NASA-Astronauten tragen Windeln auf der Rückreise zur ISS wegen kaputter Toilette | Wissenschaftliche und technologische Neuigkeiten

Astronauten, die an diesem Wochenende die Internationale Raumstation ISS verlassen werden, müssen auf dem Heimweg Windeln tragen, da die Toilette ihrer Kapsel kaputt ist.

Die NASA-Astronautin Megan McArthur beschrieb die Situation am Freitag als “suboptimal”, aber überschaubar.

Die Rückfahrt kann bis zu 20 Stunden dauern.

„Raumflüge sind mit vielen kleinen Herausforderungen gefüllt“, sagte Frau McArthur auf einer Pressekonferenz aus dem Orbit. “Dies ist nur eine weitere, die wir während unserer Mission treffen und betreuen werden. Daher machen wir uns darüber keine allzu großen Sorgen.”

Der französische Astronaut Thomas Pesquet sagte Reportern, die letzten sechs Monate seien im Weltraum intensiv gewesen. Die Astronauten führten eine Reihe von Weltraumspaziergängen durch, um das Stromnetz der Station zu verbessern, erlitten unbeabsichtigtes Triebwerksfeuer von angedockten russischen Fahrzeugen, die die Station auf kurze Touren schickten und ein Filmteam beherbergten.

Bild:

Von links nach rechts: Die NASA-Astronauten Mark Vande Hei, Shane Kimbrough, Akihiko Hoshide und Megan McArthur posieren mit Chilischoten, die an Bord der Internationalen Raumstation angebaut wurden



Sie mussten sich auch mit dem Toilettenleck auseinandersetzen und Platten in ihre SpaceX-Kapsel schießen und Urinpfützen entdecken.

Das Problem wurde zum ersten Mal während des Privatflugs des Flugzeugs im September beobachtet, als sich ein Schlauch löste und Flüssigkeit unter den Boden verschüttete.

SpaceX reparierte die Toilette der Kapsel, die auf den Start wartete, fand jedoch die im Orbit unbrauchbar.

Die Ingenieure stellten fest, dass die Kapsel strukturell nicht durch Urin beeinträchtigt wurde und sicher für die Rückgabe war.

Kulinarisch bauten die Astronauten die ersten Paprikaschoten im All an – “ein guter Schub”, so McArthur.

Sie durften ihre Ernte letzte Woche probieren und fügten den Tacos grüne und rote Paprikaschoten hinzu.

“Sie haben eine gute Schärfe, ein wenig anhaltendes Brennen”, sagte sie. “Einige fanden es peinlicher als andere.”

Auch der NASA-Astronaut Shane Kimbrough und der japanische Astronaut Akihiko Hoshide sind mit Frau McArthur und Herrn Pesquet zurück.

SpaceX startete sie am 23. April zur Raumstation.

Ihre Kapsel ist für bis zu 210 Tage im Weltraum zertifiziert, und da der Freitag ihren 196. Tag in der Höhe markiert, ist die NASA bestrebt, sie so schnell wie möglich zu bergen.

Ein Amerikaner und zwei Russen werden nach ihrer Abreise auf der Raumstation bleiben.

Unter normalen Umständen würde zuerst ein Flug mit ihrem Ersatz ankommen – um Ratschläge zum Leben im Weltraum zu geben – aber Kimbrough sagte, der verbleibende NASA-Astronaut würde die Neuankömmlinge ersetzen.