NASA-Astronauten machen einen fast siebenstündigen Weltraumspaziergang vor der Internationalen Raumstation

Die NASA-Astronauten Mike Hopkins und Victor Glover machten am Samstag vor der Internationalen Raumstation einen Weltraumspaziergang, um die Kommunikations- und Kühlsysteme des Labors zu verbessern. Der Marsch, der ungefähr 250 Meilen über der Erde stattfand, dauerte fast sieben Stunden.

Hopkins kämpfte mit fragwürdigen elektrischen Steckverbindern und schaffte es, drei der vier dicken Strom- und Datenkabel, die von einer europäischen Versuchsplattform während eines schwierigen Weltraumspaziergangs benötigt wurden, anzuschließen und zu sichern, sodass ein Kabel für die zusätzliche Fehlerbehebung übrig blieb.

Hopkins und sein Teamkollege Victor Glover ließen auch restliches Ammoniakkühlmittel aus zwei Jumpern ab, mit denen das Wärmekontrollsystem der Station gewartet wurde, und verstauten die Schläuche an verschiedenen Stellen, um sie bei Bedarf später verwenden zu können. Ein Springer spuckte mehr Ammoniak-Eiskristalle aus als erwartet, als er in den Weltraum evakuiert wurde, aber die Astronauten sagten, ihre Anzüge schienen nicht mit Flocken kontaminiert zu sein, die zur Station zurückgebracht werden konnten.

Hopkins und Glover schwebten in der Quest-Luftschleuse und begannen den Ausflug am Samstag, als sie ihre Raumanzüge um 8:14 Uhr EST auf Batteriestrom umstellten und den 237. Weltraumspaziergang starteten, der der Montage und Wartung der Station seit Baubeginn im Jahr 1998 gewidmet war.

Die erste Aufgabe auf der Tagesordnung bestand darin, die beiden Ammoniakbrücken sicher zu lüften, mit denen Kühlmittel in das Wärmesteuerungssystem der Station eingefüllt und Leckagen lokalisiert wurden. Die Jumper befanden sich am linken Ende des Sonnenstrahls des Labors, einem Segment, das als Port 6 oder P6 bekannt ist.

Nachdem die Abwesenheit von Ammoniak-Eiskristall-Verunreinigungen bestätigt worden war, verstauten die Space Walker einen Jumper auf Segment P6 für zukünftige Fehlerbehebungen, die möglicherweise auf dieser Seite der Station erforderlich sind, während die andere an der Außenseite der Luftschleuse montiert wurde, um sie später bei Bedarf zu verwenden die richtige Seite.

“Wenn es um Ammoniak geht, ist natürlich besondere Wachsamkeit erforderlich, da befürchtet wird, dass die Anzüge, wenn sie mit Ammoniak kontaminiert werden, in die Station gebracht werden. Dies könnte eine potenziell toxische Atmosphärensituation für die Besatzung und die Station darstellen.” sagte der Weltraumspaziergang. Flugdirektor Chris Edelen sagte früher.

Nachdem die Belüftung und die Entfernung der Jumper abgeschlossen waren, installierte Glover einen Ersatz-Transceiver für drahtlose Kameras in der Nähe des Unity-Zentralmoduls, während Hopkins am vorderen Ende der Station arbeitete, an der das Columbus-Labormodul der Europäischen Weltraumorganisation angebracht ist.

Eine externe Experimentierplattform, die als Bartolomeo bekannt war, war früher an der Vorderseite von Columbus angebracht worden, aber Weltraumwanderer hatten bei einem früheren Ausflug Probleme, die elektrischen Verbindungen herzustellen. Hopkins hatte am Samstag Mühe, den Auftrag abzuschließen, war aber letztendlich mit drei der vier Kabel erfolgreich.

Eine hochauflösende Videokamera auf dem Helm von Space Walker Mike Hopkins bot eine scharfe Sicht auf Ammoniak-Eiskristalle, die in den Weltraum sprudelten (Mitte rechts), als ein Schlauch, der zur Wartung des Kühlsystems der Raumstation verwendet wurde, in den Weltraum zerlegt wurde. NASA-Fernsehen



Glover ersetzte einen drahtlosen Kamera-Transceiver und befestigte eine Versteifung an einer flexiblen Wärmeabdeckung an der äußeren Luke der Quest-Luftschleuse. Er beklagte sich über eine ungewöhnliche Irritation, die sein rechtes Auge kurz riss, sagte aber, dass wiederholtes Blinzeln zu helfen schien.

Hopkins konfigurierte auch eine HAM-Funkantenne auf dem europäischen Columbus-Modul neu, die nach einem kürzlich durchgeführten Upgrade nicht ordnungsgemäß funktionierte. Die beiden Astronauten begannen mit der Verlegung von zwei Ethernet-Kabeln, die schließlich Teil eines erweiterten externen Wi-Fi-Netzwerks werden.

Der Astronaut Victor Glover (rote Streifen im Anzug) und sein Teamkollege Mike Hopkins verlassen die Quest-Luftschleuse auf der Internationalen Raumstation, um einen geplanten 6,5-stündigen Weltraumspaziergang zu starten, um verschiedene Wartungsaufgaben auszuführen. NASA-Fernsehen



Eine Übersicht über die Stecker und Kabel, die eine Experimentierplattform der Europäischen Weltraumorganisation mit dem Columbus-Labormodul verbinden. Hopkins hat drei der vier Kabel erfolgreich angeschlossen und eines für die zukünftige Fehlerbehebung vom Stromnetz getrennt. NASA-Fernsehen



“Verpaart! Es ist über der Mitte”, rief Hopkins, als der erste böswillige Konnektor eingesteckt und verriegelt wurde. “Gut! Und die Menge wird wild!”

“Gute Arbeit, wow, großartig”, antwortete Andreas Mogensen von Mission Control. “Gute Nachrichten.”

“Ich würde einen Touchdown sagen, aber er hat auf der falschen Seite des Balls gespielt”, scherzte Glover und bezeichnete Hopkins ‘College-Football-Karriere als Verteidiger der Universität von Illinois.

“Wir haben ab und zu einige Interceptions gemacht”, sagte Hopkins.

Die von Glover installierte externe Transceiver-Baugruppe Wireless Video System (WETA) ist eine von drei Baugruppen, die an der Außenseite der Station angebracht sind. Die fragliche Einheit ist Ende letzten Jahres ausgefallen.

“Es ist im Grunde eine Antenne, die Übertragungen von den Helmkameras der Besatzungsmitglieder empfängt”, sagte Edelen. “Wir … schätzen es sehr, dass wir dies während der EVAs in der Missionskontrolle haben, damit wir die Perspektive der Besatzungsmitglieder erhalten, um genau zu sehen, woran sie arbeiten.” Also wollen wir … Decke. “

Alle Hauptaufgaben waren ursprünglich für Weltraumspaziergänge Anfang dieses Monats vorgesehen, wurden jedoch verschoben, nachdem die Montage von zwei Solarmodul-Stützvorrichtungen länger als erwartet gedauert hatte.

Der Weltraumspaziergang endete sechs Stunden und 47 Minuten lang um 15.01 Uhr. Die gesamte Raumlaufzeit der Station durch 237 Exkursionen beträgt jetzt 1.491 Stunden und 54 Minuten oder 62,2 Tage.

Es war Glovers vierter Karriere-Weltraumspaziergang und Hopkins ‘fünfter.