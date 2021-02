Celina Jaitly umsäumt “weiche Bilder” mit ihrem Ehemann und veröffentlicht am V-Day ein bezauberndes Video mit Kindern

Die Bollywood-Schauspielerin Celina Jaitly hat kürzlich ein neues Video zum Valentinstag mit ihren Kindern auf Instagram geteilt, das die Fans über ihre Freundlichkeit freute. Die frühere Miss India-Gewinnerin Celina Jaitly gab 2003 ihr Bollywood-Debüt neben Fardeen Khan im Film Janasheen. Celina Jaitly Filme enthalten Silsiilay, kein Eintrag, Tom Dick und Harry, Apna Sapna Money Money und vieles mehr.

Celina Jaitlys Kinder hatten einen bezaubernden Auftritt auf dem Instagram-Griff der Schauspielerin. In dem Video stellt Celina ihren Kindern Arthur, Viraaj und Winston verschiedene Fragen zum Valentinstag, auf die kleine Jungen süße Antworten geben. Die Schauspielerin hat den Beitrag mit dem Titel „Valentinstag-Special mit Zwillingen plus Eins“ versehen. Anstatt @ haag.peter und meine schlaffen Bilder zu posten, haben wir uns dieses Jahr entschlossen, unsere halb österreichischen, halb indischen – 3 Jahre alten @arthurjhaag & 8 Jahre alten Zwillinge zu fragen @winstonjhaag @viraajjhaag … Was Valentinstag für ihre Welt bedeutet … Wir hatten einige große Überraschungen !! (Keine Sorge, der Couchtisch ist für Babys mit Polsterung geschützt) “. In dem Video stellt Celina ihren Kindern verschiedene Fragen zum Valentinstag und zur Liebe, auf die die Jungen süße Antworten haben.

Lesen Sie auch: Celina Jaitly teilt ein bezauberndes Foto von ihrem Arthur und nennt es “Ruhiger Modus vor dem Tornado”

Die Schauspielerin fragte ihre Kinder: “Warum ist Papa mein Valentinstag?” zu dem die Jungen erklärten, “weil er dich liebt”. Die Schauspielerin fragte auch den jungen Arthur: “Warum ist Papa meine Liebe?” worauf der nette Junge antwortete: “Weil er dir Blumen gegeben hat”. Als Celina ihren kleinsten Sohn Arthur fragte: “Was ist Liebe?” Er sagte: “Du sitzt zusammen und wäschst deine Hände zusammen”, worüber die Schauspielerin lachte und sagte, es sei “die süßeste Liebesgeschichte aller Zeiten”. Schauen Sie sich den vollständigen Artikel unten an.

Celina Jaitlys Videos; Die Fans reagieren

Celina Jaitlys Videos werden von ihren Fans oft sehr geliebt. Viele Celina-Fans antworteten auf das Video auf Instagram und nannten die Kinder “süß” und “entzückend”. Einige ihrer Fans haben herzerwärmende Kommentare hinterlassen, in denen sie ihren jüngsten Sohn Arthur lobten, während andere Fans einfach das Herz verlassen und Emojis auf dem Post geküsst haben. Schauen Sie sich einige der folgenden Kommentare an.

Lesen Sie auch: Uttarakhand-Katastrophe: Celina Jaitly warnt vor dem Klimawandel und betet für die Opfer

Celina Jaitlys Instagram und mehr

Celina Jaitlys Kinder tauchen oft auf ihrem Instagram-Griff auf, weil die Schauspielerin es wirklich genießt, ihre entzückenden Kinder auf den Ärmel zu legen. Celina Jaitly heiratete 2011 den österreichischen Unternehmer Peter Haad. Das Paar hat drei Kinder zusammen. Celina Jaitlys jüngster Sohn Arthur war zum Zeitpunkt seiner Geburt ein Zwilling, jedoch aufgrund einer schweren Herzerkrankung durch einen kleinen Jungen, der Shamsher heißen sollte. starb kurz nach seiner Geburt.

Lesen Sie auch: Chhavi Mittal spricht über den „schwierigsten Teil der Elternschaft“ und teilt entzückende Fotos mit Kindern

Celina Jaitlys Instagram ist eine ziemlich beliebte Handvoll, da die Schauspielerin es liebt, regelmäßig Updates über ihre Arbeit und Familie hochzuladen. Zur Freude ihrer 300.000 Anhänger posiert sie oft mit ihren Söhnen für Fotos. Schauen Sie sich einen weiteren Instagram-Beitrag von Celina Jaitly mit ihren Söhnen an.

Lesen Sie auch: Valentinstag 2021: Eine Liste von TV-Stars, die Mutterschaftssitzungen nagelten

Hol dir das neuste Unterhaltungsnachrichten aus Indien und der ganzen Welt. Folgen Sie jetzt Ihren Lieblings-TV-Prominenten und TV-Updates. Republic World ist Ihr One-Stop-Ziel für Trends Bollywood Nachrichten. Schalten Sie noch heute ein, um über die neuesten Nachrichten und Schlagzeilen aus der Unterhaltungswelt auf dem Laufenden zu bleiben.