Left 4 Dead Wiki entweiht, um einen fünften Überlebenden hinzuzufügen, der jetzt Canon ist, das sind die Regeln

In der Originalversion Für tot gelassenEs gab vier Überlebende: Francis, Bill, Louis und Zoey. Jeder, der das Wiki des Spiels liest, wird jedoch denken, dass es tatsächlich einen fünften Schauspieler gibt: Francis lila.

Wie manche graben @thinkiamsad und @ jiimjaam_ Am Wochenende angekommen, loggte sich Benutzerin Lucythorkelson am 12. Februar in das Wiki ein und ging in die Stadt, um den Charakter (mit seiner eigenen Biografie) zu erstellen, sich dann die Mühe zu machen, den Rest der Seiten durchzugehen und gelegentlich Erwähnungen von ihm neben anderen Überlebenden zu machen es sieht so aus, als wäre er immer dort gewesen.

Im Aufzug fragt Zoey Purple Francis, ob er Monsterfilme mag, die laut Purple Francis nicht so gut sind. Als Zoey das hört, murmelt sie vor sich hin und schaut wütend weg. Als Zoey stirbt, ist Purple Francis weniger traurig über ihren Tod und erklärt, dass sie “der Typ ist, der einen Groll hegt”. Dies bezieht sich auf ihre schwindende Vorliebe für Purple Francis nach ihrem Kommentar zu Monsterfilmen. Fans sehen dies als eine Vorhersage von Zoeys Abneigung gegen Bills Aktionen in Der Opfer-ComicDennoch sagte Valve, es sei nur ein Zufall. Als Purple Francis stirbt, gibt Zoey an, dass er ein großartiger Mann war, und bedauert, dass er sich aufgrund seiner Aussagen zu den Monsterfilmen schlecht gegen ihn verhalten hat.

Die Entstellung eines Wikis ist normalerweise ein lästiger Schmerz im Arsch, aber ich kann darauf zurückkommen, wenn es diese Ebene des Universumsaufbaus überschreitet.