Mount Westmore kommt mit Raumfahrt-Visual in einem “großen Subwoofer” an

Onkel Snoop kehrt mit einem weiteren Projekt zurück und startet mit einer neuen Single durch. Wir haben genug gehört ein wenig auf Mount Westmore, die Rap-Supergroup bestehend aus Schnüffelhund, Eiswürfel, Zu $ hort, und E-40, und am Mittwoch (20. Oktober) veröffentlichten sie ihre erste offizielle Single “Big Subwoofer”.

Der Track kam mit einem Visual von Jesse Wellens und Sam Macaroni und wird durch die offizielle Label-Ankündigung von Snoops kommendem Album unterstützt. Snoop Dogg präsentiert: DER ALGORITHMUS. Dies ist Snoops erster Auftritt auf dem Label als kreativer und strategischer Executive Consultant. Algorithmus wird Künstler aus der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft von Def Jam präsentieren. Es ist Snoops Mission, den aktuellen Algorithmus ändern von dem, was wir heute hören, indem er das Gefühl mit der Veröffentlichung seines neuen Projekts vertont.

„Diese Platte enthält so viel Talent“, sagte Snoop. „So viele Musikstile, es bricht den Algorithmus. Im Moment sagt uns der Algorithmus, dass du so rappen und so klingen musst, aber sie sagen dir nicht, wie es sich anfühlen soll. Mein Algorithmus gibt Ihnen ein Gefühl, keinen Ton.

Streamen Sie den Mount Westmore “Big Subwoofer” und teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Worte zum Zitieren

Ich hörte diesen jungen Schrei wie eine Frau

Schrei, dass sie kommen

N*gga wir laufen nicht

Es ist ein neuer Tag, ich habe immer noch die AK, wenn diese Hündinnen es auf 88 zurückbringen

Drehen Sie die Musik leiser, bevor Sie die Hörner verriegeln

Halten Sie die Party am Laufen, es ist ein Fehlalarm.