitte der 1930er Jahre um das Drei- bis Vierfache höher sein wird, nachdem der Anstieg des Meeresspiegels noch zehn Jahre dauern wird.

Der Studie zufolge werden diese Überschwemmungen landesweit häufiger Hochwasserschwellen überschreiten und können je nach Mond-, Erde- und Sonnenstand auch in Clustern auftreten, die länger als einen Monat andauern. An einigen Trassen können Überschwemmungen täglich oder jeden zweiten Tag auftreten.

“Niedrige Gebiete nahe dem Meeresspiegel sind zunehmend bedroht und leiden unter zunehmenden Überschwemmungen, und dies wird nur noch schlimmer”, sagte NASA-Administrator Bill Nelson. “Die Kombination aus der Anziehungskraft des Mondes, dem Anstieg des Meeresspiegels und dem Klimawandel wird die Küstenüberschwemmungen an unseren Küsten und auf der ganzen Welt weiter verschärfen.”

Fast alle Festlandküsten der Vereinigten Staaten, Hawaiis und Guams werden voraussichtlich mit diesen Auswirkungen konfrontiert sein. Der Meeresspiegel steigt Es wird bereits erwartet, dass Hunderttausende Quadratkilometer Küstenlinie unbewohnbar werden und bis zum Ende des Jahrhunderts möglicherweise mehr als 100 Millionen Menschen auf der ganzen Welt vertrieben werden.

Die Forscher hoffen, dass ihre Ergebnisse zu verstärkten Bemühungen führen werden, um so viel Schaden wie möglich sowohl für die Umwelt als auch für die Lebensgrundlagen der Menschen zu vermeiden, bevor es zu spät ist. Obwohl Überschwemmungen bei Flut nicht so viel Wasser beinhalten wie Hurrikane, liegt die eigentliche Gefahr in ihrer Häufigkeit.

“Es ist der Effekt, der sich im Laufe der Zeit aufgebaut hat, der eine Wirkung haben wird”, sagte Hauptautor Phil Thompson. “Wenn es im Monat 10 oder 15 Überschwemmungen gibt, kann ein Unternehmen mit seinem Parkplatz unter Wasser nicht weiterarbeiten. Menschen verlieren ihre Arbeit, weil sie nicht zur Arbeit kommen können. Sie werden zu einem Problem der öffentlichen Gesundheit.”