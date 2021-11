East Lansing Film Festival stellt Kreativität in den Mittelpunkt

An diesem Wochenende wurden im Studio C Cinema in Lansing renommierte Produzenten und Regisseure sowie eine Vielzahl kreativer Filmprojekte zum 24. Mal in unseren Hinterhof gebracht, was das East Lansing Film Festival zum zweitältesten Festival macht.

Der Unterschied zwischen einem Kinobesuch und einem Filmfestival ist der entscheidende Faktor beim Filmemachen: Kreativität.

Filmexperten sind sich einig, dass ein Filmemacher, da das Filmemachen die Mischung aller Künste ist, mit der Begabung kreativer Werke vertraut sein muss, die kleine Filmemacher möglicherweise benötigen, um in die Branche einzusteigen. Das Filmfestival hat bewiesen, dass in Werken, die nicht weit verbreitet sind, immer Kreativität in das Geschichtenerzählen eingeflößt wird.

Einer der Filme mit Fokus auf Kreativität war der Dokumentarfilm „How Did You Learn Today?““ Regie Thomas Grube. Es folgt der Willow Elementary School und ihrem Bestreben, künstlerisches Denken zu integrieren, das sich darauf konzentriert, ein kreatives Umfeld zu vermitteln und die Verbindungen zu nutzen, die Kinder durch ihre Instinkte herstellen, um ein intellektuelles Gefühl für die Welt zu schaffen.

Der Titel steht im direkten Kontrast zur oft gestellten Frage: „Was hast du heute gelernt?“ Mit dem Schwerpunkt auf der Identifizierung dessen, was Sie sehen, hören und fühlen, zielt die künstlerische Lernmethode darauf ab, zu beweisen, dass Lernen nicht nur darin bestehen sollte, eine Prüfung gut zu bestehen, sondern Lernen eine emotionale Erfahrung ist.

Artful Learning befähigt diejenigen, die anders lernen und lehren. Mit einem interdisziplinären Ansatz zielt das künstlerische Lernmodell darauf ab, das Engagement durch eine starke emotionale Bindung zu erhöhen. Durch diese wachsende emotionale Verbindung beginnen die Schüler, tiefere Konzepte zu verstehen, wie zum Beispiel die Auswirkungen eines Fachs, das sie lernen.

„Das Beste, was man wissen sollte, ist im Kontext einer anderen Disziplin“, sagte Alexander Bernstein, Präsident von Artful Thinking Inc..

Dieses fortschrittliche Lehrmodell wird in Dwight Rich School of the Arts in Lansing, Michigan. Lehrer und Schüler aus diesem Schulbezirk waren im Publikum des Filmfestivals, um das pädagogische Konzept zu unterstützen und die Regisseure nach ihren eigenen Erfahrungen in diesem Bereich zu befragen.

Dieses kreative Thema wurde von einem der einflussreichsten Dirigenten der amerikanischen Geschichte, Leonard Bernstein, produziert, der zeitlebens seine Leidenschaft für Musik mit seiner Leidenschaft für Bildung in Einklang brachte. Sein Sohn Alexander Bernstein führte das Projekt seines Vaters fort, indem er seine ganze Zeit der Bereicherung der von seinem Vater geschaffenen Stiftung widmete, um außergewöhnliche Parallelen zwischen Musik und Sprache zu finden.

Grube, der Regisseur des Films, erklärte, warum dieser kreative Prozess existiert und von der breiten Öffentlichkeit abgedeckt werden sollte.

„Wir reden heutzutage darüber, in was für einer Welt wir leben wollen, und stellen fest, dass die Welt, in der wir gerade leben, an gewisse Grenzen und Reibungen stößt und wir viele systematische Dinge in Frage stellen“, sagte Grube.

Patrick Bolek, Executive Director von Artful Learning, wies darauf hin, dass dieses Modell von Künstlern verwendet wird und die Idee hinter dem Film darin bestand, das Bewusstsein für die Kreativität hinter künstlerischem Denken zu schärfen.

„Die Art und Weise, wie das gesamte System mit Artful Learning funktioniert, ermutigt einen anderen Bürger, eine andere Art, die Welt zu sehen, indem er Dinge verbinden und kritischer sein und eine ganzheitlichere Sicht der Welt schaffen kann“, sagte Grube.

Der Film war ein Beispiel dafür, was Bildung mit dem Einsatz divergenten Denkens bewirken kann, und demonstrierte, wie Kunst und Kreativität der Weg zum Verständnis sind.

Das Filmfestival zeigte auch eine Reihe von Kurzfilmen, die das Ideal des kreativen Denkens und der Problemlösung innerhalb der Handlung umfassten. Sie schöpfen auch aus einer internationalen Perspektive wie Japan und Österreich.

Todd Walter, ein langjähriger Fan von Kurzfilmen und Filmfestivals, erklärte, warum Kurzfilme in dieser lokalen Tradition wichtig sind.

„Wir unterstützen dieses (Festival) seit einigen Jahren“, sagt Walter. „Ich mag Shorts, weil sie dir vielleicht ein Gefühl für etwas Größeres geben.“

„KOMISCH,“ unter der Regie von Keisuke Sakuma folgt einer Lehrerin, die wegen ihrer Angewohnheit, während eines Gesprächs mit anderen Grimassen zu schneiden, gefeuert wird. Sie fühlt sich ausgegrenzt, bis sie ein Mädchen unterrichtet, das die Angewohnheit hat, Kaugummi zu kauen und zu essen, wenn sie wegen ihrer Hausaufgaben gestresst ist. Sie verbinden sich und sind in der Lage, ihre Angst vor Verurteilung gemeinsam zu überwinden.

Während das Publikum über die Grimassen auf der großen Leinwand lachte, konzentrierte sich der Film auf die Kreativität hinter dem Umgang mit Stressreaktionen und das Finden kreativer Wege, um in Zeiten von Stress und Unsicherheit Verbindungen zu überwinden und Verbindungen herzustellen.

Ein weiterer Kurzfilm, der zu kreativen Reaktionen auf Widrigkeiten anregte, war „The Legacy Sessions“. unter der Regie von William D. Ashton. Die Geschichte folgte einem in Schwierigkeiten geratenen Mädchen, das darum kämpfte, den Kummer über den Verlust ihrer Mutter zu überwinden und eine ungewöhnliche Freundschaft mit einer älteren Frau auf einer Mission in einen Theaterclub zu schmieden.

Der Film erzählt, wie das Mädchen nach einem so kreativen Unternehmen wie Theater und Theater ihren inneren Konflikt überwinden konnte. Sie stellt fest, dass sie ihre Emotionen durch die Linse der älteren Frau ausdrückt und sich auf kreative Weise heilen lässt. Die Hauptfigur drückt sich auch durch Punkmusik aus und betont den Einsatz von Musik im Umgang mit psychischer Gesundheit und Trauer.

Diese Reihe von Kurzfilmen konzentrierte sich auf die psychische Gesundheit und das Lernen, mit Veränderungen im Leben umzugehen.

Das zeigt auch der letzte Kurzfilm des Festivals, „Dogwatch“ unter der Regie von Albin Wildner, ein österreichischer Kurzfilm über einen älteren Mann, der seinen lebenslangen Job in einem Industriebetrieb verliert und vom österreichischen Arbeitsamt zu einer Pause gezwungen wird, a enttäuschender Job als Nachtwächter. Als er lernt, seine aktuelle Situation zu akzeptieren, feuert ihn ein traumatischer Vorfall und schickt ihn zurück in die Arbeitslosigkeit.

Die Präsentation von Kreativität beim East Lansing Film Festival zieht das Publikum weiterhin für ein kulturelleres und vielfältigeres Kinoerlebnis an.

„Es ist gut, es lokal zu haben. … Vielfalt und das gibt den Menschen eine weitere Möglichkeit, ein anderes kulturelles Ereignis in der Gemeinde zu sehen“, sagte Walter.

Das Kino wird weiterhin ein Ventil für die kreativste und zugänglichste Kunstform sein, insbesondere mit Traditionen wie dem East Lansing Film Festival, das weiterhin ein offener Ort für Künstler ist, um ihre Arbeit zu teilen. In ihrem zweiten Jahr ihres Filmstudiums betonte Sierra McIntosh die Bedeutung von Innovation und Kreativität in ihrem Studium.

„Ich würde sagen, dass jeder Filmemacher und Produzent sowie Drehbuchautor seine eigene Auffassung von Kreativität hat“, sagte McIntosh. „Ich denke, jeder hat seinen eigenen Standpunkt…. Und sein ‚kreatives Ziel‘.“

Durch die Kombination mehrerer Disziplinen wird das Kino auch weiterhin eine anregende und bereichernde Erfahrung für erwachsene und studentische Kreative sein. Da das Kino für alle Altersgruppen ein zugängliches und leicht verdauliches Erlebnis ist, kann das Unternehmen seine kreativen Fähigkeiten weiterhin testen, indem es sich diese unabhängigen Filme kritisch und analytisch ansieht. Dies macht diese Kunst zu einer sich ständig weiterentwickelnden kreativen Disziplin.