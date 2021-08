Weißrussische Läufer sagen, die Olympiamannschaft habe versucht, sie nach Hause zu schicken

Krystsina Tsimanouskaya sagte in einer Nachricht in den sozialen Medien, dass sie von Beamten des belarussischen Teams unter Druck gesetzt worden sei.

Eine weißrussische Lkw-Sprinterin behauptete, ihre Olympiamannschaft habe versucht, sie während eines Konflikts aus Japan herauszuholen, der am Sonntagabend zu einer Pattsituation auf einem großen Flughafen in Tokio führte.

Eine Gruppe von Aktivisten, die Krystsina Tsimanouskaya unterstützten, sagte, sie glaube, in Weißrussland stehe ihr Leben auf dem Spiel und werde bei der österreichischen Botschaft in Tokio Asyl beantragen.

Tsimanouskaya sagte in einer Nachricht in den sozialen Medien, er stehe unter Druck von belarussischen Mannschaftsfunktionären und habe das Internationale Olympische Komitee um Hilfe gebeten.

“Ich stehe unter Druck und sie versuchen, mich ohne meine Zustimmung dazu zu zwingen, das Land zu verlassen”, sagte die 24-jährige Läuferin.

Zimanuskaja, der am Montag über 200 Meter olympisch antreten wird, kritisierte belarussische Mannschaftsfunktionäre auf seinem Instagram-Account. Sie sagte, sie sei in der 4 × 400-Staffel platziert worden, obwohl sie nie an der Veranstaltung teilgenommen hatte.

Die Gruppe der belarussischen Stiftung für Sportsolidarität sagte, die Unterstützer der Regierung hätten es auf Sportler abgesehen. Die Athletin kontaktierte die Athletin, um ihre Angst vor einer Abschiebung nach Minsk zu vermeiden.

“Die Kampagne war so ernst, dass klar wurde, dass in Weißrussland sein Leben auf dem Spiel stand”, sagte BSSF-Sprecher Alexander Opeikin in einem Interview mit The Associated Press.

Zimanuskaja rief die japanische Polizei zum Flughafen Haneda und bestieg das Flugzeug nach Istanbul nicht. Laut Opeikin trafen später Beamte des Außenministeriums am Flughafen ein.

Das IOC, das vor den Olympischen Spielen in Tokio mit dem weißrussischen Nationalen Olympischen Komitee in Konflikt geraten war, sagte, es habe interveniert.

“Das IOC untersucht die Situation und bittet das NOC um Klärung”, heißt es in einer Erklärung des IOC.

Den Vorsitz im Weißrussischen Nationalen Olympischen Komitee führen seit mehr als 25 Jahren der Präsident des autoritären Staates Alexander Lukaschenko und sein Sohn Viktor.

Die beiden Lukaschenkos wurden vom IOC von den Olympischen Spielen in Tokio ausgeschlossen, das Beschwerden von Sportlern über Repressalien und Einschüchterung von Protesten nach der Präsidentschaftswahl im August letzten Jahres untersuchte.

Ein Sprecher der weißrussischen Olympiamannschaft reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Zimanuskaja werde an einen sicheren Ort gebracht und werde bei der österreichischen Botschaft Asyl beantragen, sagte Herr Opeikin.

Zimanuskaja trat bereits am Freitag am ersten Leichtathletiktag im Tokioter Nationalstadion gegen Weißrussland an. Sie wurde Vierte im ersten Lauf in 11,47 Sekunden über 100 Meter und kam nicht weiter.

