Nach den Shuttle-Katastrophen von 1998 und 2003 brachte ‘Discovery’ Amerika zurück ins All | Im Smithsonian

Als sich der Countdown am 29. September 1988 dem Start näherte, hielt die Welt den Atem an. Alle Augen waren auf den Fernseher gerichtet, der die Startrampe zeigte Kennedy Raumfahrtszentrum in Florida wagen viele es nicht, mit den Augen zu blinzeln, falls die Tragödie erneut zuschlägt.

Entdeckung war bereit, in die Weite der Schwerelosigkeit zurückzukehren – die erste Raumschiff Mission schon seit Herausforderer Katastrophe fast genau neun Monate zuvor. Würde sich der schreckliche Tag des 28. Januar 1988 wiederholen, als die Rakete kurz nach dem Start explodierte und die sieben Astronauten an Bord tötete?

Es war ein nervöser Moment, als der Kommentator des NASA-Starts zählte: “3, 2, 1, 0 and fly away!” Zu entfernen! Amerikas Rückkehr ins All! Etwa 8 1/2 Minuten später, Entdeckung die Erde ohne Probleme umkreisen, während Milliarden von Menschen einen kollektiven Seufzer der Erleichterung ausatmeten.

Heute, Entdeckung ist das Herzstück der 172.000 Pfund schweren Weltraumexponate bei Smithsonian Nationales Luft- und Raumfahrtmuseum. Befindet sich James S. McDonnell Weltraumhangar zu Courtyard-Hazy Center in Chantilly, Virginia, geht die historische Bedeutung des enormen Artefakts über diese einzelne Mission hinaus.

“Er hat tatsächlich die beiden Missionen “Rückkehr im Flug” durchgeführt, erklärt Jennifer Levasseur, Kuratorin des Museums von Entdeckung. „Nach dem Verlust von Herausforderer 1988 und Kolumbien 2003 wurde es jeweils bei der allerersten Mission durchgeführt.

“Mit dem Verlust von Kolumbien, Entdeckung ist das erfahrenste Space Shuttle geworden. Er flog die meisten Missionen und die meisten Kilometer. Wir nennen ihn den „Champion der Flotte“. Dies ist ein einzigartiges Beispiel für die Technologie, die in den 1970er Jahren entwickelt wurde.Dieses Arbeitstier wurde einer Reihe von Renovierungen unterzogen, um so lange zu halten.

Von 1984 bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2011 Entdeckung flog einen Rekord von 39 Missionen und legte fast 150 Millionen Meilen zurück. Insgesamt verbrachte er ein Jahr – 365 Tage – im Weltraum und nahm an allen Arten von Missionen teil, die für Space Shuttles geplant waren.

“Entdeckung ist eine echte Stärke des National Air and Space Museum “, sagt Levasseur. „Für das Smithsonian ist dies eines der ikonischen Weltraumartefakte. Es hat eine so wichtige Geschichte in Bezug auf die bemannte Raumfahrt zu erzählen, die Gründe, warum wir ins All reisen, und was wir daraus lernen. “

Unter seinen ersten Entdeckung wurde pilotiert von Eileen Collins, der ersten weiblichen Raumfahrzeugpilotin, im Jahr 1995 und von den ersten weiblichen Kommandanten, Collins im Jahr 2005 und Pamela Melroy 2006 sowie der erste afroamerikanische Kommandant, Frédéric Gregoire im Jahr 1989.

Er führte drei Missionen für die Das Hubble-Weltraumteleskop Programm — Inbetriebnahme 1990 und Wartung 1997 und 1999 — sowie die ersten und letzten Flüge nach Raumstation Mir. Im Jahr 1999, Entdeckung war auch das erste Space Shuttle, das an die Internationale Raumstation, derzeit in einer Umlaufbahn von 254 Meilen über der Erde.

“Entdeckung war das am weitesten verbreitete aller Space Shuttles“, sagt Levasseur. „Er hat unglaublich unterschiedliche Arten von Missionen durchgeführt, einschließlich der Versorgung und des Baus von Militär-, Wissenschafts- und Raumstationen. “

Besucher lassen sich manchmal von der Größe des Space Shuttle täuschen. Im höhlenartigen McDonnell Space Hangar sieht es eher klein aus. Der Schein trügt: Entdeckung misst 122 Fuß lang und 58 Fuß hoch mit einer Flügelspannweite von 78 Fuß.

„Es ist unglaublich groß“, sagt Levasseur. “Er musste auf dem Rücken eines Boeing 747 um zum Museum zu gelangen. Wir fügen der Ausstellung eine Reihe von Fotos bei, um ihr einen Eindruck von der Größe zu vermitteln und damit die Leute verstehen können, wie es war, auf eine dieser Missionen zu gehen.

Trotz seiner Gesamtabmessungen Entdeckung hat einen kleinen Innenraum. Das Flugdeck, das Mitteldeck und der Frachtraum sind im Vergleich zum Äußeren bescheiden. Die Ausstellung enthält 3D-Fotografien, um den Menschen für einige Wochen die Einschränkungen des Arbeitens und Lebens in einem Space Shuttle zu zeigen.

„Es ist ein wirklich beengter Raum“, sagt Levasseur. „Die Quadratmeterzahl ist sehr klein. Das Mitteldeck ist der größte Raum, aber nur so groß wie ein kleiner Van. Astronauten hatten jedoch den Vorteil, im Weltraum zu schweben, daher ist die Nutzung des Volumens ein großer Vorteil. “

Die Museumsmitarbeiter haben sich sehr um den Erhalt bemüht Entdeckung bei Lieferung an Smithsonian im Jahr 2012. Das Space Shuttle war während seiner 39 Starts und seines Wiedereintritts zur Erde erheblichen Belastungen ausgesetzt. Es wurde äußerste Sorgfalt darauf verwendet, dass das Raumschiff so erhalten blieb, wie es nach seiner letzten Mission war – Unebenheiten, Unebenheiten und alles.

„Ich erinnere mich an die allererste Tour, die ich gegeben habe“, erinnert sich Levasseur. „Jemand sagte: ‚Es sieht schmutzig aus. Planen Sie es zu reinigen? Ich sagte: ‘Es ist kein Dreck. Es macht Narben. Diese Streifen sind Markierungen seiner Laufleistung. Sie zeigen den unglaublich gewaltsamen Prozess des Reisens durch die Atmosphäre.

Für die Kuratorin ist es ein wunderbares Erlebnis zu sehen Entdeckung täglich im McDonnell Space Hangar. Levasseur freut sich, an der Ausstellung zu arbeiten und mit den Besuchern über das Space Shuttle-Programm zu sprechen, das vor über einem Jahrzehnt endete. Es ist oft ein bittersüßer Moment, das Raumschiff am Ende der letzten Mission Kindern zu zeigen, die noch nicht einmal geboren wurden.

„Die Erinnerung an das Shuttle schrumpft heutzutage“, sagte sie. „Es macht die Dinge ein wenig traurig, aber es ist immer noch ein ikonisches Raumfahrzeug. Ich finde es toll, dass wir immer Space-Shuttle-Spielzeug verkaufen. Was kann ich sagen ? Entdeckung bringt mich jedes Mal zum Lächeln, wenn ich sie sehe.