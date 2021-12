Nachruf auf JACK SULSER (1925 – 2021) – Alexandria, DC

SULSER JACK A. SULSER (95) Der pensionierte US-Diplomat Jack Sulser ist am 15. August 2021 in Alexandria, Virginia, weniger als einen Monat vor seinem 96. Geburtstag friedlich gestorben. Jack wurde am 11. September 1925 in Moline, Illinois, geboren. Ihre Eltern waren Ray und Vera Sulser aus Rock Island, Illinois. Während seines Studiums an der Rock Island High School tourte er mit dem Vokalensemble des RIHS Male Quartet durch Illinois und Iowa und gab 50 Konzerte pro Jahr. . Abends arbeitete er als Radiosprecher bei WHBF. Nach dem Abschluss der High School im Jahr 1943 trat Jack in die US-Armee ein. Er wurde zur 106. Infanterie-Division, Regiment 423, F-Kompanie, versetzt und wurde Stabsfeldwebel und Anführer eines Maschinengewehrkommandos. Jack kämpfte in den ersten Gefechten der Ardennenoffensive im Dezember 1944, während die Regimenter 423 und 422 vollständig von feindlichen Panzereinheiten und Infanterie umgeben waren. Jack wurde am Weihnachtstag gefangen genommen und in ein Kriegsgefangenenlager in Deutschland gebracht. Während seiner Inhaftierung verlor er 55 Pfund. Er wurde Ende März 1944 durch den Vormarsch der amerikanischen Streitkräfte freigelassen. Während er das Augustana College in Rock Island besuchte, wo er seinen Abschluss in drei Jahren als erster in der Klasse machte, kehrte Jack zum Radio zurück, um beim WHBF zu melden. Er erhielt einen summa cum laude Master-Abschluss in Politikwissenschaft von der University of Wisconsin, Madison. Vor allem aufgrund seiner Erfahrungen im militärischen Kampf und als Kriegsgefangener beschloss Jack 1951, das Radio zu verlassen und als Auswärtiger Offizier in das US-Außenministerium einzutreten. Er diente mit Auszeichnung in London, Newcastle-upon-Tyne und Bologna, Italien. In Düsseldorf in Deutschland, in Wien in Österreich und erneut in London war er politischer Offizier und in Frankfurt in Deutschland von 1972 bis 1975 stellvertretender Generalkonsul. 1977 kehrte er als politischer Berater für eine beispiellose dritte Tournee nach London zurück. Zwischen seinen Auslandsposten war er im Hauptquartier des Außenministeriums in leitenden Positionen und als österreichischer Bürooffizier und im Pentagon als sowjetischer und osteuropäischer politischer Berater des Verteidigungsministers tätig. Jack besuchte 1967/68 auch das Air War College in Montgomery, Alabama, um eine Ausbildung zum leitenden Offizier zu absolvieren. Während seiner ersten Station in London im Rahmen des Polish Veterans Displaced Persons Program lernte Jack seine 54-jährige Frau Helen Dulemba aus Lowell, Massachusetts, kennen und heiratete sie. Helen war Außendienstsekretärin in der politischen Abteilung der Botschaft. Während seiner Stationierung in Düsseldorf im Jahr 1953 verabredete Jack einen Tag mit dem ehemaligen Kommandeur der 5. deutschen Panzerarmee, General von Manteuffel, der den Hauptangriff auf die 106. Division in den Ardennen geführt hatte. Beide Männer sahen sich detaillierte Karten an und teilten mit, wo sich jeder befand und wie sich die Schlacht von ihren Aussichtspunkten aus entwickelte. Im Oval Office des Weißen Hauses im Jahr 1962 unterstützte Jack Präsident Kennedy bei seinem Treffen mit dem österreichischen Bundeskanzler Gorbach. Mitte der 1960er Jahre in Wien stationiert, freundete sich Jack mit dem österreichischen Lokalpolitiker Heinz Fischer an, der viele Jahre später österreichischer Bundespräsident wurde. Jacks letzter Auslandseinsatz war von 1978 bis 1982 als Generalkonsul der Vereinigten Staaten in Rotterdam, Niederlande, wo er ein neues Gebäude für das Konsulat errichtete und den Dutch-American Business Council gründete. Nach seinem Ausscheiden aus dem Senior Foreign Service 1984 im Rang eines Minister-Counselors arbeitete Jack weiterhin in Teilzeit als Experte für politische Angelegenheiten im Außenministerium und im Nationalen Sicherheitsrat des Weißen Hauses. Bei den Vorbereitungen für die Einweihung des Denkmals für den Zweiten Weltkrieg in der Washington Mall erfuhr Präsident George W. Bush, dass zwei seiner Mitarbeiter, Stuart McIntyre und Jack Sulser, Veteranen des Zweiten Weltkriegs waren. Er lud die beiden Männer und ihre Frauen sofort ein, während der Einweihungszeremonie mit ihm und Mrs. Bush auf dem Untersuchungstisch zu sitzen. Nach seiner endgültigen Pensionierung im Alter von 87 Jahren wurde Jack von Präsident Barack Obama im Oval Office für 70 Jahre Dienst in der Regierung der Vereinigten Staaten von 1943 bis 2013 anerkannt. Jack starb vor seiner Frau Helen, seiner Tochter Carol Knitter aus Harrisonburg, Virginia, und seinem Bruder Paul aus Dallas, Texas. Er hinterlässt seinen Sohn David aus Washington, DC, seine Tochter Julie Baird aus Charlottesville, Virginia, sechs Enkelkinder, seine Frau Sally Ann Greer, die er 2012 heiratete, seine Schwiegertochter Leah und ihre Schwiegersöhne . – Söhne Andrew und Christopher. Die Beerdigung findet am 27. Dezember 2021 um 10 Uhr in der Old Post Ft Chapel auf dem Myer and Arlington National Cemetery statt. Anstelle von Blumen können Spenden an Goodwin House, 4800 Fillmore Ave, Alexandria, Virginia, überwiesen werden. 22311. Jack ist von seiner Frau Helen, seiner Tochter Carol Knitter aus Harrisonburg, Virginia, und seinem Bruder Paul aus Dallas, Texas, vorverstorben. 