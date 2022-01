Nachruf: William Richard Schmitt, 62

William Richard Schmitt, 62, aus Easton, starb am Abend des 18. Januar 2022. Geboren als Sohn von Emily Marion (Perera) und Edward Holland Schmitt, wuchs William in Chappaqua, New York, auf. Er blieb viele Jahre in New York, bevor er 1989 nach Connecticut zog. William erhielt seinen BA in Politikwissenschaft vom Hobart William Smith College und später seinen MBA von der Fordham University. William arbeitete viele Jahre als Börsenanalyst in New York, bevor er Geschäftsführer einer Investmentfirma in Westport wurde.

William war ein begeisterter Outdoor-Sportler, insbesondere Mountainbiken und Skifahren. Er hat an mehreren 24-Stunden-Mountainbike-Rennen teilgenommen und die Welt bereist, darunter Alaska und die österreichischen Alpen, um das beste Skifahren für seinen Abenteuergeist zu genießen. Er war ein mitfühlender Mann, dem es nie an Weisheit oder weltlichen Ratschlägen mangelte, die er seinen Lieben geben konnte. Seine positive Einstellung und sein beharrliches Wesen haben ihn auch nach seiner ALS-Diagnose im Jahr 2018 nie verlassen.