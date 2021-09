Shack Chat: Wen würdest du außer Chris Pratt als Mario in einem Super Mario Bros-Film spielen?

So fand die Nintendo Direct-Präsentation im September 2021 statt und wir bekamen eine überraschende Ankündigung, wer im kommenden Super Mario Bros.-Film spielen würde. Es ist kein schlechtes Casting. Jack Black in Bowser, Keegan-Michael Key in Toad, Anya Taylor-Joy in Peach und sogar Seth Rogan in Donkey Kong sehen cool aus. Chris Pratt als Mario? Mmmh… Da wir also dachten, es gäbe bessere Alternativen, setzten wir unseren Regiehut auf und ließen unsere Meinung fallen. Wer würde einen besseren Mario in einem Film machen als Chris Pratt? Shacknews-Mitarbeiter antwortet …

Frage: Wen würdest du außer Chris Pratt als Mario in einem Super Mario Bros-Film spielen?

John Leguizamo – Ozzie Mejia, Mario Senior Editor

Wenn Sie zu einer älteren Generation gehören, werden Sie sich wahrscheinlich nicht an den Originalfilm von Super Mario Bros. erinnern wollen. Nein, es ist mir egal, ob er zum Kult wurde und jetzt gibt es einige ernsthafte Leute auf Twitter, die sagen: “Nun, Marios Live-Action-Film war eigentlich gut.”

Nein, war es nicht. Hör auf damit. Hör sofort damit auf!

Unabhängig davon sollte der allgemeine Verfall des ursprünglichen Mario-Films keinesfalls die Originalbesetzung widerspiegeln. Es ist nicht ihre Schuld, dass sie mit heißem Abfall arbeiten mussten. Vor diesem Hintergrund würde ich gerne sehen, dass John Leguizamo (der ursprüngliche Live-Action-Luigi) eine zweite Chance in Marios Welt bekommt. Ich habe seinen Job immer geliebt, er ist ein lustiger Typ und hat Kinderfilme gedreht. Gute sogar! Er war in Ice Age, bevor er in fünf Fortsetzungen ertrank.

Ich denke, Leguizamo, das Mario zum Leben erweckt, wäre eine lustige Erlösungsgeschichte und eine nette Art für Nintendo zu sagen: „Ja, wir erinnern uns auch an diesen beschissenen Mario-Film, aber weißt du was? Es war UNSER Scheißfilm! “

Charles Martinet – Donovan Erskine, Beat Reporter des Pilzkönigreichs

Weißt du, wer viel cooler gewesen wäre, wie Mario zu hören, als Chris Pratt? Charles Martinet, die wahre Stimme des Charakters. Wir wissen bereits, dass er es kann und was für ein großartiger Karrieremoment es für ihn gewesen wäre, den Headliner eines Blockbuster-Films zu bekommen, nachdem er diesen geliebten Charakter so viele Jahre lang zum Leben erweckt hatte. Ich bin froh, dass er immer noch an dem Film beteiligt ist, aber es hätte Sinn gemacht, Mario zu sein. Du könntest immer noch die Besetzung berühmter Schauspieler / Prominenter um ihn herum machen, um Namen auf das Poster zu bekommen und das hätte wirklich gut funktioniert.

Aber verdammt, wer weiß. Vielleicht wird uns Chris Pratt mit seiner Darstellung unseres italienischen Lieblingsklempners umhauen.

Danny DeVeto – Blake Morse könnte Mario wahrscheinlich besser spielen als Chris Pratt

Mein Hauptdarsteller Danny hat nicht nur die Stimme und die schauspielerischen Fähigkeiten, um einen großartigen Mario zu machen, er hat auch den Körpertyp, wenn es nötig ist, den Film im Cosplay zu promoten. Außerdem arbeitet er seit über einem Jahrzehnt mit Charlie Day an It’s Always Sunny in Philadelphia, der bereits Luigi spielt. Du weißt, die beiden könnten wie verrückt riffen. Ich fühle mich wie ein ergrauter, älterer New Yorker, so sollte Mario auch aussehen. Vielleicht liegt es daran, dass ich mit meinen Marios aufgewachsen bin, die von Captain Lou Albano in der Super Mario Super Show gespielt wurden, und einem sehr Bob Hoskins-Charakter im Live-Action-Film. Aber ich habe auch das Gefühl, dass es besser ist als eine fröhliche, junge, optimistische Stimme wie die von Chris Pratt, die einfach nicht zu mir passt. Aber ich habe mich bereits beim Casting für andere Filme als falsch erwiesen, also was weiß ich?

Adam Sandler – Sam Chandler, lass uns seltsam sein

Chris Pratt als Mario? Sehen Sie, er hat im LEGO-Film gute Arbeit geleistet, aber ich denke, es gibt eine bessere Wahl, und das ist Adam Sandler. Ich möchte, dass der harte, schmutzige und verzweifelte Adam Sandler von Uncut Gems Mario spricht. Ich möchte, dass Howards Verzweiflung in Mario zum Ausdruck kommt, der alles tun wird, um Prinzessin Toadstool zu retten. Lass uns damit dunkel sein. Gehen wir seltsam.

The Tiger King Cast – Chris Jarrard, Better Opinions than Other Staff

Ja, das war meine Antwort auf die Frage von letzter Woche, aber je mehr Zeit ich hatte, darüber nachzudenken, würde auch eine gute Wahl für den Beitrag dieser Woche sein. Ich würde Joe Exotic nicht so sehr wie Mario wählen, anstatt Mario komplett durch den Tiger King zu ersetzen. Ich möchte sehen, wie der echte Joe Exotic auf all die Dinge reagiert, die Mario an einem normalen Tag / einer Prinzessinnenentführung durchmachen müsste.

“Was ist das? Was ist das?” Joe wird schreien, wenn er Koopa Troopas zum ersten Mal sieht. Dann wird er seinen ersten Yoshi sehen und ihn fangen und illegal in Oklahoma züchten. Er wird sich um einen Meth-Carny namens Luigi kümmern, um die Yoshis zu ernähren und zu versorgen. Joes neues Leben, das Yoshis großzieht, wird bedroht, als Carol Bowserkins auftaucht und versucht, die Gerichte dazu zu bringen, ihm stattdessen das Sorgerecht für die Yoshis zu gewähren. Kirsten Dunst kann auch Chomp Chain spielen.

Kevin James – Bill Lavoy, Deadeye

Hören Sie, ich werde nicht hier sitzen und so tun, als ob meine Wahl auf soliden Argumenten beruht, abgesehen davon, dass ich Kevin James lustig finde und ich denke, er könnte die Stimme herausziehen. Ich weiß, dass meine Wahl vielleicht etwas seltsam ist, aber ich würde sagen, dass die Internet-Gegenwirkung für Kevin James als Mario viel geringer wäre als für Chris Pratt. Und wenn wir Kevin James nicht machen, würde ich Mario lieber von fast jedem anderen auf dieser Liste hören lassen, aber nicht von Chris Pratt. Aber vielleicht tötet er ihn? Ich weiß es nicht, aber ich bleibe bei Kevin James.

Artie Lange – TJ Denzer, wäre ein guter Bowser, aber Jack Black ist auch in Ordnung

Ich dachte eine Weile darüber nach und dachte, wenn ich jemanden Mario spielen sehen würde, würde ich mir wünschen, dass jemand mit der Energie von Captain Lou Albano ihn spielt. Also überlegte ich, wer das am besten repräsentieren würde und erinnerte mich daran, dass Artie Lange noch lebt. Außerdem sieht es so aus, als hätte Lange sein Leben irgendwie verändert, einiges überdacht und ein besserer Mensch dafür geworden. Ich weiß, dass er einen ungleichen Hintergrund mit Drogenkonsum und gefühllosen Witzen hat, aber angesichts seiner Reform denke ich auch, dass seine Persönlichkeit und Energie zu Mario (insbesondere einem Mario wie Captain Lou Albano) viel besser passen als jeder andere im Moment. Ich denke auch, dass ein energischer Charlie Day und ein bodenständigerer Artie Lange ein gutes Duo abgeben würden.

Ein talentierter Synchronsprecher ohne Namen – Greg Burke, Head of Video

Ich persönlich würde gerne ein Vorsprechen organisieren und einen talentierten neuen Synchronsprecher einstellen, der die Rolle übernimmt. Chris Pratt kann einen großartigen Job machen, wir müssen abwarten und sehen, aber es ist ziemlich klar, dass er ein Headliner ist, wenn es darum geht, Nicht-Nintendo-Kunden dazu zu bringen, den Film zu sehen. Er hat kürzlich ein Video gepostet, in dem er sagt, wie groß er ein Mario-Fan ist. Nun, zu diesem Zweck würde ich sagen, dass ich ein RIESIGE Batman-Fan bin, aber Sie würden nicht wollen, dass ich den Dunklen Ritter spiele. Geben Sie Nachwuchs eine Chance zu glänzen, anstatt AAA-Schauspieler umzuschulen, die nicht wirklich für den Job leiden.

Der Terminator – Steve Tyminski, Moderator der Show Stevetendo und die richtige Stimme für Mario

Während der letzten Nintendo Direct wurde die Besetzung des auf dem Super Mario-Franchise basierenden Films bekannt gegeben. Chris Pratt, der in letzter Zeit in jedem Film zu sein scheint, wurde als Super Mario gecastet. Davon abgesehen, lässt es Sie denken, wer eine bessere Wahl für unseren Lieblingsklempner in Brooklyn getroffen hätte. Wenn Sie eine Episode der Stevetendo-Serie betreten haben, in der ich ein Mario-Spiel spiele, wissen Sie, dass ich eine wirklich gute Mario-Stimme habe. Wenn Sie jedoch darüber nachdenken, muss Mario jemand sein, mit dem Sie nicht herumspielen. Wie kann man Arnold Schwarzenegger nicht in die Rolle von Mario versetzen? Ich habe den italienischen Akzent durch einen österreichischen ersetzt. Also ich würde mich für Schwarzenegger entscheiden. Weißt du… wenn ich mir die Rolle nicht gebe.

Robert DeNiro – Dennis White, Community-Manager

Wer hat diese schroffe Stimme wie Bob Hoskins und ist eigentlich Italiener? Ich muss mit der GOAT gehen. Außerdem denke ich, dass Mario mit ein paar weisen Männern mit Luigi die Firma auf den Straßen führen würde, wäre ein ziemlich faszinierendes Familiendrama. Er hat in den letzten Jahren definitiv weniger ernste Rollen gespielt. Vielleicht ist die wahre Geschichte, dass Bowser nur versucht, auf dem falschen Boden vorzudringen. Im Ernst, ich denke, es besteht eine gute Chance, dass in diesem Film viel Geplapper stattfindet und nichts in Chris Pratts Stimme so aussieht wie Mario. Ich spüre eine potenzielle Online-Mobbing-Kampagne ähnlich wie bei Sonic-Fans über das Charakterdesign.

Dies deckt unsere Meinungen darüber ab, wer die Rolle von Mario spielen sollte. Wer hat deiner Meinung nach den besten Mario in einem Super Mario Bros.-Film gemacht? ? Lassen Sie es uns im Abschnitt Shacknews Chatty unten wissen und sehen Sie sich die gesamte Besetzung des Films an.