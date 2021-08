Nach Deutschland evakuierte Afghanen beschreiben schreckliche Szenen am Flughafen von Kabul

Merkel sagt, Deutschland muss möglicherweise etwa 10.000 Afghanen Asyl gewähren

Oppositionsparteien kritisieren Regierung, weil sie den Fall Kabuls nicht vorhergesagt hat

AfD fordert Regierung auf, mit Flüchtlingen in Nachbarländern umzugehen

FRANKFURT, 18. August (Reuters) – Afghanen, die am Mittwoch in Deutschland ankamen, schilderten vor ihrer Evakuierung chaotische und erschreckende Szenen auf dem Flughafen von Kabul und sagten, sie hätten Angst um das Leben ihrer zurückgelassenen Angehörigen.

Männer, Frauen und Kinder sagten kurz nach der Landung in Frankfurt auf einem Flug aus Taschkent, sie gehörten zu den wenigen Glücklichen, die von NATO-Truppen nach dem Fall des Landes in erstaunlicher Geschwindigkeit in die Hände der Taliban evakuiert wurden.

“Wir mussten die Durchfahrt erzwingen und mein Enkel ist gestürzt und wir hatten Angst, aber es ist uns gelungen”, sagte eine Frau auf Deutsch.

„Dann hat ein Amerikaner guten Willen gezeigt und gemerkt, dass wir total erschöpft waren. Er nahm die Pässe und sagte, ich müsse die Echtheit überprüfen. Dann sagte er: ‚Ist schon in Ordnung, Leute. “

Sie, ihre beiden Söhne und ihr Mann waren auf dem ersten von mehreren Flügen, die Deutschland organisiert hatte, um Afghanen zu retten, die von Taliban-Aufständischen bedroht wurden, weil sie für die NATO-Armeen oder vom Westen finanzierte Wohltätigkeitsorganisationen gearbeitet hatten. Weiterlesen

Eine verschleierte Frau wischte sich die Tränen weg, eine andere sprach mit ihrem Handy, und Männer schluchzten, als sie Familienmitglieder und deutsche Freunde umarmten, die gekommen waren, um sie zu begrüßen.

Keiner der wenigen, die mit Reportern sprachen, erwähnte seinen Namen oder was er in Afghanistan getan hatte, wo viele Repressalien gegen Familienmitglieder befürchten, die sie vielleicht nie wiedersehen werden.

„Alle wollen raus“, sagte der Mann der Frau, ebenfalls auf Deutsch. “Jeder Tag ist schlimmer als der Tag zuvor. Wir sind weggelaufen, aber wir konnten unsere Familien nicht retten.”

Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte am Montag bei einem Treffen ihrer Christdemokraten, dass Deutschland möglicherweise etwa 10.000 Afghanen Asyl gewähren muss, die mit deutschen Militär- und Entwicklungsbehörden sowie Menschenrechtsaktivisten und Anwälten zusammengearbeitet haben. Weiterlesen

Oppositionsparteien in Deutschland haben die Regierung dafür kritisiert, dass sie den Fall Kabuls an die Taliban nicht vorhergesagt hat und für ein gescheitertes militärisches Abenteuer, das Milliarden von Euro und das Leben von 59 deutschen Soldaten kostete.

DEBATTE ÜBER MIGRATION

Ein am 17. August 2021 auf Twitter via @Bw_Einsatz erhaltenes Foto zeigt Evakuierte aus Afghanistan beim Besteigen eines Airbus A400-Transportflugzeugs der deutschen Luftwaffe der Luftwaffe in Taschkent, Usbekistan. Marc Tesensohn / Twitter @ Bw_Einsatz / Dokument über REUTERS Weiterlesen

Die rechtsextreme Partei Alternative für Deutschland (AfD) hat die Regierung aufgefordert, ein Moratorium für Asylanträge zu verhängen und mit afghanischen Zivilisten in Nachbarländern wie Pakistan umzugehen.

Als die Taliban ihren Vormarsch in Richtung Kabul begannen, musste Deutschland die Politik der Rückführung von Afghanen, deren Asylanträge abgelehnt wurden, aussetzen, was eine Debatte über Migration vor den nationalen Wahlen am 26. September entfachte.

Eine Umfrage von Civey für die Augsburger Allgemeine ergab, dass fast zwei Drittel der Deutschen befürchten, dass die Ereignisse in Afghanistan bei einer Wiederholung der Migrantenkrise von 2015 viele Menschen zur Flucht nach Deutschland führen könnten.

Die Afghanen, die Deutschland in Sicherheit bringt, werden sich den rund 170.000 Landsleuten anschließen, die seit 2015 Asyl beantragt haben.

Zia Moballegh ist vor vier Jahren aus Afghanistan geflohen und hat sich mit ihrer Familie in Berlin niedergelassen.

“Ich denke, es ist nur eine Form von, ich weiß nicht, sie versuchen uns zu täuschen, als wollten sie sich der Moderne anpassen, aber ich traue ihnen nicht”, sagte ihre Tochter Aida.

Am Frankfurter Flughafen drückte ein junger Afghane in rot-weißer Jacke seine Freude über Deutschland aus.

„Die Angst war riesig, weil meine ganze Familie noch da ist“, sagte er. “Es war nicht leicht, sie zurückzulassen und hierher zu kommen. Ein Teil von mir ist immer noch da. Ich bin sehr emotional, aber ansonsten geht es mir Gott sei Dank gut.”

Ein kleines Mädchen, das bei ihren Eltern stand, sagte auf Deutsch: „Als die Soldaten das Feuer eröffneten, war es nicht gut, weil alle Angst bekamen und anfingen zu schreien.

In seiner Berliner Wohnung sagte Moballegh, dass die Taliban-Übernahme nach 20 Jahren Reform- und Wiederaufbauversuch Afghanistan auf Null zurücksetze.

“Also fragen Sie mich, wie ich mich fühle? Wirklich sehr traurig, sehr frustriert und eigentlich habe ich die Hoffnung wirklich aufgegeben”, sagte er.

Geschrieben von Joseph Nasr Redaktion von Jane Merriman und David Holmes

