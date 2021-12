Es braucht zwei chinesische Zen-basierte Hygon C86 3185-Prozessoren, um einen einzigen AMD Ryzen 5 5600X-Chip zu schlagen

Der chinesische Tech-Enthusiast YouTuber EJ Hardware hat kürzlich zwei Hygon C86 3185-Prozessoren, die außerhalb der chinesischen Märkte nicht erhältlich sind, gegen den AMD Ryzen 5 5600X getestet, um zu sehen, wie die beiden verschiedenen Unternehmen abschneiden. Hygon, ein Unternehmen, das seit 2016 durch separate Geschäftsunternehmen teilweise im Besitz von AMD ist. Diese Allianz mit AMD ermöglichte es Hygon, auf die x86-IP- und SoC-Lizenzen von AMD zuzugreifen und diese zu erhalten, um Chips zu entwickeln und herzustellen, die in ihren potenziellen Märkten, hauptsächlich im östlichen Territorium, verkauft werden.

Die C86-Technologie von Hygon ist eine Kombination aus 14-nm-Servern und Consumer-Prozessoren. Dieser Prozess ermöglicht Chips zwischen vier und 32 Zen-basierten Kernen. Aufgrund der Kombination der technologischen Fortschritte von Hygon und AMD sind C86-Prozessoren identisch mit AMD Ryzen- und EPYC-Prozessoren. Es heißt sogar, dass die Chips bauartbedingt in AM4- und SP3-Sockel passen, selbst mit ein paar Lötarbeiten am Mainboard.

Prozessor Adern / Drähte Basistakt / Boost (GHz) L2/L3-Cache (MB) TDP (W) Mikroarchitektur Lithografie Ryzen 5 5600X 6/12 3,7 / 4,6 3/32 65 Zen 3 7 nm Ryzen 7 1700X 8/16 3,4 / 3,8 4/16 95 Zen 14 nm C86 3185 8/16 2,0 / 3,4 4/16 95 Zen 14 nm

Mit der Einführung des Hygon C86 3185 im Jahr 2020 präsentierte er insgesamt acht Zen-Kerne der ersten Generation mit simultanem Multithreading (SMT). Der Basistakt des Hygon-Prozessors beträgt 2 GHz und kann auf bis zu 3,4 GHz gesteigert werden. An Bord sind 4 MB L2-Cache, aber auch 16 MB L3-Cache. Im Wesentlichen ist das Chipdesign in fast allen Aspekten des AMD Ryzen 5 5600X identisch. Er weist zudem viele Design-Ähnlichkeiten zum AMD Ryzen 7 1700X auf, der in den Beispielen im EJ-Hardware-Video verwendet wurde. Beide Prozessoren teilen sich eine TDP von 95 W, aber das Erstaunliche ist, dass der Hygon C86 3185 eine Leistungsaufnahme von 70 W hat, weshalb der Ryzen 7 1700X wesentlich effizienter wäre.

Tom’s Hardware geht davon aus, dass YouTuber Hygon-Prozessoren auf einer W550-H30-Workstation verwendet hat. Die Workstation bot zwei separate C86 3185-Modelle mit bis zu sechzehn Zen-Kernen der ersten Generation. Während der Ryzen 5 5600X sechs Zen-3-Kerne der ersten Generation, eine 7-nm-Mikroarchitektur verwendet und einen Basistakt von 3,7 GHz verarbeitet und auf 4,6 GHz hochfährt, trägt er auch den doppelten L3-Cache wie Hygon C86 3185, produziert aber eine TDP von 30 W niedriger als der Hygon-Chip.

Da EJ Hardware für seine Tests anscheinend ein Motherboard vom Servertyp verwendet, kann der Speichertakt nur DDR4-1866 verwenden. Die Auslastung dieses speziellen Speichers verläuft dabei etwas unterdurchschnittlich. Tom’s Hardware weist auch darauf hin, dass es aufgrund der Chips, die auf das verwendete Motherboard gelötet werden mussten, nicht in der Lage war, diese in ein geeigneteres Motherboard, wie die B450-Familie, zu integrieren.

Seine Benchmark-Ergebnisse zeigten, dass der AMD Ryzen 5 5600X bei Single-Core-Tests eine um 97 % bzw. 135 % höhere Leistung erzielte als die Hygon-Chips in beiden Cinebench R2s.

und R23-Tests. Bei den Cinebench R20- und R23-Multicore-Tests übertrafen die Hygon-Prozessoren jedoch den AMD Ryzen 5 5600X um 12 % bzw. 13 %. Der PCMark-10-Test war das am wenigsten überraschende Ergebnis, der zeigte, dass AMDs Ryzen 5-Chip die beiden Hygon-Chips mit einem deutlichen Vorsprung von 59 % übertraf.

Prozessor Single-Core-Cinebench R20 Cinebench R20 Multicore Cinebench R23 Singlecore Cinebench R23 Multicore Mixer (BMW Szene) Referenz x264 HD PCMark 10 Ryzen 5 5600X 598 4.536 1.536 11 717 3: 33.06 60,5 12 089 C86 3185 x 2 304 5.065 655 13.214 2: 44,65 40,5 7 618

Bei Gaming-Tests zeigten die Tests von EJ Hardware eine ordentliche Leistung, vorausgesetzt, sie wurden in einer Dual-Konfiguration verwendet. In Kombination mit einer NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti erzeugten die Prozessoren Bildraten von 1080p mit 4K-Auflösung. Das einzige Spiel, bei dem die Hygon-Chips keine gute Leistung zeigten, war Cyberpunk 2077.

Im Wesentlichen hat EJ Hardware bewiesen, dass der auf Zen 3 basierende Ryzen 5 5600X mit einer geringeren Anzahl von Kernen und Threads und einer weniger stromhungrigen TDP-Zahl sehr effizient ist. Duale Ryzen 7 1700X-Prozessoren sollen die einzige wirkliche Möglichkeit sein, bessere Ergebnisse zu erzielen als ein Ryzen 5 5600X, während Multithread-Compound-Workloads ausgeführt werden. Die Single-Threaded-Testergebnisse belegen jedoch, dass der Zen der ersten Generation den Zen 3 überflügelt. Unabhängig von der Leistung setzt China mehr auf Stand-Alone-Technologie als auf Hochleistungsprozessoren.