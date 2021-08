So sehen Sie die Champions League in den USA: Vollständige TV-Show, Kanäle, Live-Streams für 2021-2022

Eine neue UEFA Champions League-Kampagne beginnt im September mit 32 Teams, die davon träumen, den Pokal am 28. Mai 2022 in St. Petersburg, Russland, zu holen.

Chelsea als Titelverteidiger in den Wettbewerb einsteigen, aber viele Teams freuen sich auf die Herausforderung, darunter auch neue Kräfte wie PSG und Manchester Stadt und traditionelle Wettbewerber wie Real Madrid, Juventus, Bayern München und Liverpool.

Der Wettbewerb beginnt mit einer Gruppenphase, die das Feld auf 16 Teams reduziert, die in einer Heim- und Auswärtsserie ins Achtelfinale einziehen. Der Verein, der in den beiden Spielen die meisten Tore erzielt, zieht in die nächste Runde ein. Das Finale ist ein Einzelspiel, das an einem neutralen Ort ausgetragen wird.

Alle wichtigen Spiele bis zum Finale werden den Fußballfans in den USA zur Verfügung stehen. Alle Details folgen unten:

So sehen Sie die Champions League in den USA

CBS und Univision werden die Spiele übertragen, auch auf den Streaming-Plattformen der jeweiligen Sender:

Termin: 29 Tage von September 2021 bis Mai 2022

29 Tage von September 2021 bis Mai 2022 Fernsehsender: CBS, CBS Sports Network-CBSSN (nur ausgewählte Spiele)

CBS, CBS Sports Network-CBSSN (nur ausgewählte Spiele) Fernsehen auf Spanisch: Univision, TUDN, UniMas, Galavision (nur einige Spiele)

Univision, TUDN, UniMas, Galavision (nur einige Spiele) Verbreitung (Englisch): Übergeordnet +

Übergeordnet + Streaming (Spanisch): PrendeTV, TUDN.tv (authentifizierte Benutzer)

Spiele, die im Fernsehen auf Englisch und Spanisch übertragen werden, werden auch auf . übertragen fuboTV (7 Tage kostenlose Testversion).

Champions League TV- und Streaming-Programm

In der Aufstellung der UEFA Champions League mit 32 Mannschaften sind nur noch sechs Plätze zu beanspruchen. Die Gewinner der folgenden Round-Trip-Playoffs schließen sich den 26 Teams an, die bereits ihre Plätze für die Gruppenphase reserviert haben.

Überraschung auf moldauischer Seite Sheriff baute sich nach seinem Hinspiel einen beachtlichen Vorteil auf, während der österreichische Meister RB Salzburg mussten durch ein spätes Tor des US-Nationalspielers Brenden Aaronson von hinten zurückkommen.

Ein weiterer US-Nationalspieler, Jordan Siebatcheu Pefok, wird für die Schweizer Mannschaft im Einsatz sein Junge Jungen in der Schiefertafel vom Mittwoch, während Benfica vs. PSV Eindhoven ist ein schwergewichtiger Kampf zwischen legendären Clubs.

Champions-League-Playoffs (1. Phase)

Datiert Spiel Zeit (ET) Fernsehsender Fluss Dienstag, 17. August RB Salzburg 2, Bröndby 1 Starke Punkte Dienstag, 17. August AS Monaco 0, Shakhtar Donezk 1 Starke Punkte Dienstag, 17. August Sheriff Tiraspol 3, Dinamo Zagreb 0 Starke Punkte Mi 18. August Benfica – PSV Eindhoven 3 Uhr nachmittags. – Übergeordnet + Mi 18. August Malmö FF gegen Ludogorets 3 Uhr nachmittags. – Übergeordnet + Mi 18. August BSC Young Boys vs. Ferencvaros 3 Uhr nachmittags. – Übergeordnet +

Champions-League-Teams nach Ländern

Hier sind die 26 Mannschaften, die sich aufgrund ihrer Ligarangliste in ihren jeweiligen nationalen Wettbewerben einen direkten Platz in der Gruppenphase der UEFA Champions League gesichert haben.

spanische Seite Villarreal tritt auch nach dem Gewinn der UEFA Europa League in den Kampf ein, die dem Sieger jede Saison einen Platz in der UEFA Champions League verleiht. Dies gibt Spanien einen Rekord von fünf Vereinen, die um den Titel kämpfen.