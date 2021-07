Busgewalt in Bussen endet damit, dass der Fahrer einer Überfahrt nur knapp entgeht

Am Sonntagabend kollidierten zwei Transitbusse mit geringer Geschwindigkeit, als sie einen Umsteigebahnhof von Singapur nach Bukit Batok überquerten. Einer der Busse fuhr offenbar als ein anderer links in den Bahnhof ein. „Der Aufprall hat dazu geführt, dass einer der Busse eingestiegen ist ein Bürgersteig und an seiner Seite fallen “, sagte Bukit Batok MP Murali Pillai.

Es scheint jedoch, dass hinter der Geschichte noch etwas mehr steckt, denn der 65-Jährige alt Fahrer des Bus, der mit dem abgestürzten kollidierte wurde festgenommen und wegen “rücksichtsloser Handlung mit schweren Verletzungen” angeklagt ein Bericht von Coconuts Singapore.

Nach Angaben der Singapore Civil Defense Force ist Folgendes passiert:

Heute gegen 17:05 Uhr erhielt SCDF einen Hilferuf am oben genannten Standort. Bei der Ankunft von SCDF wurde ein Passagierbus auf der Seite liegend gefunden. Acht Personen befanden sich im Bus, neun weitere wurden außerhalb des Busses gefunden. Die gebrochene Heckscheibe des Busses diente den SCDF-Rettern als Einstiegspunkt. Retter schufen einen zusätzlichen Einstiegspunkt an der Vorderseite des Busses, indem sie mit einer Motorsäge die Frontscheibe durchtrennten. Im Inneren wurden mit Rettungsgeräten mehrere Masten durchtrennt, um Platz für die sichere Rettung der Verletzten zu schaffen. Zwei Personen wurden von SCDF-Rettern auf Tragen aus dem Bus transportiert. Die anderen sechs Personen wurden zu Fuß in Sicherheit gebracht. Das Personal des Rettungsdienstes (EMS) des SCDF untersuchte insgesamt 17 Personen auf Verletzungen. Acht wurden ins Ng Teng Fong General Hospital, vier in das National University Hospital und zwei ins Tan Tock Seng Hospital gebracht. Die anderen drei wurden leicht verletzt und weigerten sich, ins Krankenhaus eingeliefert zu werden.

Basierend auf den durchgesickerten Videoaufnahmen des Vorfalls stand ein dritter Fahrer außerhalb seines Busses, ging oder stand während seiner Pause dem Weg des Vorfalls im Weg. . Als der herunterfallende Bus überschlug, stürzte der Mann etwa zwei Meter auf die Fahrbahn. Es sieht so aus, als ob der Mann aufgrund des Schocks auf den Kopf gefallen ist und sich in einer fötalen Position zusammengerollt hat. Dieses Eisstockschießen hätte ihm das Leben retten können, denn wenige Sekunden später kam der Tonnenbus kra fiel ein paar Zentimeter von seiner Liegeposition entfernt. Der Bus, der dann fällt traf das Geländer, durch das er gekracht war, schleuderte ihn in den Kopf des gefallenen Mannes und fügte den Wunden weitere Wunden hinzu.

Anscheinend wurden diese Bilder von keinem der an der Untersuchung beteiligten Beamten veröffentlicht, sondern auf Whatsapp veröffentlicht. bevor Sie zu dieser Facebook-Seite für Busfans in Singapur gehen .

Während der Bus den Rest der Nacht fährt wurde nicht unterbrochen, was sicherlich zu Verzögerungen und Unannehmlichkeiten bei der Umleitung führte. Um den umgestürzten Bus wieder auf die Räder zu stellen und wieder in Bewegung zu setzen, waren zwei Kranwagen und mehrere Stunden Arbeit erforderlich. Nach dem Richten brauchte der Bus anscheinend ein wenig Chassis-Begradigung, um wieder fahrbar zu werden, und er wurde von den beiden Kränen in entgegengesetzte Richtungen gezogen, bevor er zur Reparatur flach geschleppt wurde. .

Alles an dieser Geschichte ist von Anfang bis Ende wild. Ich möchte wirklich die ganze Geschichte wissen, nicht nur was passiert ist, was eine Kollision zwischen zwei Bussen verursacht hat, sondern auch was danach passiert ist, dass der Bus weitergefahren ist, bis er gestoppt hat. Der angehaltene Fahrer muss haben hier böswillige Absichten gehabt, oder? Schätze, es könnte ein mechanischer Fehler gewesen sein, aber es sieht so aus, als würde Singapore CDF nie alle Details veröffentlichen.