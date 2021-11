Salzburg Champions League verschiebt Niederlage gegen Wolfsburg

WOLFSBURG, Deutschland (dpa) – Salzburg musste nach der 1:2-Niederlage in Wolfsburg am Dienstag warten, um in die K.o.-Phase der Champions League einzuziehen.

Mit einem Sieg wäre Salzburg die erste österreichische Mannschaft im Achtelfinale seit Sturm Graz in der Saison 2000/01, aber Lukas Nmecha erzielte den entscheidenden Treffer für Wolfsburg, um den eigenen Qualifikationsversuch der Gruppe G wiederzubeleben.

Der deutsche Klub brauchte weniger als drei Minuten, um sich den Vorteil zu verschaffen, als Rechtsaußen Ridle Baku spät am langen Pfosten ankam, um eine flache Flanke von Yannick Gerhardt zu treffen.

Innenverteidiger Maximilian Wöber bewies seine Qualitäten als Standard-Spezialist und rollte in der 30. Minute einen Freistoß über die Wolfsburger Mauer, während Torhüter Koen Casteels langsam reagierte.

Wolfsburg hatte das Glück, kurz darauf die Führung zurückzuerobern, aber Wout Weghorst legte eine Flanke über die Latte, als er nur einen Tag nach seiner Rückkehr ins Training nach einer zweiwöchigen Quarantänezeit auf einen positiven Coronavirus-Test spielte.

Im Vergleich zu Weghorst hatte Nmecha viel mehr zu tun, als er in der 60. einen Lobpass erwischte und von seinem Marker Wöber zurückgedrängt wurde, zeigte aber sein Geschick, den Ball aus spitzem Winkel ins Netz zu treiben. Salzburg hatte mehr Torschüsse und drängte Wolfsburg auf der Suche nach dem zweiten Ausgleich hart, aber die deutsche Mannschaft hielt durch.

„Wir haben unseren Spielplan umgesetzt und deshalb gewonnen. Heute Abend wurde auf unseren unbestreitbaren Siegeswillen gespielt“, sagte Baku aus Wolfsburg.

Es war das erste Europapokal-Spiel für den neuen Wolfsburger Trainer Florian Kohfeldt, der im vergangenen Monat den Job bekam, als sein Vorgänger Mark van Bommel nach einer sieglosen Siegesserie inklusive einer 1:3-Niederlage im ersten Spiel in Salzburg entlassen wurde.

Im anderen Gruppenspiel am Dienstag besiegte Lille Sevilla mit 2:1. Damit liegt Salzburg weiterhin mit sieben Punkten in Führung, zwei vor Lille und Wolfsburg, Sevilla zuletzt mit drei Punkten.

___

Mehr AP-Fußball: https://apnews.com/hub/Soccer und https://twitter.com/AP_Sports