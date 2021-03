Die österreichische Skifahrerin Rosina Schneeberger wird nach einem Sturz im Super-G-Rennen der Frauen-Weltmeisterschaft operiert

Schneeberger brach sich die rechte Tibia und Fibula, nachdem er oben auf der Strecke schwer gestürzt war. Sie wurde niedergeschlagen, nachdem sie eine Barriere durchbrochen hatte, und rutschte den Hang hinunter und in Sicherheitsnetze.

Die Österreicherin Rosina Schneeberger wurde nach einem gewaltsamen Unfall während des Super-G-Weltcup-Rennens der Frauen im Val di Fassa wegen eines doppelten Beinbruchs operiert, teilte der österreichische Verband am Montag mit. Ski.

“Sie wurde am Sonntagabend in Innsbruck operiert und die Operation verlief gut”, erklärte der Verband.

Das Rennen wurde abgebrochen, als das Notfallpersonal die Österreicherin betreute und ein Hubschrauber eintraf, um sie auf eine Trage zu bringen.

Das Rennen am Sonntag war bereits nach einem Unfall mit der Norwegerin Kajsa Vickhoff Lie unterbrochen worden. Sie musste auch mit einem Hubschrauber vom Kurs entfernt werden, nachdem sie sich das linke Bein gebrochen hatte.

Vickhoff Lie verlor auf halbem Weg den Halt, drehte sich um, fiel und rutschte dann mit hoher Geschwindigkeit in die Sicherheitsnetze, in denen sie niedergeschlagen wurde, als sie gegen ihre Abfahrt stieß. In Abwesenheit von Fans waren die Schreie deutlich zu hören.

Der 27-jährige Schneeberger war zwischen 2017 und 2020 nach einer schweren Knieverletzung fast drei Jahre lang nicht im Weltcup vertreten.