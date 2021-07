NASA: Mond “wackelt”, um in den 2030er Jahren einen dramatischen Anstieg der Küstenüberschwemmungen zu verursachen

Ein „Wackeln“ in der Umlaufbahn des Mondes wird sich mit dem Anstieg des Meeresspiegels aufgrund der globalen Erwärmung verbinden, um den Vereinigten Staaten in den Vereinigten Staaten „ein Jahrzehnt dramatischer Zunahmen“ der Hochwasser-Küstenüberschwemmungen zu bescheren NASA warnt in einer neuen Studie.

Warum ist das wichtig: Niedrige Gebiete nahe dem Meeresspiegel, die bereits zunehmend von Überschwemmungen bedroht sind, werden sich laut einer Erklärung von NASA-Administrator Bill Nelson “nur noch verschlimmern”.

“Die Kombination aus der Anziehungskraft des Mondes, dem Anstieg des Meeresspiegels und dem Klimawandel wird die Küstenüberschwemmungen an unseren Küsten und auf der ganzen Welt weiter verschärfen.”

– Nelson

Notieren : Phil Thompson, Assistant Professor an der University of Hawaii und Hauptautor der Studie, veröffentlichte diesen Monat in published Natur Klimawandel, besagte Flut-Überschwemmungen beinhalten weniger Wasser als Hurrikan-Sturmfluten.

Aber “wenn er 10 oder 15 Mal im Monat überflutet, kann ein Unternehmen mit seinem Parkplatz unter Wasser nicht weiterarbeiten”, sagte Thompson.

„Menschen verlieren ihren Job, weil sie nicht zur Arbeit kommen können“, fügte er hinzu. “Die versickernden Sümpfe werden zu einem Problem der öffentlichen Gesundheit.”

Das große Bild: Wissenschaftler wissen seit 1728 um die Oszillationen der Mondbahn, die 18,6 Jahre dauern.

Während solche Ereignisse an sich nicht gefährlich sind, ist neu, wie sich eine der Auswirkungen der Oszillation auf die Anziehungskraft des Mondes – die Hauptursache der Erdgezeiten – nach Angaben der NASA mit dem Anstieg des Meeresspiegels aufgrund der globalen Erwärmung verbinden wird.

Was haben Sie gemacht: Für die Studie fanden die Forscher Wendepunkte bei der Anzahl der Überschwemmungen, indem sie 89 Gezeitenmessstellen in allen Bundesstaaten und Küstengebieten der Vereinigten Staaten außer Alaska analysierten.

„Sie schufen einen neuen statistischen Rahmen, der Szenarien für den Anstieg des Meeresspiegels und die von der NOAA weit verbreiteten Überschwemmungsschwellen, die Anzahl der Überschreitungen dieser Schwellenwerte pro Jahr, astronomische Zyklen und statistische Darstellungen anderer Prozesse wie El Niño-Ereignisse, die bekannt sind, kartierte um die Gezeiten zu beeinflussen “, heißt es in einer NASA-Erklärung.

Die Forscher prognostizierten die Ergebnisse bis 2080.

Inventar: Wir befinden uns jetzt im Abschnitt der Gezeitenverstärkung dieses Zyklus. An den meisten Küsten Amerikas ist der Meeresspiegel nicht allzu stark gestiegen, aber Fluten überschreiten regelmäßig die Hochwasserschwellen.

Die Quintessenz: Bis zum nächsten Zyklus der Gezeitenverstärkung Mitte der 1930er Jahre wird sich die Oszillation der Mondbahn mit dem Anstieg des Meeresspiegels verbinden.