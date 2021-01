Ire unter denen, die im österreichischen Skigebiet gegen die Sperrregeln verstoßen

Irische Touristen waren unter 96 Ausländern aus ganz Europa, die von der österreichischen Polizei im Skigebiet St. Anton am Arlberg unter Verstoß gegen die Pandemie-Regeln für die Einreise und die nationale Sperrung gefunden wurden.

Der Bürgermeister von St. Anton, einem der besten Ferienorte Österreichs, sagte diese Woche, dass Dutzende junger Touristen aus ganz Europa kürzlich in seine Stadt gekommen seien und die Sperrregeln umgangen hätten, nach denen Skilifte geöffnet sind, die Hotels jedoch für Touristen geschlossen sind.

“Unter anderem wurden Briten, Dänen, Schweden, Rumänen, Deutsche, Australier, Iren und Polen überprüft und mit Geldstrafen belegt”, sagte die Polizei in der westlichen Provinz Tirol in einer am Freitagabend veröffentlichten Erklärung.

Die Operation wurde am Freitagabend mit 15 Beamten durchgeführt, und gegen die mit Verstößen festgestellten Personen werden Geldstrafen von bis zu 2.180 Euro verhängt, heißt es in der Erklärung.

Österreich, ein Land mit knapp 9 Millionen Einwohnern, hat bisher 413.208 Fälle und 7.703 Todesfälle bei der Pandemie verzeichnet. Die Anzahl der neuen täglichen Fälle ging von einem Höchststand von über 9.000 im November auf rund 1.500 zurück, geht aber jetzt nur langsam zurück.

Es befindet sich seit dem 26. Dezember in seiner dritten landesweiten Sperrung und hat nicht wesentliche Geschäfte geschlossen. Darüber hinaus wurden vom 19. Dezember bis zum 10. Januar noch strengere Regeln für die Einreise eingeführt, um Skifahrer weitgehend zu entmutigen und Ankünfte aus fast allen Ländern Europas in Quarantäne zu stellen.

In den letzten Wochen war die Öffentlichkeit jedoch verblüfft, von den Mängeln zu erfahren, die häufig mit Arbeit oder Ausbildung verbunden sind. Obwohl normale Skifahrer nicht in einem Resort übernachten können, sind während der Skilehrer-Ausbildungskurse, die für Besucher aus ganz Europa durchgeführt werden durften, Cluster von Coronaviren aufgetreten.

Touristenunterkünfte stehen nur Geschäftsreisenden zur Verfügung, und der Bürgermeister von St. Anton, Helmut Mall, sagte, die Neuankömmlinge hätten eine lokale Adresse registriert, aus der hervorgeht, dass sie Arbeit suchen, obwohl dies nicht der Fall war. Es waren keine Jobs verfügbar.

Die Polizei sagte nicht genau, welche Straftaten begangen wurden, sagte jedoch, die Ausländer verstießen gegen Zwangsvollstreckungs- und Einwanderungsbestimmungen sowie gegen das Gesetz zur Registrierung einer Adresse. – Reuters