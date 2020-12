Österreich erlaubt Weihnachtsskifahren, aber viele Einschränkungen bleiben bestehen

WIEN (AP) – Österreich wird am 24. Dezember mit dem Skifahren beginnen, aber die Kapazität der Skilifte begrenzen …

WIEN (AP) – Österreich wird den Start des Skisports am 24. Dezember erlauben, aber die Kapazität der Skilifte begrenzen und Restaurants, Bars und Hotels bis Anfang Januar weitgehend geschlossen halten, teilten Beamte am Mittwoch mit. Viele Menschen, die während der Weihnachtszeit in das Land einreisen, müssen sich ebenfalls selbst unter Quarantäne stellen.

Die strengen Sperrmaßnahmen sind am 17. November in Kraft getreten und laufen am Sonntag aus. Bundeskanzler Sebastian Kurz sagte, eine begrenzte Ausgangssperre, die 24 Stunden am Tag verhängt wird, werde gelockert und ab Montag nur noch zwischen 20 und 18 Uhr gelten.

Die Schulen werden nächste Woche wieder geöffnet, mit Ausnahme älterer Schüler, ebenso wie nicht notwendige Geschäfte, Museen, Bibliotheken und einige andere Unternehmen. Aber Restaurants bleiben für alle geschlossen, außer zum Mitnehmen und für Lieferungen, ebenso wie Bars, und Hotels bleiben geschlossen, außer für Geschäftsreisende.

Österreich wurde von der Wiederbelebung der Coronavirus-Infektionen in Europa schwer getroffen, obwohl die Infektionsrate in den letzten Wochen zurückgegangen ist. Derzeit werden an sieben Tagen 335 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner registriert, gegenüber rund 600 im letzten Monat – aber immer noch mehr als doppelt so viel wie im benachbarten Deutschland, das eine leichtere Teilabschaltung erlebt.

Kurz sagte, der Fortschritt in den letzten Wochen und das Warten auf mehr vor Weihnachten erlaube “vorsichtige” Wiedereröffnungsschritte. Aber er sagte, der Tourismus- und Restaurantsektor werde erst am 7. Januar wiedereröffnet.

Dies bedeutet effektiv, dass Skifahren während der Ferienzeit in den meisten Fällen nur auf Tagesausflügen für österreichische Einwohner möglich ist, die ganz in der Nähe der Alpen leben. Vizekanzler Werner Kogler sagte, es werde Masken- und Entfernungsanforderungen geben und die Kapazität von Seilbahnen werde begrenzt sein.

Kurz sagte, es sei “absolut gerechtfertigt”, den Bewohnern das Skifahren zu erlauben, aber das Restaurantgeschäft geschlossen zu halten.

“Skifahren ist eine Sportart, die unter freiem Himmel stattfindet, eine Einzelsportart. Daher muss sie epidemiologisch anders bewertet werden als die Wiederherstellung, bei der wir wissen, dass es immer wieder zu Infektionen kommen kann”, sagte er. erklärt.

Kurz fügte hinzu, dass er als Einwohner Ostösterreichs nicht profitieren würde, aber “für einen großen Teil unserer Bevölkerung wird es dann möglich sein, zumindest für den Tag Skifahren zu gehen”.

Frankreich und Deutschland, die ihre Skigebiete geschlossen haben, drängen auf ähnliche Maßnahmen in anderen europäischen Ländern wie Italien und Spanien für die Weihnachtszeit. In der benachbarten Schweiz sind bereits Skigebiete geöffnet, was das Skifahren ermöglicht hat.

Kurz lehnte Vorschläge ab, wonach die begrenzte Wiedereröffnung Österreichs eine Reaktion auf den Druck aus dem Ausland sei.

“Wir entscheiden uns aufgrund unserer Infektionssituation und erwarten, dass wir unsere Infektionen bis Weihnachten sehr, sehr stark reduzieren können”, sagte er.

Österreich hat auch strengere Grenzkontrollen und Quarantäneregeln, um Menschen davon abzuhalten, während der Weihnachtszeit ins Ausland zu reisen. Insbesondere Sommerreisen österreichischer Einwohner zu Verwandten auf dem westlichen Balkan wurden beschuldigt, eine der Hauptursachen für das Wiederauftreten von Infektionen in diesem Herbst zu sein.

Die Quarantäneregeln werden bis Mitte Dezember eingeführt und gelten “wenn Sie aus einem Land kommen, das eine bestimmte Infektionsgrenze überschreitet”, sagte Kurz. Die Behörden haben die Grenze auf 100 Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohner innerhalb von 14 Tagen festgelegt, eine Infektionsrate, die die überwiegende Mehrheit der europäischen Länder derzeit überschreitet.

Die Anforderung wird sein, dass Neuankömmlinge für 10 Tage unter Quarantäne gestellt werden, was sie durch einen Test nach fünf Tagen verkürzen können, sagte Innenminister Karl Nehammer.

