MotopGP 2021: Jack Miller sagt, er strebt trotz Sturz die Meisterschaft an

Ein versehentlicher Ausstieg beim letzten Grand Prix hat Jack Millers Hoffnungen auf die Meisterschaft verletzt, aber der australische Star wird mit einem Kampf herauskommen.

Der australische MotoGP-Star Jack Miller hat gesagt, er könnte zurückfallen, aber nicht von der diesjährigen Meisterschaft ausgeschlossen werden.

Die offizielle Ducati-Fahrerin sagte gegenüber News Corp, dass ihre Sturzfahrt letzten Sonntag auf dem Red Bull Ring ein schwieriges Ergebnis war, aber dass sie dieses Wochenende für den österreichischen GP auf derselben Strecke neu startet. “Die Meisterschaft ist das Hauptziel, das habe ich von Anfang an gesagt und es stehen noch viele Rennen vor uns”, sagte er.

Miller ist Fünfter, 72 Punkte hinter dem Tabellenführer und Yamaha-Werksfahrer Fabio Quartararo sieben Runden vor Schluss.

Der 26-jährige Queenslander hofft, zum Saisonstart wieder in Form zu kommen, als er die Grands Prix in Spanien und Frankreich gewann. Im Juni wurde er beim GP von Katalonien Dritter.

Sein Rücktritt am vergangenen Sonntag war hart, vor allem nach einer fünfwöchigen Pause zur Jahresmitte, um sich auf die zweite Saisonhälfte vorzubereiten. Und dass Ducatis auf dem Red Bull Ring traditionell gut abgeschnitten hat, wie der souveräne Sieg von Jorge Martin am Sonntag zeigt.

„Es ist besonders frustrierend, grundlos wertvolle Punkte zu verschenken. “

Was dieses Wochenende betrifft, sagte Miller, dass das Ducati-Team das Setup des Motorrads optimieren wird, während Miller seinen Geist pflegt.

„Ich drücke einfach auf den Reset-Knopf. Leichter gesagt als getan, aber ich fühle mich gut aufgestellt, fühle mich fit und stark und sollte eine anständige Woche haben.

Miller machte seine Kommentare, als Foxtel bekannt gab, dass er sich ab 2022 die Rechte an der MotoGP-Meisterschaft für fünf Jahre gesichert habe, als Remy Gardner als zweiter Australier in der Startaufstellung zu Miller stieß.

Es ist das erste Mal seit Casey Stoner und Chris Vermeulen im Jahr 2009, dass sich zwei Australier auf höchstem Niveau gegenüberstehen.

„Es ist großartig, was Fox Sports mit Kayo macht“, sagte Miller.

„Besonders nächstes Jahr, wenn wir in einem relativ kleinen Land in Bezug auf Straßenrennen zwei Australier am Start haben.

„Es wird wirklich gut und fünf Jahre sind großartig. Das sind Mega-Neuigkeiten. ”

Der Deal bedeutet, dass ab 2022 jedes MotoGP-Training, jedes Qualifying und jede Meisterschaftssitzung live auf Foxtel und Kayo gestreamt wird.

Amanda Laing, Director of Content and Commerce bei Foxtel Group, sagte 2,4 Millionen

Haushalte schauten sich jetzt Sport auf Foxtel und Kayo an, 26 % mehr als im Vorjahr.

„MotoGP ist fantastische Unterhaltung und wir haben ein zweistelliges jährliches Zuschauerwachstum verzeichnet.

in den letzten sechs Jahren. Kayo hat dieses Wachstum vorangetrieben und eine neue Legion von Fans angezogen. “