NASA enthüllt atemberaubenden Panoramablick auf den Mars

Der Rote Planet ist für die Betrachter der Erde weniger ein Rätsel, dank neuer Fotos, die von Curiosity Mars Rover der NASA veröffentlicht wurden und zerklüftetes bergiges Gelände etwa 392,72 Millionen Kilometer von der Erde entfernt zeigen.

Der Rover erstieg einen Marsberg namens Mount Sharp, der acht Kilometer hoch ist und ein 96 Meilen breites Becken des Gale-Kraters des Planeten umfasst. Fotos letzte Woche veröffentlicht und Anfang Juli gefangen genommen.

Das obige Panorama fängt die Aussicht von diesem Punkt ein. Andere Fotos zeigen flaches, aber felsiges Gelände mit einer großen Bergkette als Hintergrund.

Die Forscher sagen, dass sich dieser Ort in einem Gebiet befindet, das angereicherte Tonmineralien und ein Gebiet voller Sulfate enthält. Tongesteine ​​und Ablagerungen weisen auf das Vorhandensein von Wasser zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit hin.

Weitere Sedimentproben werden Wissenschaftlern helfen, die Geschichte des Landes aufzudecken.

“Die Gesteine ​​hier werden uns allmählich sagen, wie sich dieser einst feuchte Planet in den heutigen trockenen Mars verwandelt hat und wie lange bewohnbare Umgebungen auch danach bestehen bleiben.” bemerkt Abigail Fraeman, Associate Scientist für Project Curiosity, am Jet Propulsion Laboratory der NASA in Südkalifornien.

Der Curiosity-Rover der Agentur, der seit 2012 auf dem Mars ist, verwendet einen an seinem Arm montierten Bohrer, um Brücken oder Löcher in Gesteine ​​​​zu bohren, die geologische Proben sammeln.

Als der Rover den Gale-Krater geräumt hat, steuert er nun auf einen Pfad zwischen dem Rafael Navarro Mountain, der nach einem verstorbenen Missionswissenschaftler benannt ist, und einem Gipfel zu, der höher als ein vierstöckiges Gebäude ist. In den nächsten zwei Jahren wird Curiosity den Sandsteinhang des Greenhaugh-Giebels erneut besuchen.

