Am ersten Weihnachten arbeitete Gott nicht aus der Ferne

Während meiner Unterrichtsstunde fiel mir etwas auf.

Als ich durch die Fensterläden unseres Geländes spähte, sah ich eine Karawane von Nomaden, ein Dutzend oder mehr mit Kamelen, das Tal überqueren.

Wadi Natrun am Rande der Sahara war zu einer Ausbildungsbasis für ein paar Dutzend junger Männer und Frauen aus ganz Nordafrika und dem Nahen Osten bis in den Nordirak geworden. Ich hatte die Gelegenheit, mit diesen leidenschaftlichen jungen Missionaren über die Aufgabe zu sprechen, die sie erwartete.

„Jeder von euch“, sagte ich und schaute in ihre Gesichter, „wird an Orte gehen, an die ich niemals gehen könnte. Wie bei Josua wird Gott euch jeden Ort geben, den die Fußsohlen berühren. Als Josua Israel auf die Erde führte Versprochen versuchten 31 mächtige Könige, ihnen den Weg zu versperren. Sie sagten mit verschränkten Armen. Aber Gott sagte etwas anderes. “

„Ihre Füße in den Willen Gottes zu stellen“, fuhr ich fort, „ist eine sehr große Sache. Sie können es nicht aus der Ferne tun. Selbst wenn Sie Ihre Schuhe ausziehen und sie dorthin schicken müssten, wo Gott Sie sendet, ist dies nicht der Fall. Ihre Füße müssen in diesen Schuhen sein, herauskommen und vorwärts gehen, um in Ihrer Mission erfolgreich zu sein. “

Vor etwas mehr als einem Jahr war der größte Teil der Welt nicht ferngesteuert. Aber jetzt machen es viele.

Eine Gartner-Umfrage ergab, dass 88% der Unternehmen auf der ganzen Welt ihre Mitarbeiter aufgrund von COVID-19 beauftragt haben, von zu Hause aus zu arbeiten. Und 97% der Organisationen stornierten sofort alle arbeitsbezogenen Reisen.

Meine Söhne, die in Österreich leben, arbeiten fern. Meine Schwiegersöhne aus Nord-Idaho und Texas arbeiten remote. Und aufgrund von Reisebeschränkungen war ich größtenteils gezwungen, remote zu arbeiten.

Nein, es ist nicht alles schlecht.

Ich bin Gott dankbar für die Technologie und Videokommunikation, die uns jetzt zur Verfügung stehen. Aber vergessen wir nicht die Menschen, die Stiefel am Boden haben müssen, in der Hitze und Kälte gehen und die Unannehmlichkeiten und Gefahren für uns alle. Feuerwehrleute können ihre Aufgaben und Aufgaben nicht aus der Ferne ausführen. Die Polizei auch nicht. Ärzte, Krankenschwestern, Sanitäter und Sanitäter können ihren Job nicht tun, um Ihr Leben aus der Ferne zu retten.

Die Kirche Jesu Christi kann es auch nicht. Es ist nicht der Weg Gottes. Dies ist nicht der Weg Jesu.

Paulus hat es in Römer 8 so gut dargestellt: Gott ging, um die Halsschlagader zu holen, als er seinen eigenen Sohn sandte. Er behandelte das Problem nicht als etwas Fernes und Unwichtiges. In seinem Sohn Jesus nahm er persönlich den menschlichen Zustand an und trat in die ungeordnete Unordnung der Menschheit ein, die darum kämpfte, sie ein für alle Mal zu beheben. (Verse 3-4, MSG)

Diese jungen Männer und Frauen vom Ausbildungszentrum in der Sahara hörten nicht nur auf das, was ich sagte, sie hörten auch auf das Wort Gottes, die Bibel. Und dann gingen sie durch die Tür und zerstreuten sich zum Ort seines Treffens.

Viele sind in Gefahr geraten.

Einige von ihnen starben im Sudan, während andere weiterhin Gemeindegründungen vorantreiben und die Gute Nachricht verbreiten, wo immer sie können. Einige von ihnen haben eine Bibelschule auf Arabisch eröffnet. Andere haben Trainingszentren, Gebetsbewegungen und Möglichkeiten für Kleinstunternehmen für Missionen gestartet.

Es gibt mehr – so viel mehr -, aber ich habe nicht den Raum, Ihnen zu sagen, wie sie sich bewegt haben und Orte betreten, die ich wahrscheinlich nie sehen werde, von Marokko nach Syrien und darüber hinaus.

Sie kamen heraus und schauten nie zurück.

Und der Vater auch nicht, als er uns seinen Sohn Jesus sandte. Er konnte es aus der Ferne nicht tun. Zu unserem Besten musste er kommen. Er musste hier sein. Gott mit uns.

Und genau das ist Weihnachten.