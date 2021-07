Liam Hendriks, der den White Sox am nächsten steht, hat einen Ärmel voller Schimpfwörter, wenn das Fox All-Star Game ausgestrahlt wird

Fox hat die Spieler gebeten, Mikrofone in die Hand zu nehmen und sogar Ohrhörer zu tragen, um Interviews auf dem Feld für das MLB All-Star Game am Dienstagabend im Coors Field zu führen. Dies führte zu einigen wirklich coolen Momenten, in denen die Spieler während des Spiels ihre Gedanken vor oder nach dem Pitch teilten, und es gab sogar Interviews, während die Spieler in der Batter’s Box oder auf dem Pitching Mound waren (einige komische Momente auch, aber auch lustige Sachen – und denken Sie daran, dass dies ein Ausstellungsspiel ist, das die Fans unterhalten soll).

Nun, am Ende des neunten Innings war Liam Hendriks, der Chicago White Sox am nächsten stand, am Mikrofon und hatte einen Ohrhörer. Fox-Playman Joe Buck versuchte während der Runde, Hendriks zu interviewen, aber der Rechtshänder konnte Buck nicht hören (oder ignorierte Buck einfach). Was wir bekamen, waren viele Hendriks-Sounds auf dem Hügel, und das war eine farbenfrohe Sprache.

Hier ein paar Beispiele (Bucks lässiges “two balls and one bang” nach dem ersten Clip macht es noch lustiger):

Liam Hendriks sagt Schimpfwörter, während er am Mikrofon auf dem Hügel sitzt. pic.twitter.com/ugBnkLClK2 – Major League GIF (@MajorLeagueGIFs) 14. Juli 2021

Für jeden, der Hendriks’ sehr intensiven Pitch über die Jahre gesehen hat, ist dies keine Überraschung, und Fox hätte es wissen müssen. Und das ist natürlich das Risiko, wenn man Spieler am Mikrofon hat. Flash-Info: Profisportler schwören viel im vollen Wettkampf.

Viele Zuschauer würden gerne immer noch dieses authentische und HBO-Seherlebnis haben, aber es ist auch etwas, das Fox und MLB bei einer Großveranstaltung wahrscheinlich nicht laut und deutlich hören möchten.

Trotz der Frustration von Hendriks schlug er ein torloses Inning und sparte beim 5: 2-Sieg für die American League.