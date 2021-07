Jim Risch aus Idaho scheitert an der Nominierung für Tree Hugger

Jim Risch hat versucht, eine Nominierung zu landen! Tracy Stone-Manning wird die nächste Leiterin des Bureau of Land Management. Ein Ausschuss des US-Senats gab diese Woche in einer Anhörung grünes Licht. Der gesamte Senat wird wahrscheinlich zustimmen.

Einige von Stone-Mannings ehemaligen Mitarbeitern und Kriminalermittlern behaupten, sie habe während der Anhörungen gelogen.

Stone-Manning ist eine umstrittene Figur. Vor drei Jahrzehnten war sie an Earth First beteiligt. Obwohl sie anscheinend nie eine Spitze in einen alten Baum getrieben hat, hat sie mit einer Zelle gearbeitet, die an der Spitze beteiligt war. Wenn Sie und drei Ihrer Freunde eine Bank ausrauben und einer von ihnen eine Kassiererin tötet, könnten Sie vier wegen Totschlags vor Gericht gestellt werden.

Manche Leute sagen, der Kandidat war damals jung und wir machen oft dumme Sachen, wenn wir jung sind. Und wir warten auf Vergebung. Das Problem ist, behaupten einige von Stone-Mannings ehemaligen Mitarbeitern und Kriminalbeamten Sie hat gelogen bei Anhörungen. Wenn Sie in einem Vorstellungsgespräch nicht die Wahrheit gesagt haben, werden Sie den Job wahrscheinlich nicht bekommen.

Risch nahm sich bei der Anhörung des Ausschusses die Zeit, um daran zu erinnern, dass das Pflanzen einer Ähre in einen Baum nicht nur 1991 gefährlich war, sondern der Rest 2021. Es gibt immer noch Ährenbäume und sie wurden nicht geschlachtet. Dies sind Zeitbomben, die bereit sind, Chaos anzurichten.

Als das Bureau of Land Management gegründet wurde, bestand seine Hauptaufgabe darin, Viehzüchtern und Bauern im Westen zu helfen. Im Laufe der Zeit schufen liberale Verwaltungen Missionsdrift und heute ist die BLM oft uneins darüber, wer ursprünglich davon profitieren sollte.

Viele Demokraten, die sich mit Risch die Sitze im Ausschuss teilen, wissen sehr wenig über die westliche Lebensweise und Sie können sicher sein, dass es einigen egal ist. Sie können seine Kommentare während der Anhörung ansehen, indem Sie auf das YouTube-Video unten klicken.