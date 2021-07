ATP-Zusammenfassung: Der Amerikaner Jenson Brooksby gewinnt in Newport, RI, Rasenturnier

29.08.2019; Flushing, NY, Vereinigte Staaten; Jenson Brooksby aus den USA gibt am vierten Tag des US Open Tennisturniers 2019 im USTA Billie Jean King National Tennis Center einen Schuss gegen den Georgier Nikoloz Basilashvili in einem Zweitrundenspiel zurück. Obligatorischer Kredit: Jerry Lai-USA TODAY Sports

2021-07-13 02:31:15 GMT + 00:00 – Der Amerikaner Jenson Brooksby besiegte am Montag den Russen Evgeny Donskoy mit 7:5, 6:3 und erreichte die zweite Runde der Hall of Fame Open in Newport, RI Brooksby, 20, lieferte 67 Prozent seiner ersten Aufschläge (40 für 60) gegenüber Donskoys 54 Prozent und gewann 33 dieser 40 Punkte beim ersten Aufschlag im Rasen-Event. Brooksby trifft auf Denis Kudla, der den sechstgesetzten Amerikaner Steve Johnson mit 7-6 (3), 3-6, 6-4 stoppte. Ebenfalls am Montag besiegte der Südafrikaner Kevin Anderson, gesetzte Nr.8 und Wimbledon-Finalist 2018, den Ukrainer Illya Marchenko mit 7:5, 6:3 und der Japaner Yuichi Sugita eliminierte den Österreicher Jurij Rodionov mit 7:5, 6:3. Auch der Australier Jordan Thompson kam weiter, nachdem der Deutsche Cedrik-Marcel Stebe im ersten Satz mit 5:4 ausschied. Hamburg European Open Der Deutsche Philipp Kohlschreiber besiegte den Spanier Jaume Munar mit 7:6 (5), 6:4 in der ersten Runde der European Open in Hamburg in Deutschland. Mit einem Rückstand von 5:4 im ersten Satz rettete Kohlschreiber drei Setzpunkte. Der Franzose Benoit Paire besiegte den Litauer Ricardas Berankis, der mit sechs Gleichstand im ersten Satz ausschied, und der Brasilianer Thiago Seyboth Wild sammelte sich, um den Spanier Nicola Kuhn mit 1-6, 6-1, 6-2 zu seinem ersten Rundstreckensieg zu besiegen. Nordea Open READ Europa League: Luuk De Jong trifft für Sevilla FC gegen Manchester United Der Italiener Marco Cecchinato besiegte bei den Nordea Open im schwedischen Bastad im Achtelfinale den an Nr. 5 gesetzten Richard Gasquet mit 6-2, 5-7, 6-3. Der 28-jährige Cecchinato servierte 11 Asse gegen die vier von Gasquet und rettete sieben von neun Breakpoints. Der Schwede Elias Ymer besiegte den Japaner Taro Daniel mit 6:2, 6:7 (6), 6:4 und der Deutsche Yannick Hanfmann besiegte den Brasilianer Thiago Monteiro mit 6:2, 7:5. –Medien auf Feldebene Unsere Standards: Trust-Prinzipien von Thomson Reuters.