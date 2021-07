NASA macht gruseliges Foto des Mondschattens auf der Erde während der Sonnenfinsternis

Die Erdlinge waren sich einer aufregenden astronomisches Ereignis im letzten Monat : eine ringförmige Sonnenfinsternis, die einen Mondschatten über den Polarkreis wirft. Heute hat die NASA ein Bild dieses Schattens geteilt, aufgenommen von der Polychromatic Earth Imaging Camera (EPIC) an Bord der NOAA Weltraumklima-Observatorium fast eine Million Kilometer von der Erde entfernt.

Da der Mond der Erde viel näher ist als EPIC, springt unser Mondpartner gelegentlich in Bilder, die EPIC von der Erde aufzunehmen versucht, und Finsternisschatten kommen auch mit diesem Territorium. „Die Aufnahme von Bildern der sonnigen Hälfte der Erde in einer Entfernung, die viermal weiter entfernt ist als die Umlaufbahn des Mondes, schafft immer wieder Überraschungen, wie manchmal der Mond in unser Sichtfeld eintritt oder der Mond einen Schatten auf die Erde wirft “, sagte Adam Szabo , das Projektwissenschaftler im DSCOVR-Team, in a NASA Veröffentlichung. EPIC (an Bord von DSCOVR) wurde 2015 ins Leben gerufen und hat jetzt mehrere Schatten von Sonnenfinsternissen überall Face of the Earth: Die ringförmige Sonnenfinsternis des letzten Monats reiht sich in die von EPIC erfassten Ereignisse der totalen Sonnenfinsternis von 2016 und 2017 ein.

Ringförmige Sonnenfinsternisse treten auf, wenn sich der Mond zwischen Die Erde und die Sonne lassen den Stern als Feuerschein um die schwarze Silhouette des Mondes erscheinen. Die jüngste Sonnenfinsternis vom 10. Juni war für Menschen teilweise sichtbar visible in Teilen der Vereinigten Staaten, Asiens, Europas und der Karibik. Glückliche in Teilen Kanadas, Russlands und Grönlands könnten sich im Schatten des “Feuerrings” sonnen ringförmige Sonnenfinsternis. Aber niemand auf der Erde hatte den Anblick von EPIC, das den dunkelbraunen Antumbra des Mondes einfängt, der am Nordpol unseres Planeten zeltet. Der Schatten des Mondes sieht aus wie ein kleiner Schimmel, der sich ausbreitet auf einer Frucht. Oder, wie ein Gizmodo-Redakteur ausrief beim Betrachten des Bildes: „THE EARTH IS HUNTED. “

EPIC bildet normalerweise die Erde ab, um ihr Klima zu studieren – Geben Sie den Forschern auf der Erde einen ständigen Informationsfluss über die Wolkenbedeckung, die Vegetation und das Ozon des Planeten. Er hat kürzlich gefangen Bilder von der Westküste Waldbrände, auch aus größerer Entfernung von EPIC sichtbar. Der Satellit (D SCOVR) das Hosts befindet sich die Kamera an einem Punkt des Gravitationsgleichgewichts zwischen der Sonne und Erde, genannt die Lagrange-Punkt L1. (Dies ist einer von fünf dieser Punkte; beim Start steuert das James Webb Space Telescope in Richtung L2. )

G/O Media kann eine Provision verdienen

Während totale Sonnenfinsternisse die Sonne vollständig auslöschen, hinterlassen ringförmige Sonnenfinsternisse diesen Sonnenhof um den Mond und erzeugen ein wohl kühleres Bild für die Betrachter auf der Erde. Das passiert, weil der Mond vorbei ist weit weg von Die Erde während einer ringförmigen Sonnenfinsternis, wodurch sie in unserem Sichtfeld zu klein ist, um die Sonne vollständig zu bedecken.

Wenn Sie diese ringförmige Sonnenfinsternis verpasst haben, machen Sie sich keine Sorgen. Wenn Sie sich auf der westlichen Hemisphäre befinden, sehen Sie möglicherweise einen anderen im Jahr 2023.

Mehr: Die 9 besten Fotos von der Sonnenfinsternis heute Morgen