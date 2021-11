Griechischer Film über das Massaker im Zweiten Weltkrieg sorgt für Kontroversen, Filmemacher schlagen zurück

Ein neuer Film über ein berüchtigtes Nazi-Massaker in Griechenland während des Zweiten Weltkriegs hat Nachkommen von Opfern verärgert, da Filmemacher historische Ereignisse gefälscht haben, wobei eine Gruppe von Opfern behauptete, rechtliche Schritte gegen die Opfer eingeleitet zu haben.

Jetzt wehren sich die Filmemacher. Der Autor und Produzent Dimitrios Katsantonis bezeichnet die rechtlichen Drohungen am Mittwoch als “leeres Feuerwerk, das bald als das enthüllt wird, was es ist”.

“Echoes of the Past”, inszeniert von Nicholas Dimitropoulos und mit dem verstorbenen Max von Sydow in seiner letzten Aufführung, wird am Samstag beim Thessaloniki Film Festival uraufgeführt und kommt am 11. November in die griechischen Kinos “Kalavryta 1943”.

Der Film zeichnet das brutale Massaker an etwa 700 griechischen Männern durch deutsche Truppen im peloponnesischen Dorf Kalavryta als Vergeltung für die Hinrichtung von fast 80 Nazi-Soldaten durch Widerstandskämpfer nach.

Von Sydow porträtiert eine ältere Überlebende, die von einer Anwältin (Astrid Roos) besucht wird, die im Auftrag der deutschen Regierung griechische Reparationsansprüche untersucht.

Die Kontroverse umgibt eine Szene, in der ein Nazi-Soldat ungehorsam die Türen einer brennenden Schule öffnet, in der Dutzende von Frauen und Kindern gefangen sind.

Die Vereinigung der Holocaust-Opfer in Kalavryta teilte der griechischen Zeitung Peloponnisos am Dienstag mit, dass sie eine Klage gegen die Produzenten des Films eingereicht habe, darunter auch den öffentlich-rechtlichen Sender ERT.

Der Präsident des Vereins, Charilaos Ermedis, sagte der Zeitung, er und andere Bewohner des Dorfes hätten die Filmemacher vor einigen Jahren vor möglichen Gerichtsverfahren gewarnt, wenn “Echos” das Andenken an die Toten und deren Nachfahren nicht respektiere Die Geschichte eines “guten” Nazis, der einige der gefangenen Dorfbewohner rettet, war ein diskreditierter Mythos.

Er sagte auch, ihm sei versichert worden, dass eine Version von Ereignissen, die die heroischen Taten eines Nazi-Soldaten beinhalten, nicht in den Film aufgenommen werden würde.

Katsantonis, der auch Rechtsanwalt und Rechtsanwalt ist, widerlegte die Behauptungen am Mittwoch in einer E-Mail an Vielfalt dass “keine Klage gegen uns anhängig ist, da es keine Rechtsgrundlage gibt.”

Er fügte hinzu, dass der Film ein fiktionales Werk ist, das “von realen Ereignissen inspiriert ist (nicht einmal ‘basierend’) und dass Ermedis “auch nie in die Nähe kam. [producer Stelios Cotionis] oder mich mit einem Brief, wie er sagt, und es wurden absolut keine Versprechungen von uns gemacht.

Dimitropoulos sagte: „Das einzige Versprechen, das ich mir gegeben habe, war, die Schrecken und Gräueltaten zu zeigen, die die Nazis in Kalavryta begangen haben, und die Menschen daran zu erinnern, dass der Faschismus voller Hass und Schaden ist und ausgerottet werden muss.“

Ermedis reagierte nicht sofort auf eine E-Mail-Anfrage von Vielfalt für Kommentar.

Das Massaker von Kalavryta war wohl die schlimmste Gräueltat, die während der brutalen Nazi-Besetzung Griechenlands während des Zweiten Weltkriegs begangen wurde, und eines von vielen Kriegsverbrechen, für die die Mittelmeernation fast 80 Jahre später Wiedergutmachung sucht. Während der Besatzung starben etwa 250.000 Griechen, die meisten an Hunger.

Die Kontroverse in dieser Woche, die nach der Veröffentlichung des Trailers des Films ausbrach, unterstrich, wie sensibel und umstritten das Thema NS-Kriegsverbrechen nach wie vor ist.

Auf die Frage nach dem Nazi-Soldaten in der umstrittenen Szene letzte Woche angesprochen, bemerkte Dimitropoulos in einem Interview mit Vielfalt dass eine Ausstellung über das Massaker von Kalavryta im Holocaust Museum in Washington, DC, 14 Augenzeugen zitiert, die berichteten, dass ein österreichischer Soldat die Türen der Schule öffnete, um darin eingeschlossene Frauen und Kinder zu befreien.

“Eines der wichtigsten Dinge, die wir tun wollten, war, den Leuten von Kalavryta gegenüber respektvoll zu sein”, sagte er. ” Wir behielten [the scene] im Film wegen [showing that] selbst in den dunkelsten Zeiten kann die Menschheit damit durchkommen, selbst wenn es von einer Person kommt.

Der Regisseur sagte, er sei inspiriert worden, die tragische Geschichte von Kalavryta, die außerhalb Griechenlands wenig bekannt ist, zu erzählen, um dem Publikum ein dunkles Kapitel der jüngsten Vergangenheit Europas zu einer Zeit zu vermitteln, in der der Faschismus in der Welt auf dem Vormarsch ist.

„Ich denke, Bildung ist der Schlüssel“, sagte er. „Aufklären und zeigen, was vorher passiert ist, dann können wir vielleicht in Zukunft einige dieser Fehler vermeiden, auch wenn sich die Geschichte gerne wiederholt. Ich glaube nicht, dass wir in der Vergangenheit leben müssen. Aber ich denke, wir müssen uns der Vergangenheit bewusst sein, um voranzukommen.

Dimitropoulos sagte am Mittwoch, er sei “traurig, dass der Film noch vor seiner Veröffentlichung vor Gericht gestellt wird”. Katsantonis fügte hinzu: “Die offizielle Aussage des Verleihers und der Produzenten lautet, dass die Leute zuerst den Film sehen.”