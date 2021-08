Vorschau: St. Johnstone vs. LASK Linz

Sports Mole bietet einen Überblick über das Europa-League-Spiel am Donnerstag zwischen St. Johnstone und LASK Linz, einschließlich Vorhersagen, Kadernachrichten und möglicher Aufstellungen.

Zwei Parteien, die ihren Platz bei der Amtseinführung reservieren wollen Europa-League-Konferenz die Gruppenphase findet am Donnerstagabend statt, wenn Saint Johnstone Willkommen LASK Linz in Perth für ihr Rückspiel.

Nach einem 1:1 im Hinspiel jagen die Saints immer noch ihrem ersten Sieg der neuen Saison nach, während die Gäste in allen Wettbewerben keinen ihrer letzten fünf gewonnen haben.

Spielvorschau

© Reuters

St. Johnstone-Cheftrainer Callum Davidson gab bekannt, dass seine Spieler nach ihrem Unentschieden in Österreich letzte Woche enttäuscht im Hinspiel zurückgekommen sind.

Chris Kane hatten die Schotten in der 17. Minute in Führung gebracht, aber sie konnten nicht durchhalten, da eine 60 Mamoudou Karamoko sorgte dafür, dass die Beute geteilt wurde.

Seit ihrem Unentschieden im Hinspiel mussten die Saints am vergangenen Wochenende eine knappe 0:1-Heimniederlage gegen Dundee United hinnehmen. Das Ergebnis bedeutet, dass St. Johnstone in dieser Kampagne bisher keines seiner ersten sieben Spiele in einem Wettbewerb gewonnen hat.

Nach einer äußerst erfolgreichen Saison in der vergangenen Saison – dem Gewinn von zwei nationalen Trophäen und dem Erreichen der höchsten Ligaposition seit der Saison 2016-17 – hofft St. Johnstone, seine zweite Chance, in dieser Saison in Europa zu spielen, optimal zu nutzen, um weiterzukommen zum ersten Mal seit dem UEFA-Pokal 1999-00 durch die Qualifikationsphase eines großen europäischen Wettbewerbs.

© Reuters

Der LASK Linz will unterdessen zum dritten Mal in Folge in die Gruppenphase eines großen europäischen Turniers aufsteigen, nachdem er bereits in den letzten beiden Spielzeiten jeweils in der Europa League gespielt hat.

In ihrer allerersten europäischen Saison 2019/20 kamen sie aus der Gruppenphase weiter, bevor sie im Achtelfinale eine 7:1-Gesamtniederlage gegen Manchester United hinnehmen mussten. In der vergangenen Saison scheiterte Die Laskler an der ersten Hürde und wurde in ihrer Gruppe Dritter hinter Tottenham Hotspur und Royal Antwerp.

Der Cheftrainer Dominik Thalhammer, das das von West Bromwich Albion ersetzte Valérien Ismaël im Juli 2020 ist mit vier Siegen und vier Unentschieden in neun Spielen bisher gut in diese Saison gestartet, wobei der LASK Linz die einzige Heimniederlage gegen Stum Graz mit 1:3 in der dortigen österreichischen Bundesliga nach zwei Wochen verlor.

Die Laskler war vor dem Hinspiel nur drei Spiele gegen schottische Mannschaften bestritten und konnte sich nie durchsetzen. Sie traf nur in der Gruppenphase des UEFA Intertoto Cup 1995/96 beim 1:1 gegen Partick. Distel.

St. Johnstone Europa League-Form:

St. Johnstone-Form (alle Wettbewerbe):

LASK Linz Europa Conference League Form:

LASK Linz-Formular (alle Wettbewerbe):

Team-News

© Reuters

Das einzige Verletzungsproblem von St. Johnstone ist der erfahrene Mittelfeldspieler Craig Bryson die sich plötzlich erholt.

David Wotherspoon hat das Training der ersten Mannschaft am Montag wieder aufgenommen, nachdem er die letzten drei Spiele aufgrund einer durch das Coronavirus verhängten Isolationsphase verpasst hatte, und der 31-Jährige wird voraussichtlich am Donnerstag um den Einsatz antreten.

Es ist unwahrscheinlich, dass Davidson ab dem Hinspiel zu viele Änderungen an der Startaufstellung vornehmen wird, die wahrscheinlich sehen werden Michael O’Halloran Behalte deinen Platz vorne Stevie May.

Was den LASK Linz betrifft, Lukas Grgic (Schulter), Yannis Letard (Kalb), Philippe Wiesinger (Schenkel), Tobias Lawal (Knie), Christoph Monschein (Muskelriss) und Andreas Gruber (Knie) sind alle mit Verletzungen ausgeschlossen.

Thalhammer wird wahrscheinlich bei einer 3-4-3-Formation bleiben, mit Florian Flecker und Reiner Läufer setzen, um ihre Plätze seitlich an den Flanken zu halten.

Karamoko, der im Hinspiel getroffen hat, hat in dieser Saison bisher vier Mal das Netz getroffen und wird voraussichtlich den Angriff an der Seite anführen Thomas Goiginger und Husein Balic.

Mögliche Startaufstellung in St. Johnstone:

Clark; Kerr, Gordon, McCart; Rooney, McCann, Davidson, Middleton, Booth; O’Halloran, Kane

Mögliche Startzusammensetzung des LASK Linz:

Schlager; Boller, Andrade, Filipovic; Flecker, Potzmann, Michorl, Renner; Goiginger, Karamoko, Balic

Wir sagen: St. Johnstone 2-1 LASK Linz (St. Johnstone gewinnt 3:2 in der Gesamtwertung)

St. Johnstone und LASK Linz mussten sich nach einem sehr engen Spiel im Hinspiel die Beute teilen und am Donnerstag wird eine weitere enge Begegnung erwartet.

Es gibt nicht viel, um die beiden Teams zu trennen, aber wir glauben, dass die Gastgeber von ihren Heimfans einen zusätzlichen Schub erhalten könnten, um einen knappen Sieg in Perth zu erzielen.