MTV feiert 40-jähriges Jubiläum mit neuem “Moon Person”-Design

MTV feiert seinen 40. Geburtstag mit einem Relaunch seines ikonischen Bildes eines Astronauten auf dem Mond, mit einer MTV-Flagge in der Nähe.

Am Sonntag enthüllte das Mediennetzwerk während einer Zeremonie im Kennedy Space Center der NASA in Cape Canaveral, Florida, eine “Mondperson” in Originalgröße. Das neue Design wurde von einem Moon Person-Bild inspiriert, das dieses Jahr von Kehinde Wiley geschaffen wurde, der das Porträt des ehemaligen Präsidenten Barack Obama für die Smithsonian National Portrait Gallery gemalt hat. In einem Interview mit The Associated Press diese Woche sagte Chris McCarthy, CEO von MTV Entertainment, dass das Bild der Raumfahrt gut zu den Köpfen seines jungen Publikums passt.

„Das ist unsere dritte Generation, für die wir uns neu erfinden. Die Generation Z ist mit Abstand eine der interessantesten, unglaublich kreativsten und optimistischsten Generationen“, sagte er. „Und so dachten wir: ‚Gehen wir zurück zu den Ursprüngen und machen wir es mit der NASA, aber machen wir es wirklich mit der nächsten Grenze, die die Generation Z repräsentiert und wirklich eine wunderschöne Mondperson darstellt, die Kehinde gebaut hat und wohin wir gehen die nächste Richtung sein. ‘“

NASA-Aufnahmen von der historischen Apollo-11-Landung im Jahr 1969 mit der MTV-Flagge waren das erste Filmmaterial, das am 1. August 1981 auf MTV erschien, und das erste Video war “Video Killed the Radio Star” of the Buggles. “MTV hat die Macht der visuellen Bilder in der Musikindustrie dramatisch erweitert und seitdem seine Reichweite stark erweitert, weltweit ausgestrahlt und einflussreiche Kanäle und Shows wie VH1, Comedy Central und die First Reality Show hinzugefügt. “The Real World”.

Nachdem Fans, Kritiker, führende Persönlichkeiten der Musikindustrie und Künstler wie David Bowie den Kanal dafür kritisierten, dass er in seinen Anfangsjahren praktisch nur Videos von weißen Künstlern gezeigt hatte, begann MTV, mehr von Michael Jackson und anderen schwarzen Künstlern zu spielen, die sich als sehr beliebt erwiesen haben. Das Hip-Hop-Programm „Yo! MTV Raps “, das 1988 in den USA debütierte, wurde dafür gelobt, eine Subkultur hervorzuheben, die schließlich zur Massenkultur wurde.

„Ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass wir Fehler gemacht haben. Einer der größten Fehler der Anfangsjahre war, nicht genügend abwechslungsreiche Musik zu spielen“, sagte McCarthy. „Wir hatten also definitiv unsere Unebenheiten auf der Straße und haben ein paar Fehler gemacht. Aber das Gute, was ich bei MTV immer gelernt habe, ist, dass wir keine Probleme haben, unsere Fehler zu nehmen, sie schnell zu korrigieren und zu versuchen, das Richtige zu tun und immer dem zu folgen, wo das Publikum hingeht.

MTV ist mittlerweile sehr aktiv in den sozialen Medien mit mehr als 700 Millionen Abonnenten von MTV Entertainment.

„Wir haben 1981 einen Videokanal über das damals neue Medium gestartet, das, kaum zu glauben, Kabel war“, sagte McCarthy. “Ich denke, das Lustige und Interessante an MTV … ist, sich ständig in die Luft zu sprengen und alles zu vergessen, was man wusste, damit wir für jede Generation eine ganz neue Einheit erschaffen können.”

Diese Geschichte korrigiert den Verweis auf Comedy Central in Absatz 4.