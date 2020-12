Nach frühen Erfolgen startet Südkorea in eine Viruskrise

SEOUL, Südkorea (AP) – Südkorea schien den Kampf gegen das Coronavirus zu gewinnen: Die rasche Eskalation seiner Tests, Kontaktverfolgung und Quarantänemaßnahmen zahlte sich aus, als es sich a widersetzte früher Ausbruch ohne den wirtschaftlichen Schmerz einer Sperrung. Aber ein tödliches Wiederaufleben erreichte in der Weihnachtswoche neue Höhen und löste eine Selbstbeobachtung darüber aus, wie die Nation in einer Krise eingeschlafen war.

Die 1.241 Infektionen am Weihnachtstag waren der größte tägliche Anstieg. Am Samstag wurden 1.132 weitere Fälle gemeldet, was die Zahl der Fälle in Südkorea auf 55.902 erhöht.

Allein in den letzten 15 Tagen wurden über 15.000 hinzugefügt. Weitere 221 Todesfälle im gleichen Zeitraum, der tödlichste Teil, brachten die Zahl der Todesopfer auf 793.

Während die Zahlen weiter steigen, vertieft sich der Schock für die Lebensgrundlage der Menschen und das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Regierung schwindet. Die Behörden könnten beschließen, die Maßnahmen zur sozialen Distanzierung am Sonntag nach wochenlangem Widerstand auf ein Höchstmaß zu erhöhen.

Strengere Beschränkungen könnten unvermeidlich sein, da die Übertragung die Bemühungen zur Erhöhung der Krankenhauskapazität überholt hat.

Im Großraum Seoul wurden mehr Einrichtungen für die COVID-19-Behandlung ausgewiesen, und Dutzende allgemeiner Krankenhäuser wurden angewiesen, mehr Intensivstationen für mit dem Virus infizierte Patienten bereitzustellen. Hunderte von Soldaten wurden eingesetzt, um die Verträge zu finden.

Mindestens vier Patienten sind zu Hause oder in Langzeitpflegeeinrichtungen gestorben, bis sie diesen Monat aufgenommen werden, sagte Kwak Jin, ein Beamter der Korea Disease Control and Prevention Agency. Die Agentur sagte, 299 von 16.577 aktiven Patienten befanden sich in einem schwerwiegenden oder kritischen Zustand.

“Unser Krankenhaussystem wird nicht zusammenbrechen, aber die Schwärmerei für COVID-19-Patienten hat unsere Reaktion erheblich behindert”, sagte Choi Won Suk, Professor für Infektionskrankheiten am Korea University Hospital in Ansan. westlich von Seoul.

Choi sagte, die Regierung hätte mehr tun sollen, um die Krankenhäuser auf einen Winterschub vorzubereiten.

“Wir haben Patienten mit allen Arten von schweren Krankheiten auf unseren Intensivstationen und sie können keinen Platz mit COVID-19-Patienten teilen, daher ist es schwierig”, sagte Choi. „Es ist dasselbe medizinische Personal, das seit all den Monaten gegen das Virus kämpft. Es kommt zu einer Anhäufung von Müdigkeit.

Kritiker sagen, die Regierung von Präsident Moon Jae-in sei selbstgefällig geworden, nachdem sie den Ausbruch dieses Frühlings, der sich in der südöstlichen Stadt Daegu befand, schnell unter Kontrolle gebracht habe.

In den letzten Wochen wurde das Risiko hervorgehoben, wirtschaftliche Bedenken vor die öffentliche Gesundheit zu stellen, wenn Impfstoffe mindestens Monate entfernt sind. Beamte lockerten die Regeln für soziale Distanzierung auf den niedrigsten Stand im Oktober und ermöglichten die Wiedereröffnung von Veranstaltungsorten mit hohem Risiko wie Clubs und Karaoke-Räumen, obwohl Experten vor einem Virusausbruch im Winter warnen, wenn Menschen Verbringen Sie längere Stunden im Haus.

Jaehun Jung, Professor für Präventivmedizin am Gachon University College of Medicine in Incheon, sagte, er erwarte, dass sich die Infektionen in den nächsten zwei Wochen allmählich verlangsamen würden.

Ruhige Straßen und lange Schlangen, die sich um Seouls Teststationen schlängeln und vorübergehend kostenlose Tests für jedermann anbieten, unabhängig davon, ob sie Symptome oder eindeutige Gründe für den Verdacht auf eine Infektion haben, zeigen eine Rückkehr zur Wachsamkeit der Öffentlichkeit nach Monaten der Pandemie Müdigkeit.

Bis zum 3. Januar gehen Beamte auch gegen private gesellschaftliche Zusammenkünfte vor, schließen Skigebiete, verbieten Hotels den Verkauf von mehr als der Hälfte ihrer Zimmer und bestrafen Restaurants, wenn sie Gruppen von fünf oder mehr Personen akzeptieren.

Dennoch wäre es unrealistisch, die Übertragungen auf das Niveau von Anfang November zu senken – 100 bis 200 pro Tag -, sagte Jung und prognostizierte, dass sich die tägliche Zahl auf 300 bis 500 Fälle einstellen würde.

Die höhere Basislinie könnte eine engere soziale Distanzierung erfordern, bis Impfstoffe eingeführt werden – eine schreckliche Aussicht für einkommensschwache und selbständige Arbeitnehmer, die den Dienstleistungssektor des Landes leiten, der Teil des l ist Wirtschaft, die das Virus am meisten geschädigt hat.

“Die Regierung sollte alles in ihrer Macht stehende tun, um so schnell wie möglich eine ausreichende Versorgung zu gewährleisten und die Impfstoffabgabe zu erhöhen”, sagte Jung.

Südkorea plant, im nächsten Jahr rund 86 Millionen Impfdosen zu erhalten, was ausreichen würde, um 46 Millionen Menschen bei 51 Millionen Einwohnern zu versorgen. Die ersten Lieferungen, bei denen es sich um AstraZeneca-Impfstoffe handelt, die von einem lokalen Industriepartner hergestellt werden, werden voraussichtlich im Februar und März geliefert. Die Behörden planen, die Impfung von 60% bis 70% der Bevölkerung bis November abzuschließen.

Es ist enttäuschend, dass die Schüsse nicht früher kommen, obwohl die Beamten darauf bestanden haben, dass sich Südkorea einen abwartenden Ansatz leisten kann, da sein Ausbruch nicht so schwerwiegend ist wie in Amerika oder Europa.

Südkoreas früherer Erfolg könnte auf seine Erfahrung bei der Bekämpfung eines MERS-Ausbruchs im Jahr 2015, des Middle East Respiratory Syndrome, zurückzuführen sein, der durch ein anderes Coronavirus verursacht wurde.

Nachdem Südkorea am 20. Januar seinen ersten COVID-19-Patienten gemeldet hatte, erkannte die KDCA schnell die Bedeutung von Massentests und beschleunigte ein Zulassungsverfahren, mit dem private Unternehmen Millionen von Patienten produzieren konnten Tests in wenigen Wochen.

Als im Februar und März in der Region Daegu Infektionen explodierten, gelang es den Gesundheitsbehörden, die Situation im April einzudämmen, nachdem sie aggressiv technologische Instrumente mobilisiert hatten, um Kontakte aufzuspüren und Quarantänen durchzusetzen.

Dieser Erfolg war aber auch ein Glücksfall – die meisten Infektionen in Daegu waren mit einer einzigen Kirche verbunden. Gesundheitspersonal hat es jetzt viel schwerer, Übertragungen in der bevölkerungsreichen Hauptstadtregion zu verfolgen, in der überall Cluster auftauchen.

Südkorea hat seinen Ausbruch bisher ohne Sperrung überstanden, aber eine Entscheidung am Sonntag, die Entfernungsbeschränkungen auf die höchste Stufe 3 zu erhöhen, könnte möglicherweise Hunderttausende nicht wesentlicher Unternehmen im ganzen Land schließen .

Es könnte das Beste sein, sagte Yoo Eun-sun, die Schwierigkeiten hat, die Miete für drei kleine Musikunterrichtsakademien zu zahlen, die sie in Incheon und Siheung, ebenfalls in der Nähe von Seoul, unter einem Mangel betreibt. Studenten und zeitweise Schließungen.

“Was Eltern ihren Kindern im Klavierunterricht schicken würden”, sagte sie, wenn die Übertragungen nicht schnell und entschlossen abnehmen würden.

Yoo glaubt auch, dass der Mid-of-the-Road-Ansatz der Regierung zur sozialen Distanzierung, der auf bestimmte Geschäftsaktivitäten abzielt und gleichzeitig den breiteren Teil der Wirtschaft offen hält, Unternehmen wie ihm eine unfaire finanzielle Belastung auferlegt hat.

“Ob es sich um Nachhilfe-Akademien, Fitnessstudios, Yoga-Studien oder Karaoke handelt, die gleichen Unternehmen werden immer wieder getroffen”, sagt sie. “Wie lange können wir weitermachen?”