Nach der Impfung ins Krankenhaus eingeliefert: Person in Alaska leidet unter einem allergischen Schock

In der klinischen Studie erwies sich der Impfstoff von Biontech und Pfizer als gut verträglich, aber bei entsprechender Krankengeschichte können schwerwiegende Nebenwirkungen auftreten. In den USA erleidet eine frisch geimpfte Person einen allergischen Schock, wie zwei Personen in Großbritannien.

Eine Person wurde wegen einer allergischen Reaktion nach einer Koronaimpfung in Alaska ins Krankenhaus eingeliefert. Die Person aus der Stadt Juneau klagte zehn Minuten nach der Impfung über Atembeschwerden und Rötungen der Haut, die beide während des empfohlenen Beobachtungszeitraums unmittelbar nach der Injektion festgestellt wurden. Die Person, die im Gesundheitswesen arbeitet, war am Mittwoch noch zur Beobachtung im Krankenhaus, sagte ein Sprecher des DHSS-Gesundheitsministeriums in Alaska.

In den USA begannen die Corona-Impfungen am Montag. Zuvor hatten rund 40.000 Menschen mit dem Präparat von Biontech und Pfizer an einer Reihe von Tests teilgenommen, die nur zu leichten Nebenwirkungen führten. Seit Beginn der Impfung gab es in Großbritannien auch zwei Fälle von allergischen Reaktionen. Dort hatten die Behörden Personen mit einer “signifikanten” Krankengeschichte davor gewarnt, sich impfen zu lassen. Gemeint sind sogenannte seltene anaphylaktische Schocks als Reaktion auf Medikamente, Lebensmittel oder Impfstoffe. Selbst Personen, die eine mit Adrenalin gefüllte Spritze – einen Autoinjektor – bei sich haben müssen, wie die beiden in Großbritannien betroffenen Personen, sollten derzeit nicht geimpft werden.

Die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA hat letzte Woche eine Notfallgenehmigung für den Impfstoff von Biontech und Pfizer erteilt. Am Donnerstag soll ein unabhängiges Impfkomitee einen Antrag des US-amerikanischen Pharmaunternehmens Moderna auf seinen Corona-Impfstoff prüfen und der FDA eine Empfehlung geben. Dies könnte bedeuten, dass diese Woche ein zweiter Impfstoff in den USA zugelassen werden könnte.

Ein Pfizer-Sprecher sagte am Mittwoch: “In der zentralen klinischen Phase-3-Studie wurde dieser Impfstoff im Allgemeinen gut vertragen, ohne dass vom Independent Data Monitoring Committee ernsthafte Sicherheitsbedenken gemeldet wurden. Die Studie umfasste bisher mehr als 44.000 Teilnehmer, davon mehr als 42.000 eine zweite Impfung erhalten haben. “